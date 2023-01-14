Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.23)

Прогноз Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) (14 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) 14-го января 2023 года

14-го января 2023 года в 10:06 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (CENTURION) примет соперника по национальному первенству Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR).



Баскетболисты клубов Финикс Санз (CENTURION) и Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) в 10:06 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 14-го января 2023 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Финикс Санз (CENTURION) одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Финикс Санз (CENTURION) также является лидером по количеству побед.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR):

В 10:06 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR). Матч назначен на 14-го января 2023 года, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Финикс Санз (CENTURION)

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Финикс Санз (CENTURION) нет более травмированных игроков основы.



Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

Прогноз на матч Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR)

На 14-го января 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 10:06 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) удалось одержать победу у себя дома.



Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (14.01.23)

Финикс Санз (CENTURION)

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR), который должен пройти 14-го января 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 10:06 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR): команды сделают акцент на атаку

Несмотря на то, что старт сезона баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) провел не лучшим образом, так что даже некоторое время находился в середине турнирной таблицы, постепенно команда начала прибавлять. Сейчас хозяева уже идут пятыми, так что находятся в зоне плей-офф, а за последних десять матчей было только одно поражение, да и то от команды, которая на данный момент возглавляет турнирную таблицу. Сразу трое баскетболистов клуба Финикс Санз (CENTURION) показывают феноменальную точность на трехочковых бросках, так что если хозяева не могут пробиться к чужому кольцу, то компенсируют это дальними бросками. На своей площадке команда еще и показывает очень атакующую игру, так что многие баскетболисты набирают более двадцати очков за матч, а в последнем поединке сразу двое сделало «дабл-дабл». Мало того, что у баскетбольного клуба Финикс Санз (CENTURION) и так глубокий состав, так среди игроков основы еще и нет травмированных.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (CENTURION) — Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (CENTURION) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Финикс Санз (CENTURION) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Лос-Анджелес Клипперс (QUAZAR) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

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