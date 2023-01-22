Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. Прогноз, ставки на матч(24.01.23)

Прогноз Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри (24 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри 24.01.2023

24.01.2023 в 08:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Гуанси Вэйчжуан примет соперника по национальному первенству Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Гуанси Вэйчжуан – Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри, запланированный на 24.01.2023. Баскетболисты появятся на площадке в 08:30 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 08:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. Матч назначен на 24.01.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Гуанси Вэйчжуан

К данному поединку баскетбольный клуб Гуанси Вэйчжуан подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Гуанси Вэйчжуан играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Гуанси Вэйчжуан подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри

Президент баскетбольного клуба Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

«Гуанси Вэйчжуан» — «Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри»: прогноз автора

Вплоть до 24.01.2023 включительно букмекерские конторы будут принимать ставки на баскетбольный поединок Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. А так как начало встречи в 08:30 по московскому времени, то дальше уже не получится сделать ставку. Фаворит данного противостояния слишком очевиден, ведь баскетбольный клуб Гуанси Вэйчжуан практически постоянно выигрывает, так как последнее поражение было уже восемь лет назад.



Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. Прогноз, ставки на матч(24.01.23)

Гуанси Вэйчжуан

В последние годы Гуанси Вэйчжуан является одним из сильнейших баскетбольных клубов на данном турнире, но в данный момент команда пребывает не в лучшем состоянии, так как не может найти свою игру. После слабого старта сезона был уволен главный тренер, а новый наставник никак не может добиться стабильности от своих подопечных, так как многие баскетболисты показывают слабую физическую форму и просто не готовы играть на таком уровне. Если у чужого кольца баскетболисты клуба Гуанси Вэйчжуан еще действуют неплохо, то игра в обороне намного хуже, нежели в прошлом году, так как команда позволяет практически каждому сопернику набирать много очков. Отчасти провалы в обороне можно списать на постоянные травмы, так как на данный момент в лазарете находится сразу двое атакующих защитника, которые являются ключевыми. А сейчас у команды еще и нет игроков, умеющих бросать трехочковые.

Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри пройдет 24.01.2023, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 08:30 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гуанси Вэйчжуан подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гуанси Вэйчжуан и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гуанси Вэйчжуан еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гуанси Вэйчжуан сыграет в конкретном матче.

Недавно у баскетбольного клуба Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри был спад, во время которого команда потерпела четыре поражения, хотя соперники были не самые сильные. Но, руководство не стало делать поспешных решений, дав тренеру возможность исправить ситуацию, и результат пришел, так как на данный момент гости выдают серию из шести побед. Это позволило вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, а если баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри выиграет еще хотя бы два матча, то вполне может подняться и на вторую строчку. В обороне команда не стала играть более надежно, но зато гости существенно прибавили в плане атаки, так как в среднем набирают 118 очков за матч. На выезде у баскетбольного клуба Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри немного ниже атакующий потенциал, так что выигрывать в гостях получается сложнее. Центровой точно пропускает данный матч, а под вопросом выход на площадку легкого форварда.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гуанси Вэйчжуан — Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Этот сезон для баскетбольного клуба Гуанси Вэйчжуан является дебютным в высшем дивизионе, но, несмотря на статус новичка, у команды все равно получается показывать хорошие результаты, так что сейчас хозяева располагаются в зоне плей-офф, занимая шестую строчку в чемпионате. Пока баскетболисты клуба Гуанси Вэйчжуан проводят очень стабильный сезон, ведь редко бывало два поражения подряд, а в последних восьми матчах хозяева одержали шесть побед при двух поражениях. Причем, в обоих проигранных матчах приходилось встречаться с соперниками, занимающими более высокие места в турнирной таблице. В составе баскетбольного клуба Гуанси Вэйчжуан нет звездных игроков, а главный тренер сумел просто из хороших баскетболистов построить сильный коллектив, который выкладывается на площадке в каждом матче. А у себя дома команда потерпела только одно поражение, ведь в каждой домашней игре ее активно поддерживают болельщики. Атакующий защитник точно пропускает игру, а также может не выйти на матч центровой.

В данный момент баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Хунан Цзиньцзянь Райс Индастри действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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