Прогноз Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста (23-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста. Прогноз, ставки на матч (23.01.23)

23-го января 2023 года в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Фелипе Мелихени Родригес Альвес , а противостоять в этом поединке будет Факундо Диас Акоста.



Так как Фелипе Мелихени Родригес Альвес в трех предыдущих личных встречах никак не может одержать победу над таким профессионалом большого тенниса, как Факундо Диас Акоста, мало кто сомневается в том, как же завершится поединок, назначенный на 23-го января 2023 года. Но, доказать обратное Фелипе Мелихени Родригес Альвес все же сможет в 16:00 по московскому времени, когда соперники появятся на теннисном корте.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста:

23-го января 2023 года пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 16:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Факундо Диас Акоста, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Факундо Диас Акоста выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

В большинстве своих выигранных поединков Фелипе Мелихени Родригес Альвес берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Фелипе Мелихени Родригес Альвес с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Фелипе Мелихени Родригес Альвес сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Фелипе Мелихени Родригес Альвес также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.



Факундо Диас Акоста

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Факундо Диас Акоста имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Факундо Диас Акоста демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Факундо Диас Акоста не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Факундо Диас Акоста не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Челленджер, Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста

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Прогноз и ставка на матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста 23-го января 2023 года

Фелипе Мелихени Родригес Альвес

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Фелипе Мелихени Родригес Альвес выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Фелипе Мелихени Родригес Альвес всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Фелипе Мелихени Родригес Альвес уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Фелипе Мелихени Родригес Альвес занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Фелипе Мелихени Родригес Альвес больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Факундо Диас Акоста

Несмотря на хорошо проведенный прошлый сезон, пока не стоит надеяться на то, что Факундо Диас Акоста хорошо сыграет и в этом году. Так как конец прошлого года был сильно перегружен матчами, то просто не хватило времени полностью восстановить силы, а значит Факундо Диас Акоста никак не может находиться на пике формы. Прошлый турнир завершился уже во втором раунде, причем пришлось отказаться от продолжения поединка, так как начали ощущать боли в спине. После этого был взят перерыв на две недели, так что все же есть шансы, что Факундо Диас Акоста сейчас чувствует себя лучше и сможет продемонстрировать на корте больше сил. Тем более, что сейчас необходимо играть на харде, а со скоростью все в порядке. Факундо Диас Акоста всегда быстро перемещается по корту и отлично выбирает позицию при приеме, так что крайне редко позволяет загнать себя в неудобную ситуацию.

Сегодня матч Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста: кто пройдет в следующий раунд?

Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Факундо Диас Акоста хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Фелипе Мелихени Родригес Альвес. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Факундо Диас Акоста умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Фелипе Мелихени Родригес Альвес довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Факундо Диас Акоста вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Фелипе Мелихени Родригес Альвес.

СЕГОДНЯ МАТЧ Фелипе Мелихени Родригес Альвес — Факундо Диас Акоста. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Фелипе Мелихени Родригес Альвес и Факундо Диас Акоста проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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