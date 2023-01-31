Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма: в ожидании «эйсов»

Прогноз Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма (01 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма 01-го февраля

01-го февраля в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Челленджер, в котором на корт выйдут Сумизава/Такахаши , а противостоять в этом поединке будет Секигути/Утияма.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма можно будет вплоть до 02:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 01-го февраля. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

01-го февраля пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 02:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Секигути/Утияма, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Секигути/Утияма выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Сумизава/Такахаши

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Сумизава/Такахаши находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Сумизава/Такахаши является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Сумизава/Такахаши умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Сумизава/Такахаши обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Сумизава/Такахаши может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Секигути/Утияма

Нынешняя форма, которую демонстрирует Секигути/Утияма еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Секигути/Утияма постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Секигути/Утияма пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Секигути/Утияма не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Секигути/Утияма не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

«Сумизава/Такахаши» — «Секигути/Утияма»: прогноз автора

Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма (01-го февраля), ставки и коэффициенты

Сумизава/Такахаши

На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Сумизава/Такахаши выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Сумизава/Такахаши всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Сумизава/Такахаши уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Сумизава/Такахаши занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Сумизава/Такахаши больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Сумизава/Такахаши имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.

Секигути/Утияма

Из-за низкого места в теннисном рейтинге Секигути/Утияма все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Секигути/Утияма сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Секигути/Утияма все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Секигути/Утияма предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.

Сегодня матч Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма Прогнозы от БК «БалтБет»

Наши аналитики неоднократно подчеркивали, что рейтинг теннисистов имеет не самое основное значение для определения победителя в том или ином матче. Физические кондиции, психологическая устойчивость, настрой и покрытие турнира – одни из самых главных критериев, которые требуют самого тщательного изучения и анализа для определения фаворита того или иного теннисного матча. Они же являются первоочередными факторами при поиске интересных ставок на то или иное теннисное противостояние. При прогнозировании матча, соперниками в котором будут Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма аналитики нашего портала постарались учесть все эти факторы. Тем более что спортсмены отлично знакомы друг с другом, так как их пути на различных турнирах пересекались. Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма обладают огромным опытом выступлений, так как уже на протяжении ряда лет демонстрируют прекрасные результаты, добиваются побед и выигрывают титулы. Текущий турнир для них – отличная возможность продемонстрировать высокий уровень подготовки, и побороться за очередной трофей. Пока еще рано говорить о возможности выхода в финал турнира или завоевании титулов, уж очень сильный состав спортсменов собрался на этом турнире. С другой стороны, добиться победы над сильным спортсменом и завоевать титул – отличная демонстрация своих претензий на более высокий рейтинг, и Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма постараются не упустить этот шанс. Наши прогнозы сводятся к тому, что матч будет интересным, так как очень сложно отдать здесь безоговорочное преимущество одному из оппонентов.

Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма: в ожидании «эйсов»

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сумизава/Такахаши имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Секигути/Утияма в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сумизава/Такахаши превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Секигути/Утияма сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сумизава/Такахаши гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сумизава/Такахаши — Секигути/Утияма. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Сумизава/Такахаши и Секигути/Утияма.



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