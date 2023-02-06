Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри: погода помешает показать хороший теннис

Прогноз Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри (06.02.2023), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри 06.02.2023

06.02.2023 в 16:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Жоао Соуса , а противостоять в этом поединке будет Томас Мартин Этчеверри.



Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 06.02.2023. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри еще ни разу не встречались на теннисном корте.



Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 06.02.2023, так что в разделе тенниса можно найти поединок Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 16:00 по Москве, пока не начался поединок. Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Жоао Соуса

В этом сезоне Жоао Соуса показывает намного лучшую форму, чем в прошлом, хотя в том году удалось на этом турнире дойти до финала. Сейчас более ранний этап, так что пока никто не сомневается, что Жоао Соуса сможет пройти дальше. Тем более, что на предыдущих двух турнирах удалось далеко зайти, а выбывание было вызвано поражениями от главных претендентов на победу. Да, Жоао Соуса еще не имеет достаточного опыта, так как в большом теннисе участвует лишь три года. Но, зато Жоао Соуса обладает колоссальным запасом энергии, позволяющим в высоком темпе отбегать по корту даже пять изнурительных сетов. Что касается этого турнира, то видно, что Жоао Соуса играет не в полную силу и экономит энергию, так как попадались оппоненты, для победы над которыми не приходилось выкладывать все свои козыри. Жоао Соуса любит хард с его быстрой игрой, так что снова сможет порадовать своих поклонников.



Томас Мартин Этчеверри

Начало этого сезона могло бы быть просто великолепным, ведь уже на первом турнире удалось дойти до полуфинала, но от игры пришлось отказаться из-за небольшого повреждения. К счастью, травма оказалась несерьезной, так что Томас Мартин Этчеверри теперь снова в строю и надеется лучше сыграть уже на этом турнире. Томас Мартин Этчеверри имеет необычный стиль игры, исполняя во время матча множество резанных коротких ударов, так что оппонентам очень непросто подстраиваться под такую игру и уверенно действовать на розыгрышах. С подачей пока Томас Мартин Этчеверри испытывает проблемы, но вряд ли это будет долго, ведь просто пока нет необходимости сильно нагружать руку, так как именно с ней были небольшие проблемы, которые заставили обратиться к врачам. На жестком покрытии Томас Мартин Этчеверри выступает чаще всего, так что обладает огромным опытом игры на данных кортах. Сейчас Томас Мартин Этчеверри занимает 38-ю строчку мирового рейтинга, но есть отличные шансы подняться еще выше.

Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Наши эксперты долго выбирали матч для прогнозирования, пока не остановили свой выбор на противостоянии, соперниками в котором будут Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри. Эти теннисисты проводят неплохой сезон. Несмотря на то, что пока им не удалось завоевать ни одного титула, в сезоне еще предстоит принять участие во многих турнирах, поэтому шанс дойти до финала и там побороться за трофей получит каждый из соперников. Уровень соперников довольно высок, в противном случае, они бы не занимали такие высокие места в мировом рейтинге. Просто, сейчас в теннисе сезон покрытий, на которых этим соперникам не совсем удобно демонстрировать свой теннис. Осталось немного подождать, когда произойдет смена турниров, и вот тогда Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри продемонстрируют свой лучший теннис, который позволяет им навязывать борьбу даже тем соперникам, которые стоят во главе мирового теннисного рейтинга. Пока стоит сосредоточиться на этом матче. Наши эксперты полагают, что спортсмены постараются прибиться к покрытию, так как им еще предстоит принять участие в ряде турниров с подобным покрытием. Уровень позволяет им держать мяч в игре и пытаться взять подачу соперника. Вряд ли кто-то будет форсировать события, мы думаем, что спортсмены обменяются сетами, а победителя матча определит финальный сет. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, ведь на корте друг другу будут противостоять не самые последние теннисисты в рейтинге, да и наши прогнозы позволят сделать этот матч еще более интересным и даже прибыльным.



Прогноз и ставка на матч Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри 06.02.2023

Жоао Соуса

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Жоао Соуса, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Жоао Соуса уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Жоао Соуса старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Жоао Соуса, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Жоао Соуса не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Жоао Соуса все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Жоао Соуса точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Томас Мартин Этчеверри

Томас Мартин Этчеверри лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Томас Мартин Этчеверри играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Томас Мартин Этчеверри начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Томас Мартин Этчеверри выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Томас Мартин Этчеверри сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри: погода помешает показать хороший теннис

Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Жоао Соуса имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Томас Мартин Этчеверри хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Жоао Соуса. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Томас Мартин Этчеверри умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Жоао Соуса довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Томас Мартин Этчеверри вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Жоао Соуса.

СЕГОДНЯ МАТЧ Жоао Соуса — Томас Мартин Этчеверри. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Жоао Соуса и Томас Мартин Этчеверри проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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