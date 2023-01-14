Прогноз НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая (14-го января), ставки и коэффициенты

НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая. Прогноз, ставки на матч (14.01.23)

14.01.2023 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Индонезии, в котором на своей площадке местный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика примет соперника по национальному первенству Дева Юнайтед Сурабая.



Можно не сомневаться, что баскетбольная встреча НСХ Маунтин Голд Тимика – Дева Юнайтед Сурабая вызовет такой большой интерес у зрителей, что в 09:00 по МСК ее смотреть будут все поклонники этого вида спорта. Поединок состоится 14.01.2023 и откроет очередной тур чемпионата. Более полугода командам не приходилось встречаться на одной арене, а за такой небольшой срок в клубах много что изменилось. Что касается последней игры, то в ней со счетом 94-92 выиграл БК Дева Юнайтед Сурабая.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая:

Баскетбольный поединок НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая состоится 14.01.2023 в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 09:00 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика, выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

НСХ Маунтин Голд Тимика

После серии из девяти поражений подряд главного тренера баскетбольного клуба НСХ Маунтин Голд Тимика уволили, а возглавил команду новый специалист, ранее работавший с другими представителями этого чемпионата. Новый наставник сразу же сумел найти подход к игрокам и мотивировать их, так что под его руководством хозяева выиграли уже три матча подряд. Это позволило баскетбольному клубу НСХ Маунтин Голд Тимика подняться с предпоследней строчки на двенадцатое место, причем появились хоть теоретические шансы побороться за зону плей-офф. У команды пока еще хватает проблем в обороне, но новый тренер начал работать с улучшения атаки, так что в каждом своем матче НСХ Маунтин Голд Тимика старается максимально поднять темп, чтобы вымотать баскетболистов соперника быстрой игрой. Среди травмированных баскетболистов хозяев нет ключевых игроков за исключением легкого нападающего.



Дева Юнайтед Сурабая

На данный момент баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Дева Юнайтед Сурабая мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Дева Юнайтед Сурабая не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 14.01.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 09:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Дева Юнайтед Сурабая удалось одержать победу у себя дома.



НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая (14.01.2023), ставки и коэффициенты

НСХ Маунтин Голд Тимика

Сейчас баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу НСХ Маунтин Голд Тимика вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Дева Юнайтед Сурабая

После того, как баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 14.01.2023 сыграет матч против БК Дева Юнайтед Сурабая. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 09:00 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК НСХ Маунтин Голд Тимика также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая: снова ждем результативной игры

Баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Дева Юнайтед Сурабая также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ НСХ Маунтин Голд Тимика — Дева Юнайтед Сурабая. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба НСХ Маунтин Голд Тимика уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб НСХ Маунтин Голд Тимика пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба НСХ Маунтин Голд Тимика составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В последнее время баскетбольный клуб Дева Юнайтед Сурабая испытывает откровенные проблемы с обороной, что связано с травмами сразу двух разыгрывающих защитников и атакующего защитника. Из-за этого результаты гостей сильно упали, ведь в последних пяти турах получилось одержать всего одну победу, а четыре встречи были проиграны. Пока команда еще не покинула зону плей-офф, но уже с четвертого места опустилась на седьмое, так что главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, ведь в ином случае баскетбольный клуб может выбыть из восьмерки лучших. В каждом матче гости пропускают более сотни очков, а на выезде результаты гораздо хуже. В последнем поединке баскетболисты клуба Дева Юнайтед Сурабая хорошо начали и выиграли первые две четверти, но после перерыва команда посыпалась, проиграв с отставанием в двенадцать очков. Некоторые игроки гостей находятся в слабой форме, из-за чего им сложно отыграть весь матч.

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