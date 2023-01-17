Прогноз Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен (17.01.2023), ставки и коэффициенты

Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен. Прогноз, ставки на матч. ITF (17.01.23)

17 января в 19:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Пуллан/Реко , а противостоять в этом поединке будет Гибаудо/Куэнен.



Так как Пуллан/Реко в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Гибаудо/Куэнен, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 17 января. Но, доказать обратное Пуллан/Реко все же сможет в 19:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 17 января откроет его противостояние Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 19:00 по МСК, то есть до начала игры. Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гибаудо/Куэнен может гордиться семью победами, а вот Пуллан/Реко имеет только пять выигранных встреч.

Пуллан/Реко

Пуллан/Реко, несмотря на высокое место в мировом теннисном рейтинге, на этом турнире не входит в число фаворитов, так как в прошлом году здесь был вылет еще на ранней стадии. Но, спустя год Пуллан/Реко может продемонстрировать свой опыт и умение читать игру, так что на этот раз результаты точно не будут настолько плачевными. Сейчас Пуллан/Реко входит в число талантливых представителей большого тенниса, так как прогресс виден на лицо, так что теперь никто не удивляется выходам в полуфиналы и финальные матчи. Да, титулов Пуллан/Реко еще не имеет, но это лишь доказывает то, что 21-я ракетка мира жаждет трофеев и будет в каждой игре демонстрировать максимальную мотивацию. К тому же, этот турнир проходит на грунтовых кортах, а на грунте в этом сезоне было сыграно уже более двадцати матчей, так что Пуллан/Реко сможет уверено чувствовать себя на данном покрытии, и постарается воспользоваться своими преимуществами в тактическом плане.



Гибаудо/Куэнен

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Гибаудо/Куэнен имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Гибаудо/Куэнен демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Гибаудо/Куэнен не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Гибаудо/Куэнен не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.



Прогноз и ставка на матч Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен 17 января

Пуллан/Реко

На данном турнире Пуллан/Реко выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Пуллан/Реко выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Пуллан/Реко допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Пуллан/Реко особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Пуллан/Реко, это умение играть на травяных кортах.

Гибаудо/Куэнен

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Гибаудо/Куэнен все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Гибаудо/Куэнен сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Гибаудо/Куэнен все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Гибаудо/Куэнен предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен: будет сделан акцент на атакующий теннис

Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Пуллан/Реко имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Гибаудо/Куэнен хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Пуллан/Реко. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Гибаудо/Куэнен умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Пуллан/Реко довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Гибаудо/Куэнен вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Пуллан/Реко.

СЕГОДНЯ МАТЧ Пуллан/Реко — Гибаудо/Куэнен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Пуллан/Реко и Гибаудо/Куэнен сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Пуллан/Реко, и Гибаудо/Куэнен будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat3-627438-iley-yoruk-diana-ilie-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-itf-17-01-23/