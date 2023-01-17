Прогноз Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс (18-го января), ставки и коэффициенты

Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс. Прогноз, ставки на матч. Челленджер (18.01.23)

18-го января в 14:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Арнеодо/Вайссборн , а противостоять в этом поединке будет Никлас Салминен/Стевенс.



Арнеодо/Вайссборн сейчас каждый день проводит в упорных тренировках, ведь уже 18-го января придется сыграть на корте против такого непростого оппонента, как Никлас Салминен/Стевенс. По Москве данный поединок начнется в 14:00. Статистика личных встреч насчитывает пять матчей, и в ней явным фаворитом является Никлас Салминен/Стевенс, одержав четыре победы при одном поражении, причем три победы были еще и досрочными.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс:

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 18-го января откроет его противостояние Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 14:00 по МСК, то есть до начала игры. Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Никлас Салминен/Стевенс может гордиться семью победами, а вот Арнеодо/Вайссборн имеет только пять выигранных встреч.

Арнеодо/Вайссборн

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Арнеодо/Вайссборн находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Арнеодо/Вайссборн является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Арнеодо/Вайссборн умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Арнеодо/Вайссборн обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Арнеодо/Вайссборн может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Никлас Салминен/Стевенс

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Никлас Салминен/Стевенс имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Никлас Салминен/Стевенс демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Никлас Салминен/Стевенс не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Никлас Салминен/Стевенс не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс. Прогноз, ставки на матч(18.01.23)

Арнеодо/Вайссборн

В этом сезоне Арнеодо/Вайссборн демонстрирует самый лучший теннис в карьере, но все же есть такое ощущение, что на этом турнире самый важный матч уже был сыгран. В прошлом поединке удалось обыграть принципиального оппонента, хотя до этого все личные встречи заканчивались поражениями. Было выплеснуто слишком много эмоций, так что есть вероятность, что в этом матче Арнеодо/Вайссборн уже не сможет продемонстрировать такого настроя. Арнеодо/Вайссборн любит играть на чужой скорости, умея действовать надежно на задней линии. Прием мяча один из лучших на этом турнире, ведь Арнеодо/Вайссборн часто демонстрирует, что благодаря хорошему приему можно существенно заострить ситуацию. Арнеодо/Вайссборн умело действует обеими сторонами ракетки, а также может сильно пробить как с левой, так и с правой руки. На отдых было отведено только два дня, так что физическая усталость также может дать о себе знать, если поединок затянется на больше, чем три сета.

Никлас Салминен/Стевенс

Никлас Салминен/Стевенс лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Никлас Салминен/Стевенс играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Никлас Салминен/Стевенс начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Никлас Салминен/Стевенс выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Никлас Салминен/Стевенс сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс: ошибок будет много, ставим на количество геймов

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Арнеодо/Вайссборн — Никлас Салминен/Стевенс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Арнеодо/Вайссборн и Никлас Салминен/Стевенс, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat1-628341-prognoz-na-match-pullanreko-gibaudokuenen-rekomenduemye-stavki-ot-ekspertov-18-01-23/