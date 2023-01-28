Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс. Прогноз, ставки на матч(28.01.23)

Прогноз Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс (28 января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс 28 января

28 января в 20:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Австрии, в котором на своей площадке местный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс примет соперника по национальному первенству Аппер Австриан Баллерс.



В 20:30 по московскому времени все поклонники баскетбола будут внимательно следить за событиями противостояния Райффайзен Дорнбирн Лайонс – Аппер Австриан Баллерс. Это серьезные соперники, которые практически каждый год ведут упорную борьбу за чемпионский титул. Эта встреча для команд будет второй в сезоне, а в первой гости нынешнего поединка одержали победу с разницей всего в три очка, так что на этот раз снова можно ожидать напряженную борьбу.



Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс проводит на своей площадке, и 28 января хозяевам предстоит матч против игроков клуба Аппер Австриан Баллерс. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 20:30 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Райффайзен Дорнбирн Лайонс, а один раз сильнее были игроки БК Аппер Австриан Баллерс.

Райффайзен Дорнбирн Лайонс

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Райффайзен Дорнбирн Лайонс больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Райффайзен Дорнбирн Лайонс еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Аппер Австриан Баллерс

Уже три недели баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс выступает без своего лидера, получившего серьезное повреждение плеча и выбывшего на длительный срок. Но, даже без данного баскетболиста команда показывает хорошую игру. В каждом матче гости демонстрируют сыгранность и взаимовыручку между игроками, так что баскетболистам клуба Аппер Австриан Баллерс удается ликвидировать большую часть контратак соперников. В турнирной таблице гости находятся на пятом месте и путевку в плей-офф команда обеспечила себе уже досрочно. За последние восемь встреч баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс одержал шесть побед и только два раза проиграл, причем, оба поражения были как раз на выезде. В гостях команда намного хуже реализовывает свои моменты, ведь игроки ощущают отсутствие поддержки болельщиков, ведь в каждом домашнем матче видно, как баскетболисты сильно мотивированы и готовы на полную выложиться на площадке.

«Райффайзен Дорнбирн Лайонс» — «Аппер Австриан Баллерс»: прогноз автора

На 28 января в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 20:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Аппер Австриан Баллерс удалось одержать победу у себя дома.



Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс. Прогноз, ставки на матч(28.01.23)

Райффайзен Дорнбирн Лайонс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Райффайзен Дорнбирн Лайонс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Райффайзен Дорнбирн Лайонс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Аппер Австриан Баллерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Аппер Австриан Баллерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 28 января сыграет матч против БК Аппер Австриан Баллерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 20:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Райффайзен Дорнбирн Лайонс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс: хозяева сыграют в свой баскетбол

Прошлый матч баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Райффайзен Дорнбирн Лайонс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Райффайзен Дорнбирн Лайонс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Аппер Австриан Баллерс не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Райффайзен Дорнбирн Лайонс — Аппер Австриан Баллерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Райффайзен Дорнбирн Лайонс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Райффайзен Дорнбирн Лайонс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

В данный момент баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Аппер Австриан Баллерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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