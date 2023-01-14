Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила: хозяева докажут превосходство над соперником

Прогноз на матч Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила от эксперта 14.01.23

«Олл Старз ФК» – «Тшахума Тша Мадзивхандила». 14.01.23. Прогноз и ставки на матч

Футбольный матч Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила будет завершать тур национального первенства, и пройдет данный поединок в 14-го января, так что посетить его сможет большое количество болельщиков. Для этого организаторы турнира даже специально сдвинули начало матча до 16:30 по МСК. В последних десяти матчах лучше проявили себя футболисты клуба Олл Старз ФК, одержавшие пять побед при трех поражениях, но в поединке этого сезона ФК Тшахума Тша Мадзивхандила одержал победу со счетом 4-1.



Команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила, судя из стартовой заявки, выйдут на поле сильнейшими составами. Напомним, что ранее в СМИ говорилось о том, что в составе хозяев поля будут отсутствовать несколько ведущих футболистов. Эта информация существенным образом повлияла на котировки букмекеров, выставленных на этот матч. Наши прогнозисты считали, что оснований для такого завышенного коэффициента на победу команды Олл Старз ФК в этом матче нет, так как отсутствие двух лидеров для такого клуба, каким является команда Олл Старз ФК – не критично, так как глубина скамейки позволяет провести ротацию состава, без существенной потери качества игры. Тем более что сейчас стало известно о том, что лидеры все же сыграют. Мы думаем, что команда Олл Старз ФК сегодня добьется уверенной победы над своими соперниками, так что, рекомендуем играть не только победу хозяев поля в этом матче, но и делать ставки на фору команды Олл Старз ФК. Учитывая, что команды будут действовать основными составами, нам также кажутся вполне играбельными ставки на общий тотал больше в матче, так как хозяева вряд ли забьют менее двух голов, да и гостям вполне по силам наиграть на забитый мяч. Также здесь можно рассмотреть ставку на индивидуальный тотал голов команды Олл Старз ФК на больше, исходя из того, что хозяева поля очень активно действуют в родных стенах. К примеру, в прошлом сезоне команда Олл Старз ФК только в трех домашних матчах забила менее двух голов.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила:

Так как большинство делает ставку на победу хозяев поля, то коэффициент на победу постоянно падает и сейчас он составляет 1.688. На ничью в футбольном матче Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила стоит коэффициент 2.8, а на выигрыш гостей принимаются ставки по котировке 6.65.

Прогноз на матч Олл Старз ФК – Тшахума Тша Мадзивхандила (Чемпионат ЮАР, матч национального перевентсва, воскресенье, 14-го января):Футбольный клуб Олл Старз ФК получил от букмекеров на свою победу котировку 1.688, а по коэффициенту 6.65 можно сделать ставку на выигрыш ФК Тшахума Тша Мадзивхандила. По котировке [kefdrew] принимаются ставки на ничью.

История личных встреч

Команда Олл Старз ФК в межсезонье провели серьезную кадровую политику, которая позволила клубу подписать ряд перспективных футболистов, которые, несомненно, должны усилить игру команды. Естественно, это ставит перед командами новые цели и задачи, так как руководство, вложив серьезные деньги в усиление клуба, хочет видеть результат. Команда Тшахума Тша Мадзивхандила слабо проявила себя на трансферном рынке. Скорее всего, это связано с тем, что у клуба ограниченный бюджет, да и все ключевые позиции закрыты футболистами, которые не первый сезон выступают в этой команде. Команда Тшахума Тша Мадзивхандила не ставит перед собой никаких значимых целей в турнирной таблице, поэтому фаворит этого противостояния очевиден. С другой стороны, есть шанс недооценки соперника, как уже было не раз в прошлом сезоне с футболистами команды Олл Старз ФК, которые испытывали проблемы в тех матчах, где, казалось бы, должны уверенно побеждать. Однако сейчас другой случай, уже на старте сезона необходимо выйти в лидеры, и удерживать лидирующие позиции в турнирной таблице. Поэтому наставник будет настраивать своих подопечных то, чтобы они реализовывали все свои моменты в атаке, и внимательно действовали в обороне, не допуская ошибок. Конечно, гости в этом матче не питают иллюзий, однако клуб может упереться, так как имеет опытных и сыгранных защитников, да и на контратаках команда Тшахума Тша Мадзивхандила действовать умеет. Наши прогнозисты ждут здесь интересного противостояния, которое может стать еще более интересным, если хозяевам не удастся забить быстрый гол.

