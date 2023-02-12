Прогноз на бой Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник) 12.02.2023

«Адам Азим (Вел)» – «Сантос Рейес (Ник)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 12 февраля состоится интересный поединок Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 01:00 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

Стало известно, что именно 12 февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник). По Москве начало данного поединка будет в 01:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник):

победа Адам Азим (Вел) – 0, ничья – 0, победа Сантос Рейес (Ник) – 0

Прогноз на матч Адам Азим (Вел) – Сантос Рейес (Ник) Бои, титульный бой, 12 февраля :

Букмекерские конторы на бой Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Адам Азим (Вел) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Адам Азим (Вел) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Адам Азим (Вел) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Адам Азим (Вел) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Адам Азим (Вел) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Адам Азим (Вел) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Адам Азим (Вел) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Сантос Рейес (Ник) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сантос Рейес (Ник) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сантос Рейес (Ник) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сантос Рейес (Ник) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сантос Рейес (Ник) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Адам Азим (Вел) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Адам Азим (Вел) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Адам Азим (Вел) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Адам Азим (Вел) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Адам Азим (Вел) валится с ног. К тому же, Адам Азим (Вел) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Адам Азим (Вел) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

Еще десть лет назад Сантос Рейес (Ник) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Сантос Рейес (Ник) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Сантос Рейес (Ник) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Сантос Рейес (Ник) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Сантос Рейес (Ник), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Адам Азим (Вел) – Сантос Рейес (Ник) 12.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Адам Азим (Вел) и Сантос Рейес (Ник) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Адам Азим (Вел) и Сантос Рейес (Ник). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

Бокс и бои без правил привлекают огромное количество зрителей. Конечно, эти виды спорта не так популярны, как футбол, баскетбол, теннис и хоккей, но все же и у них есть армия поклонников, которая с нетерпением ожидает старта поединка, соперниками в котором будут Адам Азим (Вел) и Сантос Рейес (Ник). Оба спортсмена долго готовились к этому противостоянию, так как отлично понимают, что на ринге им будет очень и очень непросто. Представители бойцов сделали ряд заявлений, в которых подчеркивали мастерство оппонентов, и ждут от соперников максимальной собранности на ринге. Если рассматривать достижения Адам Азим (Вел) и Сантос Рейес (Ник) на профессиональном поприще, то бойцы имеют практически идентичную статистику. В таких видах спорта очень сложно заранее предсказать победителя, так как исход поединка может решить один единственный точный удар. Так что, здесь на первый план выходит концентрация, и оба спортсмена могут похвастаться тем, что в совершенстве ей владеют. В противном случае, они бы не смогли одержать такое количество побед в своей профессиональной карьере. Несомненно, что Адам Азим (Вел) и Сантос Рейес (Ник) оба жаждут завоевать этот чемпионский титул, но, как говорится, побеждает сильнейший. Именно этим мы и рекомендуем заняться спортсменам – определить сильнейшего, нам же остается только наблюдать за этим зрелищным и непредсказуемым противостоянием. Чтобы не смотреть матч вхолостую, мы предлагаем всем любителям данной спортивной дисциплины сделать ставки, а о прогнозах уже позаботились наши эксперты. С ними можно ознакомиться ниже.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Сантос Рейес (Ник) выиграет нокаутом.

Титульный бой Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сантос Рейес (Ник) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Адам Азим (Вел)

Несмотря на то, что Адам Азим (Вел) не так давно начал свою профессиональную карьеру, спортсмен уже сумел добиться хороших результатов, выиграв два чемпионских титула. И это при том, что боец провел на ринге только четырнадцать боев. В отличие от многих бойцов, которые на начальном этапе карьеры встречаются в основном со слабыми соперниками, Адам Азим (Вел) сразу же начал проводить серьезные поединки. Все четырнадцать боев данный боец выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. В своем весе Адам Азим (Вел) является самым быстрым бойцом, как динамично передвигаясь по рингу, так и нанося удары с высокой частотой. У спортсмена есть несколько отработанных комбинаций, так что если соперник позволяет их провести, то устоять на ногах уже не получится. В 25 лет Адам Азим (Вел) находится в хорошей физической форме, так что сможет отбегать по раунду в высоком темпе все необходимые раунды.

Сантос Рейес (Ник)

На данный момент Сантос Рейес (Ник) является чемпионом в среднем весе, но специально для этого боя спортсмен перебрался в высшую категорию. Несмотря на то, что бойцу только 26 лет, на ринге он уже провел 50 боев, из которых сумел выиграть 48, из них 45 было нокаутом. Была еще одна ничья, а также одно поражение, но проиграл Сантос Рейес (Ник) еще четыре года назад, причем одному из лучших бойцов в данной весовой категории за всю историю. Сантос Рейес (Ник) очень скоростной боец, так что все его знают благодаря мощным и быстрым атакам, когда соперник прижимается к канатам и больше ничего не может сделать. Сантос Рейес (Ник) это техничный боец, способный наносить удары обеими руками и под различными углами, причем спортсмен любит вариативно наносить удары, пытаясь найти брешь в обороне оппонента. Вряд ли Сантос Рейес (Ник) испытает особые проблемы с защитой чемпионского пояса, ведь сейчас боец находится на пике физических возможностей.

Адам Азим (Вел) — Сантос Рейес (Ник). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 февраля

Спортивные эксперты считают, что Адам Азим (Вел) сейчас намного сильнее, чем Сантос Рейес (Ник), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

В этом бою Адам Азим (Вел) является очевидным фаворитом, ведь Сантос Рейес (Ник) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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