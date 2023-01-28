Прогноз на бой Томми Флетчер (Анг) — Деррил Шарп (Вел) 28.01.2023

«Томми Флетчер (Анг)» – «Деррил Шарп (Вел)». 28.01.23. Прогноз и ставки на матч

Свой первый бой по защите титула Томми Флетчер (Анг) проведет 28-го января 2023 года, и на ринге придется встретиться с таким опытным бойцом, как Деррил Шарп (Вел). В букмекерских конторах прием ставок на данный бой будет осуществляться вплоть до 21:00 по МСК. Так как в данной весовой категории оба спортсмена выступают сравнительно недавно, то ранее между ними не было ни одной личной встречи.

В 21:00 по московскому времени Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 28-го января 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Томми Флетчер (Анг).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Томми Флетчер (Анг) — Деррил Шарп (Вел):

победа Томми Флетчер (Анг) – 0, ничья – 0, победа Деррил Шарп (Вел) – 0

Прогноз на матч Томми Флетчер (Анг) – Деррил Шарп (Вел) Бои, титульный бой, 28-го января 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Томми Флетчер (Анг) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Деррил Шарп (Вел) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Томми Флетчер (Анг) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Томми Флетчер (Анг) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Томми Флетчер (Анг) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Томми Флетчер (Анг) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Томми Флетчер (Анг) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Деррил Шарп (Вел) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Деррил Шарп (Вел) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Деррил Шарп (Вел) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Деррил Шарп (Вел) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Деррил Шарп (Вел) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

Томми Флетчер (Анг) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Томми Флетчер (Анг) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Томми Флетчер (Анг) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Томми Флетчер (Анг) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Томми Флетчер (Анг) валится с ног. К тому же, Томми Флетчер (Анг) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Томми Флетчер (Анг) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В данной весовой категории Деррил Шарп (Вел) провел только один бой, сразу же сумев одержать победу над действующим чемпионом с помощью технического нокаута. В низшей весовой категории Деррил Шарп (Вел) выиграл все, что только можно, но, несмотря на 35-летний возраст, боец решил попробовать себя в большем весе и первый опыт получился удачным. Но, сейчас Деррил Шарп (Вел) должен отстоять свой титул, и сделать это будет не так просто, так как данный поединок станет реваншем, а в данный момент соперник находится в гораздо лучшей форме, чем перед прошлым боем. Но, Деррил Шарп (Вел) будет стараться выиграть, ведь это не только позволит защитить уже имеющийся чемпионский пояс, но и даст возможность претендовать на остальные титулы в данной весовой категории. Деррил Шарп (Вел) не обладает внушительными физическими данными, но постоянно много работает на ринге и показывает надежные действия в обороне.

Томми Флетчер (Анг) – Деррил Шарп (Вел) 28.01.23

Появление на ринге таких бойцов, как Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Томми Флетчер (Анг) будет намного сильнее, чем Деррил Шарп (Вел), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

Исходя из того, в какой форме нынче пребывают Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел), спортивные аналитики собираются сделать ставку на то, что Деррил Шарп (Вел) одержит победу нокаутом еще до начала десятого раунда.

Томми Флетчер (Анг)

Свою самую выдающуюся победу Томми Флетчер (Анг) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Томми Флетчер (Анг) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Томми Флетчер (Анг) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Томми Флетчер (Анг) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Томми Флетчер (Анг) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Деррил Шарп (Вел)

Последний раз Деррил Шарп (Вел) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Деррил Шарп (Вел) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Деррил Шарп (Вел) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Деррил Шарп (Вел) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Деррил Шарп (Вел)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Деррил Шарп (Вел) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Томми Флетчер (Анг) — Деррил Шарп (Вел). Прогноз и ставки на матч. Бои 28-го января 2023 года

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Томми Флетчер (Анг) — Деррил Шарп (Вел) собираются ставить на то, что сильнее будет Томми Флетчер (Анг), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Томми Флетчер (Анг) и Деррил Шарп (Вел), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Томми Флетчер (Анг) выиграет с помощью нокаута.

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