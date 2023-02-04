Мегакальзадо Ардои — Соларес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.23)

Прогноз Мегакальзадо Ардои — Соларес (05-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Мегакальзадо Ардои — Соларес 05.02.2023

05.02.2023 в 19:20 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Испания, в котором на своей площадке местный клуб Мегакальзадо Ардои примет соперника по национальному первенству Соларес.



Баскетбольный поединок Мегакальзадо Ардои – Соларес пройдет в рамках престижного турнира 05.02.2023, так что у игроков еще хватает времени и на отдых, и на тренировки. Арбитр даст старт матчу в 19:20 по Москве. Уже дважды данным командам приходилось встречаться только в рамках этого сезона, причем каждая одержала по домашней победе. В прошлом году было три встречи команд, и в них трижды сильнее были баскетболисты клуба Мегакальзадо Ардои.



Мегакальзадо Ардои — Соларес. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Соларес. Данный поединок будет сыгран 05.02.2023, а по московскому времени его начало состоится в 19:20. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Соларес лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Мегакальзадо Ардои

В этом сезоне баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Мегакальзадо Ардои вообще лидирует в чемпионате.



Соларес

В межсезонье руководство баскетбольного клуба Соларес потратило на трансферы более ста миллионов долларов, но большинство новичков до сих пор не могут продемонстрировать ожидаемого уровня. Да, приглашение нового тренера, который является очень опытным специалистом, принесло свои плоды, ведь команда заиграла лучше. Но, все же в турнире гости не лидируют, а просто находятся среди восьмерки сильнейших. С нынешним наставником баскетбольный клуб Соларес сильнее заиграл в нападении, так как игроки начали действовать более разнопланово, а также во время атаки к чужому кольцу бегут абсолютно все баскетболисты, пребывающие на площадке. Иногда это позволяет сопернику провести успешную контратаку, но так как гости демонстрируют великолепную реализацию собственных моментов, то легко получается за счет собственных очков перекрыть удачные броски команды противника. Баскетбольный клуб Соларес не имеет кадровых проблем в преддверии данной игры.

Испания, Мегакальзадо Ардои — Соларес

На 05.02.2023 в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Мегакальзадо Ардои — Соларес. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:20 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Соларес удалось одержать победу у себя дома.



Мегакальзадо Ардои — Соларес. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (05.02.23)

Мегакальзадо Ардои

В этом сезоне баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Соларес

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Соларес становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Соларес уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Соларес сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Мегакальзадо Ардои — Соларес Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 05.02.2023 сыграет матч против БК Соларес. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:20 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Мегакальзадо Ардои также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Мегакальзадо Ардои — Соларес: в ожидании «трёхочковых бросков»

Баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои очень стабильно проводит нынешний сезон, так что приход нового главного тренера явно пошел команде на пользу. Наставник отлично чувствует какого игрока, когда лучше выпустить на площадку, а когда баскетболиста вообще лучше не включать в заявку. Проигрывает баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои очень редко, ведь если взять последние двадцать матчей, то в них было только три поражения. Тренер настроил команде игру в обороне, так что защитники стали действовать намного надежнее и в каждом матче делают много перехватов. А нападение начало действовать более нестандартно, так что соперникам сложнее предугадать манеру игры команды. Последние матчи пропустил французский легкий форвард, но он уже должен скоро восстановиться от повреждения, так как далее команде предстоит сложный календарь, по которому будет тяжело играть без данного игрока.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Соларес сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Соларес выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Соларес показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Соларес не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Мегакальзадо Ардои — Соларес. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Мегакальзадо Ардои уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Мегакальзадо Ардои пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Мегакальзадо Ардои составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Соларес находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Соларес сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Соларес действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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