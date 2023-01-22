Прогноз на бой Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел) 22-го января

«Лайам Смит (Вел)» – «Крис Юбенк-младший (Вел)». 22.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Лайам Смит (Вел) проведет 22-го января 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Крис Юбенк-младший (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 01:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

До 22-го января 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел). Это будет продолжаться вплоть до 01:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел):

победа Лайам Смит (Вел) – 1.8, ничья – 13, победа Крис Юбенк-младший (Вел) – 2

Прогноз на матч Лайам Смит (Вел) – Крис Юбенк-младший (Вел) Бои, титульный бой, 22-го января 2023 года :

По коэффициенту 1.8 ставить на то, что выиграет Лайам Смит (Вел) не очень выгодно, а вот Крис Юбенк-младший (Вел) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 2.

История личных встреч

В профессиональной карьере Лайам Смит (Вел) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Лайам Смит (Вел) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Лайам Смит (Вел) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Лайам Смит (Вел) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Лайам Смит (Вел) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Лайам Смит (Вел) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Как показывает статистика, Крис Юбенк-младший (Вел) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Крис Юбенк-младший (Вел) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Крис Юбенк-младший (Вел) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Крис Юбенк-младший (Вел) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Крис Юбенк-младший (Вел) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Хорошо видно, что перед данным боем Лайам Смит (Вел) сильно нервничает, так как ведет себе очень агрессивно перед журналистами. И это понятно, ведь данный бой обещает быть очень сложным, так что не ясно, сумеет ли Лайам Смит (Вел) отстоять свой чемпионский титул. Сейчас боец находится не в оптимальной форме, ведь со времени последнего поединка прошло не так много времени, так что вряд ли Лайам Смит (Вел) сумел так быстро восстановить силы после вывиха. Тем более, что Лайам Смит (Вел) находится уже в солидном возрасте, так что мышцам на восстановление необходимо довольно много времени. Лайам Смит (Вел) всегда показывает хорошую технику и имеет хорошо отработанный удар с левой, но все же выносливость является слабым местом бойца, ведь если не получится добиться досрочной победы, то с каждым раундом силы будут уходить, так что Лайам Смит (Вел) станет меньше передвигаться по рингу и буде все больше пропускать ударов.

Несмотря на то, что Крис Юбенк-младший (Вел) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Крис Юбенк-младший (Вел) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Крис Юбенк-младший (Вел) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Крис Юбенк-младший (Вел) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Крис Юбенк-младший (Вел) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Крис Юбенк-младший (Вел) должен задуматься о своей обороне.

Лайам Смит (Вел) – Крис Юбенк-младший (Вел) 22.01.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Лайам Смит (Вел) и Крис Юбенк-младший (Вел). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Лайам Смит (Вел) и Крис Юбенк-младший (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Лайам Смит (Вел) и Крис Юбенк-младший (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Лайам Смит (Вел) и Крис Юбенк-младший (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Лайам Смит (Вел) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Крис Юбенк-младший (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Лайам Смит (Вел)

Хотя Лайам Смит (Вел) и является обладателем двух чемпионских поясов, все же нельзя сказать, что он является идеальным бойцом. В последнее время спортсмен дрался в основном с ветеранами, которые находятся далеко от пика своей формы. Большинство из них просто пыталось защищаться, так что очень быстро такая тактика приводила к тому, что Лайам Смит (Вел) смог провести свои несколько ударов, которых хватало для победы. В проведенных ранее 23 боях Лайам Смит (Вел) не проиграл ни разу, а шестнадцать раз победы были с помощью нокаута. Но, кроме сильного удара Лайам Смит (Вел) больше ничем похвастаться не может, а в этом бою предстоит драться с самым непростым оппонентом среди тех, которые были в карьере спортсмена. Соперник отличается высокой скоростью, так что поймать его под удар не так просто. Не исключено, что если Лайам Смит (Вел) просто будет махать впустую кулаками, то это лишь вымотает силы бойца, так что в заключительных раундах он сильно сдаст в плане физической формы.

Крис Юбенк-младший (Вел)

В своей карьере Крис Юбенк-младший (Вел) сумел побывать чемпионом в легком и полулегком весе, причем сразу по версии нескольких ассоциаций. Спортсмен провел на ринге тридцать боев и все их выиграл, но побед нокаутом было только 19, так как Крис Юбенк-младший (Вел) не является ярко выраженным панчером, а делает ставку на технику, а не на силу удара. Боец хорошо известен поклонникам данного вида спорта тем, что умеет очень грамотно обороняться, чем не может похвастаться ни один спортсмен в этом весе. Крис Юбенк-младший (Вел) практически не пропускает ударов, ведь либо уклоняется от них, либо блокирует. Кроме того, боец выбирает такую позицию, что если редкий удар соперника его и настигает, то он не производит ожидаемого эффекта, так что оппонент только впустую тратит свои силы. В свои 29 лет Крис Юбенк-младший (Вел) пребывает на пике формы, так что вряд ли сейчас найдется боец, способный сместить его с чемпионского трона.

Лайам Смит (Вел) — Крис Юбенк-младший (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го января 2023 года

Так как Лайам Смит (Вел) в последние годы уже далеко не тот боец, что раньше, то аналитики намерены сделать ставку на то, что выиграет Крис Юбенк-младший (Вел).

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Лайам Смит (Вел) будет намного сильнее, чем Крис Юбенк-младший (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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