Олл Старз ФК – Тшахума Тша Мадзивхандила 14.01.23

Футбольному клубу Олл Старз ФК предстоит сыграть 14-го января очень ответственный поединок, результат которого может существенно повлиять на чемпионскую гонку. В гости приезжают футболисты клуба Тшахума Тша Мадзивхандила, и уже известно, что в 16:30 по МСК стадион будет полностью заполнен, ведь болельщики раскупили все билеты, чтобы поддержать команду. Данная встреча для команд будет первой в рамках этого сезона, а в прошлом году они играли между собой дважды, и обменялись гостевыми победами.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В прошлом сезоне команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила выдали отличный матч, результат которого до сих пор в памяти у многих любителей футбола. В преддверии очного матча между этими футбольными клубами, в СМИ активно напоминают, какие именно соперники будут встречаться, и что футболисты обеих команд умеют творить на футбольном поле. Вообще, результат этого противостояния будет решающим и для одной, и для другой команды. Напомним, что сейчас команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила находятся в числе лидеров чемпионата, команды занимают места в верхней части турнирной таблицы, что говорит о серьезности намерений относительно нынешнего сезона. Естественно, впереди у команд непростые матчи, однако сейчас все внимание менеджеров и футболистов приковано к предстоящей игре, в которой соперниками будут ближайшие конкуренты. По словам менеджеров обеих команд, за исключением травмированных футболистов, которые уже на протяжении длительного времени не могут помочь своему клубу, все остальные игроки готовы выйти на поле со стартовых минут. Благодаря этому у менеджеров обеих команд есть возможность выбирать, кому именно из футболистов доверить выступать с первых минут матча. В связи с этим, встает вопрос тактической схемы, которую будут использовать менеджеры обеих команд на ближайший матч. Наши эксперты тщательно изучили статистику матчей команд в текущем сезоне, а также статистику личных встреч между этими футбольными клубами за последние сезоны. Это позволило нам найти интересные закономерности, на которых и основаны наши прогнозы, с которыми можно ознакомиться ниже.



Прогноз Олл Старз ФК – Тшахума Тша Мадзивхандила (14-го января), ставки и коэффициенты

Для многих любителей футбола противостояние команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила – это отличная возможность не только насладиться хорошим матчем, но и выиграть в букмекерских конторах. И в этом свою помощь предлагают эксперты нашего ресурса. Хозяева поля сейчас попали в не совсем удачную полосу, которую необходимо прерывать. Однако команда Тшахума Тша Мадзивхандила – не самый лучший соперник для того чтобы прервать полосу неудач. Гости – крепкий орешек, и даже учитывая тот факт, что в составе команды Тшахума Тша Мадзивхандила не будет нескольких футболистов основы, которые выбыли из-за травм, пробить оборону гостей хозяевам поля будет очень и очень непросто. Поэтому, учитывая личные встречи, а также беря во внимание важность матча для обеих команд, наши эксперты пришли к мнению, что наиболее интересной ставкой в это противостоянии будет ставка на общий тотал забитых голов на меньше. Мы предполагаем, что игра будет преимущественно проходить в центре поля, следовательно, оба клуба будут активно использовать тактику мелкого фола, в связи с этим, общий тотал нарушений правил, а также общий тотал желтых карточек наши эксперты рекомендуют играть на больше. При этом, мы думаем, что в матче велика вероятность удаления игрока с поля, так как, если взглянуть на статистику противостояний этих клубов, удаления здесь довольно частое явление, а за предложенный букмекерами коэффициент – точно стоит рисковать. Относительно фаворита этого матча, то, мы полагаем, что хозяева поля вряд ли проиграют, так как сейчас им нужна победа как никогда, поэтому мы рекомендуем делать ставки с форой на футболистов команды Олл Старз ФК, а рисковые бетторы могут попробовать заиграть победу хозяев поля.

