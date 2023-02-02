Прогноз Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота (03-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота. Прогноз, ставки на матч. NCAA (03.02.23)

03.02.2023 в 04:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Небраска-Омаха Маверикс примет соперника по национальному первенству Сент Томас Миннесота.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Небраска-Омаха Маверикс – Сент Томас Миннесота, запланированный на 03.02.2023. Баскетболисты появятся на площадке в 04:05 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 04:05 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота. Матч назначен на 03.02.2023, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Небраска-Омаха Маверикс

К данному поединку баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс подошел в неплохом расположении, ведь хозяева после трех подряд поражений смогли порадовать болельщиков двумя победами. На протяжении последних двух месяцев у команды не было слишком сложных матчей, в которых приходилось бы бороться до последней секунды. Кроме того, главный тренер постоянно старается проводить ротацию игроков, так что большинство баскетболистов выглядят свежими во время игры и демонстрируют пик своей формы. В родных стенах баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс играет уверенно, ведь в пятнадцати домашних поединках было лишь четыре поражения, причем ни одно из них не было с двойным гандикапом, так как отставание зачастую было в 3-5 очков. В большинстве матчей Небраска-Омаха Маверикс подстраивается под соперника, и только с аутсайдерами хозяева задают собственный темп. В составе команды травмирован лишь атакующий защитник, но его есть кем заменить.



Сент Томас Миннесота

Перед стартом данного сезона в баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота пришел новый тренер, которому руководство поставило задачу построить новую команду, активно используя молодых игроков. Но, несмотря на то, что в составе гостей перестройка еще не завершилась, они показывают неплохие результаты, ведь сейчас занимают восьмое место и имеют хорошие шансы попасть в плей-офф. Самое важное, что с новым наставником баскетболисты начали демонстрировать характер, ведь в последнем матче в один момент отставание достигало даже девятнадцати очков, но все же игроки БК Сент Томас Миннесота сумели переломить ход встречи и одержать победу с минимальным отрывом. На выезде команда играет с большим уклоном на оборону, так что меньше набирает очков, но все равно победы в гостях случаются довольно часто. В этом матче тренер не сможет рассчитывать на троих баскетболистов основы.

«Небраска-Омаха Маверикс» — «Сент Томас Миннесота»: прогноз автора

После длинной гостевой серии баскетболисты клуба Небраска-Омаха Маверикс наконец-то возвращаются домой, а 03.02.2023 им уже необходимо сыграть поединок против БК Сент Томас Миннесота. На площадке игроки обеих команд появятся в 04:05 по Москве. Если брать последние десять личных встреч данных соперников, то в них лидируют хозяева данного матча, одержав семь побед при трех поражениях. Но, в общей статистике противостояния лучшие показатели у гостей.



Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.02.23)

Небраска-Омаха Маверикс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Небраска-Омаха Маверикс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Небраска-Омаха Маверикс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Сент Томас Миннесота

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 03.02.2023, и в его рамках состоится поединок Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота. За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 04:05 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Небраска-Омаха Маверикс — Сент Томас Миннесота: хозяева докажут превосходство над соперником

В этом сезоне баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Небраска-Омаха Маверикс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

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В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Небраска-Омаха Маверикс совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Небраска-Омаха Маверикс выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

Три года назад у баскетбольного клуба Сент Томас Миннесота сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сент Томас Миннесота идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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