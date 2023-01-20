Прогноз на бой Джош Хилл (Вел) — Кейван Солеймани (Ирн) 20.01.2023

«Джош Хилл (Вел)» – «Кейван Солеймани (Ирн)». 20.01.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 20 января букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Джош Хилл (Вел) — Кейван Солеймани (Ирн). На ринге его участники появятся в 16:10 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Джош Хилл (Вел) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

В 16:10 по московскому времени Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 20 января, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Джош Хилл (Вел).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Джош Хилл (Вел) — Кейван Солеймани (Ирн):

победа Джош Хилл (Вел) – 0, ничья – 0, победа Кейван Солеймани (Ирн) – 0

Прогноз на матч Джош Хилл (Вел) – Кейван Солеймани (Ирн) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 20 января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Джош Хилл (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Кейван Солеймани (Ирн), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Джош Хилл (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Джош Хилл (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Джош Хилл (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Джош Хилл (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Джош Хилл (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Джош Хилл (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Кейван Солеймани (Ирн) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кейван Солеймани (Ирн) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кейван Солеймани (Ирн) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кейван Солеймани (Ирн) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кейван Солеймани (Ирн) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Джош Хилл (Вел) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Джош Хилл (Вел) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Джош Хилл (Вел) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Джош Хилл (Вел) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Джош Хилл (Вел) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Джош Хилл (Вел) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Кейван Солеймани (Ирн) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кейван Солеймани (Ирн) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кейван Солеймани (Ирн) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кейван Солеймани (Ирн) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кейван Солеймани (Ирн) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кейван Солеймани (Ирн) должен задуматься о своей обороне.

Джош Хилл (Вел) – Кейван Солеймани (Ирн) 20.01.23

Всех любителей силовых единоборств объединяет одно – жажда зрелища. Подобно патрициям древнего Рима, наблюдающих за боями гладиаторов, современная публика также бурно реагирует на удачные действия одного или другого спортсмена, которые определяют сильнейшего на ринге. Современные единоборства представляют отлично подготовленные бойцы, которые понимают, что зрелище заключается не только в том, чтобы победить соперника, но и в том, чтобы сделать это как можно более эффектно. Если бой заканчивается быстро, то зрители, как правило, остаются разочарованными, так как фаворит всего в несколько приемов лишил их многообещающего зрелища. Поэтому спортсмены действуют умнее и хитрее, они демонстрируют интригу, а в нужный момент поединка добавляют, что позволяет им без труда пробить защиту оппонента. Итог – все довольны, публика неистово приветствует победу фаворита, аутсайдер тоже выглядит в лучшем свете, так как смог продержаться определенное количество раундов, приобретя опыт, а сам фаворит упивается славой от вновь завоеванной победы. Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн) – спортсмены, которые умеют отлично манипулировать толпой, они еще и прекрасные бойцы, поэтому, мы уверены, что в поединке между собой эти спортсмены продемонстрируют все свое мастерство.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Джош Хилл (Вел) и Кейван Солеймани (Ирн), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Джош Хилл (Вел) выиграет с помощью нокаута.

Спортивные прогнозисты считают, что Джош Хилл (Вел) в данный момент сильнее, нежели Кейван Солеймани (Ирн), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Джош Хилл (Вел)

В своей профессиональной карьере Джош Хилл (Вел) провел 22 боя, из которых выиграл восемнадцать. Было четыре поражения, причем, во всех проигранных боях спортсмен был очень сильно избит, а противостоять приходилось действительно серьезным соперникам. Джош Хилл (Вел) такой боец, который не упустит своего в бою с более слабым оппонентом и одержит яркую победу, но с сильными соперниками Джош Хилл (Вел) драться не умеет и пропускает очень много ударов. Тактикой данный спортсмен не отличается, ведь в каждом своем бою устраивает открытую драку, совершенно не уделяя внимание обороне. Джош Хилл (Вел) имеет мощный удар и постоянно идет напролом, но, даже обладая крепкой челюстью, бойцу не всегда удается устоять на ногах после пропущенных кроссов. В этом поединке, учитывая превосходство соперника, Джош Хилл (Вел) будет стараться побольше использовать джеб, но нельзя сказать, что у бойца данный удар получается идеально.

Кейван Солеймани (Ирн)

Сейчас Кейван Солеймани (Ирн) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Кейван Солеймани (Ирн) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Кейван Солеймани (Ирн) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Кейван Солеймани (Ирн) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Кейван Солеймани (Ирн) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Джош Хилл (Вел) — Кейван Солеймани (Ирн). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 20 января

Так как Джош Хилл (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Кейван Солеймани (Ирн).

Статистика и личные встречи

На титульный бой Джош Хилл (Вел) — Кейван Солеймани (Ирн) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Джош Хилл (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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