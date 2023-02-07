Прогноз Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз (09-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч (09.02.23)

09-го февраля 2023 года в 03:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NCAA, в котором на своей площадке местный клуб Хартфорд Хокс примет соперника по национальному первенству Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз.



Баскетболисты клубов Хартфорд Хокс и Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз в 03:00 по московскому времени начнут играть в личной встрече команд. Организаторы данного турнира собираются провести поединок 09-го февраля 2023 года. Последний раз команды встречались в прошлом году, и тогда БК Хартфорд Хокс одержал легкую победу, выиграв со счетом 105-81. В общей статистике противостояния Хартфорд Хокс также является лидером по количеству побед.



Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Хартфорд Хокс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Данный поединок будет сыгран 09-го февраля 2023 года, а по московскому времени его начало состоится в 03:00. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Хартфорд Хокс

Сейчас баскетбольный клуб Хартфорд Хокс снова переживает очередной кризис. После слабого старта сезона был неплохой отрезок, в котором команда одержала тринадцать побед в пятнадцати турах, но сейчас хозяева опять разочаровывают болельщиков, проиграв уже три матча подряд. Такие результаты опустили баскетбольный клуб Хартфорд Хокс на пятое место, но если хозяева не выйдут из кризиса, то могут опуститься значительно ниже. Если с обороной у команды еще не возникает проблем, то реализация моментов подводит, так как игроки часто не используются практически стопроцентные возможности. Хорошо хоть, что у себя дома Хартфорд Хокс проигрывает не часто, так как баскетболисты всегда готовы продемонстрировать запредельную мотивацию. В лазарете хозяев находятся центровой и разыгрывающий защитник.



Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

После неудачного начала сезона баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз понемногу начал набирать обороты и подниматься по турнирной таблице. На сегодняшний день гости занимают девятую строчку, так что для участия в матчах плей-офф команде не хватает лишь двух побед. Недавно баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз выдал серию из шести побед подряд, но в последнем туре она прервалась, когда команда уступила на выезде. Первые три периода на площадке была равная борьба, но в четвертом баскетболисты клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз сдали, так что проиграли с минимальным отставанием. Во многом игра гостей зависит от того, какую форму демонстрирует лидер команды. Если в среднем он набирает 16,5 очков за матч, то в прошлом поединке на его счету только 13 очков. Сразу двое основных защитников не смогут помочь гостям из-за травм, полученных на прошлой неделе.

Прогноз на матч

Главный тренер баскетбольного клуба Хартфорд Хокс пообещал, что 09-го февраля 2023 года его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 03:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. Прогноз, ставки на матч(09.02.23)

Хартфорд Хокс

В этом сезоне баскетбольный клуб Хартфорд Хокс и так сотворил сенсацию, сумев пробиться в матчи плей-офф. Прогресс по сравнению с прошлыми годами очевиден, ведь не так давно команда вообще не играла в высшем дивизионе, а показывала скромные результаты, имея в активе посредственных баскетболистов. В целом хозяева проводят ровный сезон, в котором не было резких спадов, а в команде сложно выделить какого-то лидера, ведь часто случаются матчи, в которых очки набирают все двенадцать заявленных игроков. Главный тренер постоянно меняет стартовый состав, что не только мотивирует баскетболистов больше выкладываться на площадке, но и предоставляет им время на восстановление. Особенно результативно баскетбольный клуб Хартфорд Хокс играет у себя дома, так что болельщики надеются, что и в этом поединке хозяева порадуют большим количеством набранных очков.

Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз

В прошлом месяце баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз Прогнозы от БК «БалтБет»

На 09-го февраля 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз, в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 03:00 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз: гости способны удивить фаворита

В этом сезоне у баскетбольного клуба Хартфорд Хокс подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Хартфорд Хокс и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Хартфорд Хокс еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Хартфорд Хокс сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Хартфорд Хокс — Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Хартфорд Хокс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Хартфорд Хокс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Хартфорд Хокс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Сентрал Коннектикут Стэйт Блю Девилз идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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