Прогноз Сён Чан Хонг — Давид Гоффин (04-го февраля), ставки и коэффициенты

Сён Чан Хонг — Давид Гоффин. Прогноз, ставки на матч (04.02.23)

04-го февраля 2023 года в 06:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Дэвиса, в котором на корт выйдут Сён Чан Хонг , а противостоять в этом поединке будет Давид Гоффин.



Судья теннисного матча Сён Чан Хонг — Давид Гоффин должен дать знак о старте игры в 06:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 04-го февраля 2023 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Сён Чан Хонг и Давид Гоффин более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Сён Чан Хонг имеет четыре победы, то Давид Гоффин может похвастаться лишь двумя победами.



Сён Чан Хонг — Давид Гоффин. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 06:30 по Москве Сён Чан Хонг выйдет на корт при многочисленной поддержке болельщиков, которая может помочь лучше сыграть в поединке, где оппонентом выступает Давид Гоффин. Согласно календарю данного турнира, игра состоится уже 04-го февраля 2023 года. Сён Чан Хонг не лучшим образом играет против данного соперника, ведь при двух победах было уже семь поражений, причем трое из них как раз в последних встречах.

Сён Чан Хонг

Этот турнир Сён Чан Хонг проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Сён Чан Хонг может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Сён Чан Хонг однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Сён Чан Хонг имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Сён Чан Хонг левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Сён Чан Хонг хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Давид Гоффин

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Давид Гоффинв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Давид Гоффин играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Давид Гоффин держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Давид Гоффин демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Давид Гоффин находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Кубок Дэвиса, Сён Чан Хонг — Давид Гоффин

Любители большого тенниса замерли в ожидании начала матча, соперниками в котором будут Сён Чан Хонг и Давид Гоффин. Сейчас эти спортсмены входят в число лучших теннисистов современности. Благодаря стабильным результатам и разнообразной игре, доставляющей удовольствие любителям этого вида спорта, они смогли завоевать себе место в теннисной элите, добившись признания болельщиков. Сегодняшний матч, равно как и большинство матчей в карьере этих спортсменов, будет иметь для них важное значение, так как победа позволит на шаг приблизиться к очередному трофею, что, несомненно, еще больше подымит уровень спортсменов в глазах преданных фанатов. Эксперты нашего сайта, равно, как и мировые эксперты большого тенниса, полагают, что Сён Чан Хонг и Давид Гоффин должны применить весь свой богатый арсенал, так как победить малой кровью в таком противостоянии вряд ли удастся. Спортсмены прекрасно знакомы с тем, каким богатым арсеналом обладает соперник, поэтому постараются навязать свою игру, что позволит контролировать ход матча. Естественно, сделать это будет очень непросто, так как для того чтобы переломить соперника такого уровня психологически необходимо постоянно действовать первым номером, а для этого потребуется большая затрата сил. Исходя из этого, при составлении прогнозов на этот матч, наши эксперты обращали внимание на все маломальские аспекты, которые способны оказать влияние на течение этого матча. Такой подход позволил нам взглянуть на это противостояние под другим углом, что дало новые решения для прогнозирования, с которыми можно ознакомиться ниже.



Сён Чан Хонг — Давид Гоффин. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (04.02.23)

Сён Чан Хонг

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Сён Чан Хонг, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Сён Чан Хонг уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Сён Чан Хонг старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Сён Чан Хонг, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Сён Чан Хонг не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Сён Чан Хонг все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Сён Чан Хонг точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Давид Гоффин

Давид Гоффин лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Давид Гоффин играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Давид Гоффин начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Давид Гоффин выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Давид Гоффин сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Сён Чан Хонг — Давид Гоффин Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Сён Чан Хонг и Давид Гоффин. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Сён Чан Хонг и Давид Гоффин встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Сён Чан Хонг и Давид Гоффин довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Сён Чан Хонг и Давид Гоффин подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Сён Чан Хонг — Давид Гоффин: кто пройдет в следующий раунд?

Судя по количеству финалов и титулов, которые Сён Чан Хонг имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Сён Чан Хонг и Давид Гоффин отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Давид Гоффин в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Сён Чан Хонг превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Давид Гоффин сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Сён Чан Хонг гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.

СЕГОДНЯ МАТЧ Сён Чан Хонг — Давид Гоффин. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Сён Чан Хонг и Давид Гоффин. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Сён Чан Хонг и для Давид Гоффин, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat0-641365-polina-koneva-ekaterina-makarova-ed-prognoz-i-stavki-ot-professionala-na-tennis-03-02-23/