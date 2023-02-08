Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен). Прогноз, ставки на матч(10.02.23)

Прогноз Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен) (10 февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен) 10-го февраля 2023 года

10-го февраля 2023 года в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Китая, в котором на своей площадке местный клуб Вухан Шангвен (жен) примет соперника по национальному первенству Пекин Грейт Волл (жен).



10-го февраля 2023 года состоится баскетбольный матч Вухан Шангвен (жен) – Пекин Грейт Волл (жен), трансляция которого по московскому времени будет проводиться в 11:30. Статистика данного противостояния насчитывает свыше двухсот поединков, в которых очевидным фаворитом являются хозяева, так как они смогли одержать 156 побед. В этом сезоне баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) уже дважды обыграл соперника, а в прошлом сезоне было две победы и одно поражение.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен):

Баскетбольный поединок Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен) состоится 10-го февраля 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 11:30 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Вухан Шангвен (жен)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Вухан Шангвен (жен) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Вухан Шангвен (жен) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Пекин Грейт Волл (жен)

Президент баскетбольного клуба Пекин Грейт Волл (жен) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Пекин Грейт Волл (жен) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен). КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

На 10-го февраля 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 11:30 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен). Прогноз, ставки на матч(10.02.23)

Вухан Шангвен (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Вухан Шангвен (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Вухан Шангвен (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Пекин Грейт Волл (жен)

Два года назад баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 10-го февраля 2023 года, и в его рамках состоится поединок Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 11:30 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне у баскетбольного клуба Вухан Шангвен (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Вухан Шангвен (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Вухан Шангвен (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) сыграет в конкретном матче.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Пекин Грейт Волл (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Вухан Шангвен (жен) — Пекин Грейт Волл (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Вухан Шангвен (жен) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Вухан Шангвен (жен) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

В данный момент баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Пекин Грейт Волл (жен) действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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