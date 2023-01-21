Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич: снова ждем результативной игры

Прогноз Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич (22 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич 22-го января 2023 года

22-го января 2023 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Открытый Чемпионат Австралии, в котором на корт выйдут Матос/Стефани , а противостоять в этом поединке будет Маттек-Сэндс/Павич.



Так как Матос/Стефани в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Маттек-Сэндс/Павич, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 22-го января 2023 года. Но, доказать обратное Матос/Стефани все же сможет в 03:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич:

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 22-го января 2023 года встречаются Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич. Начало поединка запланировано на 03:00 по МСК. Матос/Стефани является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Матос/Стефани

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Матос/Стефани находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Матос/Стефани является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Матос/Стефани умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Матос/Стефани обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Матос/Стефани может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Маттек-Сэндс/Павич

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Маттек-Сэндс/Павичв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Маттек-Сэндс/Павич играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Маттек-Сэндс/Павич держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Маттек-Сэндс/Павич демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Маттек-Сэндс/Павич находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич впервые будут встречаться между собой. Если Матос/Стефани уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Маттек-Сэндс/Павич пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Матос/Стефани демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Матос/Стефани – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич (22-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Матос/Стефани

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Матос/Стефани, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Матос/Стефани уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Матос/Стефани старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Матос/Стефани, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Матос/Стефани не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Матос/Стефани все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Матос/Стефани точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Маттек-Сэндс/Павич

На этом турнире Маттек-Сэндс/Павич играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Маттек-Сэндс/Павич какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Маттек-Сэндс/Павич уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Маттек-Сэндс/Павич много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Маттек-Сэндс/Павич сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Маттек-Сэндс/Павич не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич Прогнозы от БК «БалтБет»

Престижный теннисный турнир – это всегда много интересных матчей, в которых встречаются соперники разного уровня. Среди большого количества матчей наши аналитики выбрали для прогнозирования противостояние, в котором встретятся Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич. Несмотря на то, что спортсмены занимают разные строчки рейтинга, фактически, на этом турнире они имеют равные шансы на проход в следующий раунд. Дело в том, что покрытие турнира отлично подходит под стиль игры теннисиста, занимающего в рейтинге позиции, гораздо ниже, чем соперник. А вот теннисист, находящийся выше в рейтинге, не имеет достаточно опыта выступлений на этом покрытии. Это подтверждают и личные встречи теннисистов. Конечно, преимущество в них находится на стороне более титулованного соперника, однако несколько встреч, произошедших как раз на подобном типе покрытия, наглядно показывает, что это покрытие для него непрофильное, и тут верх одерживал менее титулованный соперник. В общем, несмотря на то, что линия букмекеров уже несколько прогнулась в сторону нашего прогноза, мы все равно полагаем, что у аутсайдера букмекеров в этом матче есть отличные шансы не только навязать борьбу своему более известному и титулованному сопернику, но и победить. С остальными прогнозами наших аналитиков на этот матч можно ознакомиться ниже.

Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич: снова ждем результативной игры

Исходя из того, какие коэффициенты выставили букмекеры на матч, в котором примут участием Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич, наши эксперты обратили на него внимание. Вообще, Матос/Стефани сейчас не на столько в хорошей форме, чтобы видеть этого спортсмена явным фаворитом матча. Возможно, что букмекеры в своих котировках на это противостояние исходили из рейтинга оппонентов, однако они видимо не учли, что Маттек-Сэндс/Павич имеет больше сыгранных матчей на данном типе покрытия, да и вообще, в личных встречах имеет перевес. Мы тщательно проанализировали результаты соперников на этом турнире, а также обратили внимание на то, как спортсмены выступали здесь в прошлые годы. Полученная информация вселила в нас дополнительную уверенность в том, что Матос/Стефани – не такой явный фаворит. Исходя из этого мы рекомендуем делать ставки на плюсовую фору аутсайдера букмекеров в этом матче. Те бетторы, которые предпочитают рисковые ставки, могут сыграть победу аутсайдера, кстати, букмекеры предлагают на это довольно высокий коэффициент, что позволит в несколько раз увеличить игровой банк. Еще бы мы рекомендовали обратить внимание на общий тотал геймов в этом матче. Наши аналитики думают, что матч получится затяжным, что автоматически предполагает ставки на тотал больше геймов. Нашу уверенность в этом прогнозе подкрепляет тот факт, что все личные встречи спортсменов на данном типе покрытия проходили в борьбе. Скорее всего, и это противостояние не станет исключением, тем более что Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич на этом турнире демонстрируют неплохой уровень подготовки.

СЕГОДНЯ МАТЧ Матос/Стефани — Маттек-Сэндс/Павич. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Матос/Стефани и Маттек-Сэндс/Павич сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Матос/Стефани, и Маттек-Сэндс/Павич будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

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