Олл Старз ФК

В последние годы футбольный клуб Олл Старз ФК постоянно входит в тройку сильнейших в чемпионате, так что регулярно принимает участие в Лиге Чемпионов. Но, как хозяева не стараются, все равно не могут стать чемпионами, ведь начинают борьбу за титул, но затем отставание от лидера только увеличивается. В данный момент оно достигло уже девяти очков, так что хоть футбольный клуб Олл Старз ФК и идет вторым в чемпионате, но вернуться в борьбу за золотые медали будет не так просто. На своем поле команда показывает в этом сезоне уверенную игру, так что было только два поражения дома, и на родном стадионе футболисты клуба Олл Старз ФК забивают в три раза больше мячей, чем пропускают. Сейчас хозяева выдают серию из семи побед подряд, но она никого не удивляет, так как команда играла по очень легкому календарю, где было много предсказуемых результатов. В этом поединке хозяевам не помогут левый защитник, а также центральный и опорный полузащитники. Под вопросом выход на поле правого нападающего.

Тшахума Тша Мадзивхандила

Из-за провального начала сезона длительное время футбольный клуб Тшахума Тша Мадзивхандила пребывал в зоне вылета, так что многие уже начали думать, что по завершении чемпионата ему грозит понижение в классе. Но, два месяца назад руководство сменило главного тренера, пригласив молодого амбициозного специалиста, с которым команда начала показывать более атакующий футбол, а не просто сидеть в обороне, надеясь на то, что удастся не пропустить. С данным наставником футбольный клуб Тшахума Тша Мадзивхандила сыграл восемь матчей, в которых потерпел только одно поражение, но зато одержав шесть побед. Это позволило гостям выбраться из зоны вылета, так что сейчас команда уже идет четырнадцатой, на четыре очка оторвавшись от аутсайдеров. Футболисты стали больше самоотдачи демонстрировать на поле, и это касается не только домашних, но и выездных матчей, где команда пытается грамотно действовать в обороне, но еще и постоянно атаковать. В лазарете ФК Тшахума Тша Мадзивхандила пребывают двое защитников, а также может пропустить игру левый вингер.

Интересные факты перед матчем Олл Старз ФК – Тшахума Тша Мадзивхандила

Интересный матч ожидает всех любителей футбола. Команда Олл Старз ФК будет противостоять футболистам команды Тшахума Тша Мадзивхандила. Наши эксперты солидарны с букмекерами в том, что наиболее вероятным результатом этого противостояния будет ничья. В текущем сезоне оба клуба уже решили все свои задачи в турнирной таблице, а это означает, что сейчас команды могут во всю использовать молодых футболистов. В первом круге между этими клубами была зафиксирована ничья. Вообще, команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила в нынешнем сезоне являются одними из лидеров по количеству ничейных результатов. Если взглянуть на результаты личных встреч между этими футбольными клубами, то можно увидеть, что чаще всего команды расходились миром. В принципе, несмотря на то, что коэффициент на ничейный исход этого матча уже порядком просел, наши эксперты все равно рекомендуют делать ставки на то, что в этом матче будет ничья. Относительно общего тотала матча, то здесь мы пока не можем прийти к единому мнению. Однако, среди прочих, нам понравилась ставка на то, что в матче команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила обе команды забьют гол. Если исходить от того, что в матче будет ничья, то вряд ли команды, которые уже решили свои задачи в турнирной таблице, оставят болельщиков без забитых голов, следовательно, если будет ничья, то она будет результативной. Общий тотал нарушений и предупреждений мы рекомендуем играть на меньше, так как вряд ли команды будут грубить в матче, результат которого не окажет серьезного влияния на расположение команд в турнирной таблице.

В матче будт зафиксирована ничья — 2.8, выиграет в противостоянии Олл Старз ФК — 1.688, выиграет в противостоянии Тшахума Тша Мадзивхандила — 6.65.



Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила. Прогноз и ставки на матч. Чемпионат ЮАР 14-го января

