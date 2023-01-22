Прогноз на бой Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел) 22 января

«Крис Юбенк-младший (Вел)» – «Лайам Смит (Вел)». 22.01.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 22-го января 2023 года должен состояться бой Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 01:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 22-го января 2023 года пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел):

победа Крис Юбенк-младший (Вел) – 1.536, ничья – 22, победа Лайам Смит (Вел) – 2.668

Прогноз на матч Крис Юбенк-младший (Вел) – Лайам Смит (Вел) Бои, титульный бой, 22-го января 2023 года :

Ставки по коэффициенту 1.536 окажутся выигрышными, если Крис Юбенк-младший (Вел) станет победителем боя. Если выиграет Лайам Смит (Вел), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 2.668.

История личных встреч

На профессиональном ринге Крис Юбенк-младший (Вел) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Крис Юбенк-младший (Вел) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Крис Юбенк-младший (Вел) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Крис Юбенк-младший (Вел) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Крис Юбенк-младший (Вел) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Лайам Смит (Вел) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Лайам Смит (Вел) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Лайам Смит (Вел), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Лайам Смит (Вел) должен быть в хорошей физической форме. Лайам Смит (Вел) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Несмотря на то, что Крис Юбенк-младший (Вел) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Крис Юбенк-младший (Вел) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Крис Юбенк-младший (Вел) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Крис Юбенк-младший (Вел) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Крис Юбенк-младший (Вел) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Еще десть лет назад Лайам Смит (Вел) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Лайам Смит (Вел) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Лайам Смит (Вел) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Лайам Смит (Вел) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Лайам Смит (Вел), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Крис Юбенк-младший (Вел) – Лайам Смит (Вел) 22.01.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

На чемпионский бой Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Лайам Смит (Вел), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Крис Юбенк-младший (Вел)

Так как Крис Юбенк-младший (Вел) находится уже в немолодом возрасте, то боец решил вернуться в прежнюю весовую категорию, сбросив лишние килограммы. Благодаря этому спортсмен стал подвижнее, так что, сейчас получается демонстрировать гораздо лучшие результаты, чем в высшем весе. Уже три поединка Крис Юбенк-младший (Вел) выиграл, причем во всех трех боях победы были только нокаутом. Это позволило стать первым претендентом на чемпионский титул, так что в данном бою спортсмен надеется вернуть себе прежнюю славу. Да, Крис Юбенк-младший (Вел) уже более двадцати лет в данном спорте, и обладает колоссальным опытом, но все же в 39 лет довольно сложно демонстрировать хорошую физическую форму, так что боец будет стараться не сильно затягивать поединок, ведь если не получится одержать досрочную победу, то вряд ли вообще удастся выиграть. Крис Юбенк-младший (Вел) имеет отличную технику и может сильно ударить обеими руками.

Лайам Смит (Вел)

Сейчас Лайам Смит (Вел) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Лайам Смит (Вел) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Лайам Смит (Вел) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Лайам Смит (Вел) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Лайам Смит (Вел) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Крис Юбенк-младший (Вел) — Лайам Смит (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 22-го января 2023 года

Вряд ли Крис Юбенк-младший (Вел) сможет в данном бою продемонстрировать все свои лучшие качества, так как спортсмен находится в солидном возрасте. Скорее всего, что выиграет поединок Лайам Смит (Вел), и на это советуют сделать ставку аналитики.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Крис Юбенк-младший (Вел) и Лайам Смит (Вел), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Крис Юбенк-младший (Вел) выиграет бой.

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