Прогноз Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен (19.01.2023), ставки и коэффициенты

Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен. Прогноз, ставки на матч. Открытый Чемпионат Австралии (19.01.23)

19-го января в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Карацев/Лайович , а противостоять в этом поединке будет Гонзалез/Роже-Васслен.



В 07:00 по Москве Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен выйдут на теннисный корт, чтобы продемонстрировать все свое мастерство и определить, кто же пройдет дальше в данном турнире, а кому придется паковать чемоданы домой. Матча ждать осталось недолго, ведь согласно календарю Мастерса, он пройдет 19-го января. Единственный раз Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен встречались на корте три года назад, и тогда пришлось играть пять сетов, для того, чтобы определить победителя. Благодаря той победе Карацев/Лайович сейчас считается фаворитом.



Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 19-го января откроет его противостояние Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 07:00 по МСК, то есть до начала игры. Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Гонзалез/Роже-Васслен может гордиться семью победами, а вот Карацев/Лайович имеет только пять выигранных встреч.

Карацев/Лайович

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Карацев/Лайович находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Карацев/Лайович является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Карацев/Лайович умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Карацев/Лайович обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Карацев/Лайович может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Гонзалез/Роже-Васслен

На этом турнире Гонзалез/Роже-Васслен играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Гонзалез/Роже-Васслен все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Гонзалез/Роже-Васслен не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Гонзалез/Роже-Васслен уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Гонзалез/Роже-Васслен на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Гонзалез/Роже-Васслен пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Прогноз и ставка на матч Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен 19-го января

Карацев/Лайович

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Карацев/Лайович, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Карацев/Лайович уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Карацев/Лайович старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Карацев/Лайович, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Карацев/Лайович не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Карацев/Лайович все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Карацев/Лайович точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Гонзалез/Роже-Васслен

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Гонзалез/Роже-Васслен все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Гонзалез/Роже-Васслен сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Гонзалез/Роже-Васслен все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Гонзалез/Роже-Васслен предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен: кто пройдет в следующий раунд?

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Карацев/Лайович сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Гонзалез/Роже-Васслен имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Карацев/Лайович – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Карацев/Лайович — Гонзалез/Роже-Васслен. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Карацев/Лайович и Гонзалез/Роже-Васслен. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Карацев/Лайович и для Гонзалез/Роже-Васслен, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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