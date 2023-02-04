Прогноз на бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос) 04-го февраля

«Андрей Меньшиков (Рос)» – «Давид Нуриев (Рос)». 04.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 04.02.2023 должен состояться бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 21:00 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

До 04.02.2023 осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос). Это будет продолжаться вплоть до 21:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос):

победа Андрей Меньшиков (Рос) – 0, ничья – 0, победа Давид Нуриев (Рос) – 0

Прогноз на матч Андрей Меньшиков (Рос) – Давид Нуриев (Рос) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04.02.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Андрей Меньшиков (Рос) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Давид Нуриев (Рос) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Андрей Меньшиков (Рос) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Андрей Меньшиков (Рос) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Андрей Меньшиков (Рос) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Андрей Меньшиков (Рос) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Андрей Меньшиков (Рос) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Как показывает статистика, Давид Нуриев (Рос) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Давид Нуриев (Рос) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Давид Нуриев (Рос) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Давид Нуриев (Рос) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Давид Нуриев (Рос) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Андрей Меньшиков (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Андрей Меньшиков (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Андрей Меньшиков (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Андрей Меньшиков (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

В своей карьере Давид Нуриев (Рос) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Давид Нуриев (Рос) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Давид Нуриев (Рос) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Давид Нуриев (Рос) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Андрей Меньшиков (Рос) – Давид Нуриев (Рос) 04.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Андрей Меньшиков (Рос) является очевидным фаворитом, ведь Давид Нуриев (Рос) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

На чемпионский бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Давид Нуриев (Рос), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Андрей Меньшиков (Рос)

Как бы Андрей Меньшиков (Рос) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Андрей Меньшиков (Рос) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Андрей Меньшиков (Рос) дрался на ринге только с представителями своей страны. Андрей Меньшиков (Рос) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Андрей Меньшиков (Рос) совершенно не работает над собственной защитой.

Давид Нуриев (Рос)

Давид Нуриев (Рос) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Давид Нуриев (Рос) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Давид Нуриев (Рос) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Давид Нуриев (Рос) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Давид Нуриев (Рос) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04.02.2023

Прогноз аналитиков по боевым искусствам на бой Андрей Меньшиков (Рос) — Давид Нуриев (Рос) основан на текущей форме противников, так что предлагается ставка на победу, которую одержит Андрей Меньшиков (Рос) еще до начала седьмого раунда.

Статистика и личные встречи

Так как Андрей Меньшиков (Рос) и Давид Нуриев (Рос) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.