Прогноз на бой Михай Матерла (Пол) — Кендалл Гроув (США) 22-го января 2023 года

«Михай Матерла (Пол)» – «Кендалл Гроув (США)». 22.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Михай Матерла (Пол) проведет 22 января, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Кендалл Гроув (США). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 00:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

Сейчас Михай Матерла (Пол) обладает несколькими чемпионскими титулами и 22 января предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Кендалл Гроув (США), так что вряд ли в 00:00 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Михай Матерла (Пол) — Кендалл Гроув (США):

победа Михай Матерла (Пол) – 0, ничья – 0, победа Кендалл Гроув (США) – 0

Прогноз на матч Михай Матерла (Пол) – Кендалл Гроув (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 22 января :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Михай Матерла (Пол) станет победителем боя. Если выиграет Кендалл Гроув (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

Михай Матерла (Пол) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Михай Матерла (Пол) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Михай Матерла (Пол) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Михай Матерла (Пол) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Михай Матерла (Пол) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Михай Матерла (Пол) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Михай Матерла (Пол) может и не устоять на ногах.

Несмотря на то, что Кендалл Гроув (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Кендалл Гроув (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Кендалл Гроув (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Кендалл Гроув (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Кендалл Гроув (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Михай Матерла (Пол) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Михай Матерла (Пол) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Михай Матерла (Пол) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Михай Матерла (Пол) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Михай Матерла (Пол) валится с ног. К тому же, Михай Матерла (Пол) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Михай Матерла (Пол) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Несмотря на то, что Кендалл Гроув (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Кендалл Гроув (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Кендалл Гроув (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Кендалл Гроув (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Кендалл Гроув (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Кендалл Гроув (США) должен задуматься о своей обороне.

Михай Матерла (Пол) – Кендалл Гроув (США) 22.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Михай Матерла (Пол) и Кендалл Гроув (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Михай Матерла (Пол) и Кендалл Гроув (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Михай Матерла (Пол) и Кендалл Гроув (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Михай Матерла (Пол) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Кендалл Гроув (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Михай Матерла (Пол) и Кендалл Гроув (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Михай Матерла (Пол) выиграет с помощью нокаута.

Титульный бой Михай Матерла (Пол) — Кендалл Гроув (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Кендалл Гроув (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Михай Матерла (Пол)

На самом деле Михай Матерла (Пол) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Михай Матерла (Пол) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Михай Матерла (Пол) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Михай Матерла (Пол) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Михай Матерла (Пол) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Кендалл Гроув (США)

В своей карьере Кендалл Гроув (США) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Кендалл Гроув (США) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Кендалл Гроув (США) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Кендалл Гроув (США) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Михай Матерла (Пол) — Кендалл Гроув (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 22 января

Спортивные эксперты считают, что Михай Матерла (Пол) сейчас намного сильнее, чем Кендалл Гроув (США), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Так как Михай Матерла (Пол) и Кендалл Гроув (США) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

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