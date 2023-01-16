Прогноз Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа (18-го января), ставки и коэффициенты

Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.01.23)

18.01.2023 в 09:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Санчес/Стивенсон , а противостоять в этом поединке будет Овчаренко/Травалиа.



Так как Санчес/Стивенсон в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Овчаренко/Травалиа, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 18.01.2023. Но, доказать обратное Санчес/Стивенсон все же сможет в 09:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

18.01.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 09:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Овчаренко/Травалиа, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Овчаренко/Травалиа выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Санчес/Стивенсон

Пока Санчес/Стивенсон не демонстрирует хорошей физической формы, а проходит каждый раунд исключительно на своем характере и благодаря богатому опыту. Еще на первом этапе все могло завершиться поражением, когда были проиграны первые два сета, но затем получилось собраться и выиграть остальные три. В последующих матчах было не легче, так что можно однозначно сделать вывод, что Санчес/Стивенсон находится не в лучших кондициях. Скорее всего, что причина кроется в недавней травме колена, которая заставила на долгий срок покинуть корт. Если судить по прошлому году, то был такой же слабый старт, но затем начался прогресс, так что есть надежда, что дальше Санчес/Стивенсон будет играть все сильнее и все же сможет порадовать болельщиков стабильностью. Ведь пока все предыдущие турниры завершались на ранних этапах, хотя оппоненты были не самые сложные. К тому же, Санчес/Стивенсон довольно неплохо играет на данном покрытии.



Овчаренко/Травалиа

На этом турнире Овчаренко/Травалиа играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Овчаренко/Травалиа все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Овчаренко/Травалиа не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Овчаренко/Травалиа уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Овчаренко/Травалиа на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Овчаренко/Травалиа пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

«Санчес/Стивенсон» — «Овчаренко/Травалиа»: прогноз автора

Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.01.23)

Санчес/Стивенсон

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Санчес/Стивенсон выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Санчес/Стивенсон всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Санчес/Стивенсон уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Санчес/Стивенсон занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Санчес/Стивенсон больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Санчес/Стивенсон имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Овчаренко/Травалиа

Этот сезон Овчаренко/Травалиа проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Овчаренко/Травалиа снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Овчаренко/Травалиа слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Овчаренко/Травалиа допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа: андердог способен удивить фаворита

Судя по количеству финалов и титулов, которые Санчес/Стивенсон имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Овчаренко/Травалиа в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Санчес/Стивенсон превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Овчаренко/Травалиа сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Санчес/Стивенсон гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Санчес/Стивенсон — Овчаренко/Травалиа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Санчес/Стивенсон и Овчаренко/Травалиа. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Санчес/Стивенсон и для Овчаренко/Травалиа, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-628010-eylabun-makkabi-hod-hasharon-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-izrailya-17-01-23/