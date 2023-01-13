Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч(13.01.23)

Прогноз Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (13.01.2023), ставки и коэффициенты

Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова (13-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

13-го января 2023 года в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Дутра Да Силва/Приходько , а противостоять в этом поединке будет Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова.



Дутра Да Силва/Приходько сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 13-го января 2023 года придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. По Москве данный поединок начнется в 19:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова:

До 13-го января 2023 года осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 19:00 по МСК.

Дутра Да Силва/Приходько

На данный момент Дутра Да Силва/Приходько является самым опытным игроком на данном теннисном турнире, ведь находится в 32-летнем возрасте, а участвует на этом Мастерсе уже восьмой год подряд. Никаких особых успехов не было, разве что однажды получилось дойти до полуфинала, но можно не сомневаться, что Дутра Да Силва/Приходько однозначно попадет в восьмерку лучших. Пока был сыгран лишь один матч, где удалось обыграть более именитого оппонента, который находился не в лучшей форме, так что терял много реальных возможностей, а Дутра Да Силва/Приходько демонстрирует, что можно реализовывать свой каждый брейк-поинт. Дутра Да Силва/Приходько хорошо бьет как форхендом, так и бэкхендом, а также не боится травяных кортов, ведь на данном покрытии было сыграно огромное количество матчей, в том числе, и в этом сезоне. Слабым местом является лишь задняя линия, ведь ее Дутра Да Силва/Приходько часто теряет, позволяя оппонентам этим пользоваться.



Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

На этом турнире Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова выступает регулярно, причем, еще ни разу не было такого, чтобы не получилось добраться хотя бы до четвертьфинала. За шесть лет удалось одержать две победы, так что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова снова входит в число главных фаворитов и постарается оправдать ожидания болельщиков. Последнее особенно важно, так как турнир является домашним, и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова чувствует огромную ответственность. В начале сезона было сыграно уже шесть матчей, из которых удалось выиграть четыре. Два поражения были вполне ожидаемыми, так как попадались явно более сильные оппоненты, которые в итоге и стали победителями тех турниров. Грунтовые корты являются профильными, а в этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова уже не будет к ним адаптироваться, так как три поединка проходило как раз на этом покрытии. Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова зачастую применяет оборонительную тактику, делая ставку на качественный прием мяча и заострение игры на второй подаче.

Прогноз на матч

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Прогноз, ставки на матч(13.01.23)

Дутра Да Силва/Приходько

В этом сезоне Дутра Да Силва/Приходько демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Дутра Да Силва/Приходько уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Дутра Да Силва/Приходько любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Дутра Да Силва/Приходько часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Дутра Да Силва/Приходько умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова

В этом сезоне Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова действует неоднозначно, ведь можно увидеть великолепные действия в атаке, но что касается остальных компонентов, то здесь допускается слишком большое количество ошибок. Да, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова обладает очень сильной первой подачей, а так как матч проходит на закрытом харде, это дает преимущество. Но, с обороной дела не идут, так как Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не всегда чувствует заднюю линию, плохо играет у сетки, а также в этом сезоне ухудшилась работа ногами, ведь Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова не может похвастаться такой физической формой, как и раньше. Конечно, Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет один из самых сильных на этом турнире форхенд, но это преимущество сможет дать результат лишь в том случае, если 58-я ракетка мира прибавит в плане стабильности, а также сможет завладеть инициативой в матче и заставить игра оппонента в собственном ритме. Если же сначала поединка не получится навязать свою игру, то вряд ли потом получится что-то изменить.

Сегодня матч Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова: ставим на двойные ошибки

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Дутра Да Силва/Приходько сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Дутра Да Силва/Приходько – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Дутра Да Силва/Приходько — Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Дутра Да Силва/Приходько и Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Дутра Да Силва/Приходько и для Хуэртас Дель Пино/Хуэртас Дель Пино Кордова, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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