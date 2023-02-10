Прогноз на бой Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб) 10-го февраля 2023 года

«Чонго Джитмуангнон (Таи)» – «Ан Бунхоур (Кмб)». 10.02.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб) на 10-го февраля 2023 года, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 15:30.

В 15:30 по московскому времени Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 10-го февраля 2023 года, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Чонго Джитмуангнон (Таи).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб):

победа Чонго Джитмуангнон (Таи) – 0, ничья – 0, победа Ан Бунхоур (Кмб) – 0

Прогноз на матч Чонго Джитмуангнон (Таи) – Ан Бунхоур (Кмб) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 10-го февраля 2023 года :

Из-за того, что все ставят на то, что Чонго Джитмуангнон (Таи) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 0. А котировка на то, что Ан Бунхоур (Кмб) будет сильнее повысилась до 0.

История личных встреч

На профессиональном ринге Чонго Джитмуангнон (Таи) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Чонго Джитмуангнон (Таи) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Чонго Джитмуангнон (Таи) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Чонго Джитмуангнон (Таи) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Чонго Джитмуангнон (Таи) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Несмотря на то, что Ан Бунхоур (Кмб) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Ан Бунхоур (Кмб) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Ан Бунхоур (Кмб) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Ан Бунхоур (Кмб) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Ан Бунхоур (Кмб) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В свои 27 лет Чонго Джитмуангнон (Таи) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Чонго Джитмуангнон (Таи) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Чонго Джитмуангнон (Таи) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Чонго Джитмуангнон (Таи) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Чонго Джитмуангнон (Таи) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Чонго Джитмуангнон (Таи) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Ан Бунхоур (Кмб) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Ан Бунхоур (Кмб) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Ан Бунхоур (Кмб) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Ан Бунхоур (Кмб) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Ан Бунхоур (Кмб) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Ан Бунхоур (Кмб) должен задуматься о своей обороне.

Чонго Джитмуангнон (Таи) – Ан Бунхоур (Кмб) 10.02.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чонго Джитмуангнон (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

На чемпионский бой Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Ан Бунхоур (Кмб), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Чонго Джитмуангнон (Таи)

На самом деле Чонго Джитмуангнон (Таи) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Чонго Джитмуангнон (Таи) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Чонго Джитмуангнон (Таи) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Чонго Джитмуангнон (Таи) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Чонго Джитмуангнон (Таи) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Ан Бунхоур (Кмб)

На сегодняшний день Ан Бунхоур (Кмб) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Ан Бунхоур (Кмб) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Ан Бунхоур (Кмб) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Ан Бунхоур (Кмб) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 10-го февраля 2023 года

В настоящее время Чонго Джитмуангнон (Таи) и Ан Бунхоур (Кмб) пребывают примерно на одном уровне, так что определить явного фаворита не так просто. Но, спортивные эксперты все же надеются, что Чонго Джитмуангнон (Таи) выиграет данный бой по очкам.

Статистика и личные встречи

На титульный бой Чонго Джитмуангнон (Таи) — Ан Бунхоур (Кмб) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Чонго Джитмуангнон (Таи) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

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