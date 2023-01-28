УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс: гости способны удивить фаворита

Прогноз УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (29-го января), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс 29-го января 2023 года

29-го января 2023 года в 05:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Канады, в котором на своей площадке местный клуб УБК Оканаган примет соперника по национальному первенству Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс.



Несмотря на то, что баскетбольный матч УБК Оканаган – Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс запланирован только на 29-го января 2023 года, букмекеры уже начали делать прием ставок. Предматчевую ставку можно будет сделать вплоть до 05:00 по Москве. В последние годы команды между собой не играли, так как их последняя личная встреча была еще восемь лет назад. Согласно статистике данного противостояния, больше побед в ней имеют хозяева нынешнего поединка.



УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб УБК Оканаган возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. Данный поединок будет сыгран 29-го января 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 05:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

УБК Оканаган

В межсезонье ряды баскетбольного клуба УБК Оканаган пополнил новый центровой, но его никак не удается интегрировать в первую пятерку. Тем не менее, главный тренер продолжает выпускать баскетболиста со старта, и это негативно сказывается на игре. Часто игрок выпадает из командных действий, или же допускает нелепые ошибки в атаке. Скорее всего, что тренер в этом поединке вновь ничего не станет менять, хотя игра не обещает быть легкой. В этом сезоне УБК Оканаган уже не является такой непобедимой командой как раньше, да и плотный график приводит к тому, что баскетболистов все больше достает усталость. Последний свой матч хозяева провели лишь два дня назад, причем он завершился унизительным гостевым поражением с разницей больше, чем двадцать очков. Это может сказаться на моральном настрое команды, которая и так не всегда блещет запредельной мотивацией. Травмы помешают выйти на поле тяжелому форварду и атакующему защитнику.



Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс

На данный момент баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 29-го января 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 05:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб УБК Оканаган дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс удалось одержать победу у себя дома.



УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс (29-го января 2023 года), ставки и коэффициенты

УБК Оканаган

Сейчас баскетбольный клуб УБК Оканаган демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб УБК Оканаган играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу УБК Оканаган вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 29-го января 2023 года, и в его рамках состоится поединок УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 05:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс: гости способны удивить фаворита

Прошлый матч баскетбольный клуб УБК Оканаган проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб УБК Оканаган позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях УБК Оканаган играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба УБК Оканаган сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ УБК Оканаган — Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб УБК Оканаган просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба УБК Оканаган совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб УБК Оканаган выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Юниверсити Бритиш Колумбия Тандербердс очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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