Мнение экспертов нашего ресурса и букмекеров относительно фаворита в противостоянии команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила – полностью сошлись. Хозяева поля, которые уже выполнили сою задачу в турнирной таблице, и единолично возглавили чемпионат, являются явными фаворитами этого противостояния. Несмотря на комфортный отрыв от ближайших преследователей в турнирной таблице, команда Олл Старз ФК явно не намерена сбавлять обороты, это видно из результатов клубов. Сейчас команде важно стабильно набирать очки, особенно против таких соперников, как команда Тшахума Тша Мадзивхандила. Гости находятся в подвалах турнирной таблицы, из которых, по всей видимости, им не выбраться. Клуб отвратительно выступает в выездных матчах, особенно против команд, находящихся в числе лидеров турнирной таблицы. Учитывая, что хозяевам поля сейчас необходимо стабильно набирать очки, то команда Тшахума Тша Мадзивхандила видится для них легкой добычей, следовательно, мы рекомендуем делать ставки не только на победу команду Олл Старз ФК в этом матче, но и на то, что хозяева поля победят крупно, пробив предлагаемую букмекерами фору. Относительно общего тотала голов, то здесь отличной ставкой видится как общий тотал забитых голов на больше, так и индивидуальный тотал голов хозяев поля. Общий тотал угловых тоже следует заигрывать, отталкиваясь от футболистов команды Олл Старз ФК, поэтому здесь смотрится и индивидуальный тотал угловых команды Олл Старз ФК на больше, и фора хозяев поля. А вот ставки на волы и желтые карточки мы бы рекомендовали пропустить, так как в концовке чемпионате ставки на эти события – довольно непредсказуемы.

«Олл Старз ФК»

Несмотря на то, что футбольный клуб Олл Старз ФК сохраняет за собой высокое седьмое место в чемпионате, это связано в первую очередь с великолепным стартом сезона, а во вторую с тем, что многие оппоненты демонстрируют слабые результаты и не могут догнать хозяев. Сама же команда сейчас пребывает не в лучшей форме, так как выиграть не получается уже девять туров. В них футбольный клуб Олл Старз ФК пять раз сыграл вничью и потерпел четыре поражения. Причем, три поражения были на своем поле. Теперь отставание от шестого места увеличилось до непреодолимых девяти очков, а команды снизу начали наступать на пятки. Потерю формы можно объяснить тем, что после хорошего старта сезона к главному тренеру начали проявлять интерес более богатые команды, так что неигровые моменты стали отвлекать от подготовки, что привело к потере результатов. Так что, сенсационной квалификации в еврокубки не будет, а команде придется довольствоваться финишем в середине турнирной таблицы. Среди игроков основы у хозяев нет травмированных.



«Тшахума Тша Мадзивхандила»

С каждым сезоном футбольный клуб Тшахума Тша Мадзивхандила все хуже стартует, а на этот раз начало было просто провальным, ведь первыми очками получилось разжиться лишь в восьмом туре. По ходу этого сезона в команде было уже две тренерские отставки, а последний наставник все же смог немного улучшить игру, ведь если раньше гости находились на дне турнирной таблицы, то сейчас уже идут четырнадцатыми, немного опережая зону вылета. Правда, большинство очков набирается на домашней арене, а вот на выезде команда слишком много пропускает, да и забивает крайне редко. Тем не менее, с данным наставником футбольный клуб Тшахума Тша Мадзивхандила проиграл лишь один раз в шести турах, одержав две победы. Дисквалификация помешает сыграть левому и центральному полузащитникам, а в лазарете пребывают правый защитник и резервный голкипер.

Статистика и личные встречи

Мы давно ждали матча, в котором сыграют известные футбольные клубы – команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила. Сейчас это одни из лучших представителей своего чемпионата, команды ведут борьбу за самые высокие места в турнирной таблице. В составах обеих команд выступают звезды мирового футбола, которые показывают четкие команды взаимодействия, благодаря чему добиваются потрясающих результатов во всех турнирах, где принимают участие. Сегодня для этих команд особенный матч, так как оба клуба являются старыми непримиримыми соперниками, которые постоянно пытаются доказать друг другу, кто из них лучше. И сегодняшнее противостояние – отличный шанс показать, кто действительно лучше и заслужил в нынешнем сезоне чемпионский трофей, а кому придется ждать до следующего сезона, чтобы взять реванш. Матч широко анонсировался в СМИ, все билеты на стадион проданы уже давно. Многие эксперты высказали свое мнение относительно исхода этого матча, наши эксперты тоже не остались в стороне, мы приготовили интересные прогнозы не только на исход матча, но и на статистику. Сейчас букмекеры активно предлагают большой выбор ставок на этот матч, в том числе, будут предлагать ставки на статистику по ходу матча. Мы думаем, что бетторы смогут воспользоваться нашими рекомендациями относительно противостояния команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила, которые основаны на тщательном анализе статистических данных выступлений команд. Всем удачных ставок и отличного футбола, надеемся, команды сегодня продемонстрируют отличную игру и не разочаруют болельщиков.

«Олл Старз ФК» — «Тшахума Тша Мадзивхандила»: кто фаворит грядущей встречи?

Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила. Прогноз на футбол (14.01.23)

Непростой матч ждет всех любителей футбола. Команда Олл Старз ФК сыграет с футболистами команды Тшахума Тша Мадзивхандила. Мы уже говорили о том, что сейчас, в преддверии окончания чемпионата, все матчи между командами будут иметь весомое значение, так как обоим соперникам необходим только положительный результат. Напомним, что оба клуба сейчас ведут борьбу за то, чтобы удержать верхние строчки турнирной таблицы, однако, учитывая большую конкуренцию, сделать это очень непросто. Очный матч – отличная возможность отобрать очки у прямого конкурента, однако сделать это будет очень и очень непросто. В первую очередь, в таком противостоянии следует обращать внимание на фолы. Рефери будет очень принципиальный, поэтому фолы и общий тотал желтых карточек мы рекомендуем играть на больше. Вдобавок к этим ставкам, можно рассмотреть ставки на пенальти и удаление, ведь футболисты не будут церемониться друг с другом. Общий тотал угловых лучше играть на меньше, так как матч будет проходить, преимущественно, в центре поля, следовательно, стандартов будет мало. Общий тотал забитых голов в этом матче мы тоже рассматриваем на меньше. У команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила хорошая защита, которая меньше всех пропустила в этом чемпионате, да и характер матча не позволяет обеим командам бежать вперед, забывая об обороне. Относительно фаворита, скорее тут отдадим предпочтение хозяевам поля, за счет поддержки родных трибун, однако от ставок на исход воздержимся, так как такие матчи лучше смотреть, чем делать на них ставки.

Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила: хозяева докажут превосходство над соперником

Эксперты нашего ресурса – это настоящие профессионалы, которые ежедневно занимаются анализом линий букмекерских контор в поисках интересных футбольных матчей. В принципе, составить интересный адекватный прогноз можно на любой футбольный матч. Для этого не обязательно, чтобы этот футбольный матч был противостоянием грандов известной европейской футбольной лиги. Главное, чтобы букмекеры предлагали хорошую роспись и возможность сделать ставку на солидную сумму. Сегодня, когда большинство букмекеров предлагают ставки не только до начала матча, но и по ходу игры, причем, речь идет не только о ставках на основные исходы, но и о ставках на статистику, эксперты нашего ресурса начали больше уделять времени прогнозированию статистических исходов футбольных матчей. Это гораздо проще, чем прогнозировать исходы, так как статистика легка для понимания, ресурсы со статистическими данными более доступны в Интернете и их проще анализировать. Многие боятся делать ставки на статистику, аргументируя это тем, что такие ставки похожи на подбрасывание монетки. Мы предлагаем понаблюдать за нашей работой, и вы поймете, что это не так, а ставки на статистику – наиболее выгодные ставки на футбол.

Никаких сюрпризов от футбольного противостояния Олл Старз ФК — Тшахума Тша Мадзивхандила спортивные эксперты не ждут, так что предлагают сделать ставку на фору 0 хозяев поля.

Олл Старз ФК – Тшахума Тша Мадзивхандила: статистика и история личных встреч

Команда Олл Старз ФК и команда Тшахума Тша Мадзивхандила относятся к тем футбольным клубам, которые в нынешнем сезоне демонстрируют не только отличный футбол, но и высокий уровень индивидуальной подготовки футболистов. В нынешнем сезоне эти команды уже показали, что им практически нет равных среди других клубов чемпионата, поэтому они и располагаются на верхних строчках турнирной таблицы. Наши эксперты считают, что противостояние команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила является центральным матчем чемпионата, так как победитель этого матча получит отличное преимущество над ближайшими преследователями, в числе которых может оказаться и проигравший клуб. Поэтому к очному противостоянию оба клуба тщательно готовились, и, по словам менеджеров команд, со стартового свистка на поле будут действовать все футболисты основы обеих команд. Напомним, что в составах команды Олл Старз ФК и команды Тшахума Тша Мадзивхандила выступают настоящие профессионалы, которые демонстрируют отличный командный футбол, но могут и в одиночку решить судьбу любого игрового эпизода. Наши эксперты постарались выбрать интересные прогнозы на этот матч среди многочисленных предложений букмекеров, и нам это удалось. Ниже можно изучить наши прогнозы более подробно. Мы думаем, что игра будет интересной и запоминающейся, так как футболисты обеих команд будут играть только на победу.