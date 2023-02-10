Прогноз на бой Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил) 12.02.2023

«Клаудио Марреро (Дом)» – «Гонсало Фуэнсалида (Чил)». 12.02.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 12 февраля букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил). На ринге его участники появятся в 01:30 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Клаудио Марреро (Дом) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Один из самых ожидаемых боев в этом году Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил) пройдет 12 февраля, и можно не сомневаться, что в 01:30 по московскому времени не только не будет свободного места на трибунах, но и перед экранами телевизоров будет находиться огромное количество телезрителей. Данная встреча станет уже четвертой в противостоянии между данными спортсменами, а в предыдущих трех боях Клаудио Марреро (Дом) имеет две победы нокаутом, а Гонсало Фуэнсалида (Чил) один раз выиграл по очкам.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил):

победа Клаудио Марреро (Дом) – 1.03, ничья – 25, победа Гонсало Фуэнсалида (Чил) – 15

Прогноз на матч Клаудио Марреро (Дом) – Гонсало Фуэнсалида (Чил) Бои, титульный бой, 12 февраля :

Из-за того, что все ставят на то, что Клаудио Марреро (Дом) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.03. А котировка на то, что Гонсало Фуэнсалида (Чил) будет сильнее повысилась до 15.

История личных встреч

Клаудио Марреро (Дом) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Клаудио Марреро (Дом) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Клаудио Марреро (Дом) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Клаудио Марреро (Дом) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Клаудио Марреро (Дом) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Клаудио Марреро (Дом) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Клаудио Марреро (Дом) может и не устоять на ногах.

Свой пик формы Гонсало Фуэнсалида (Чил) демонстрировал в 2012 году, когда обладал сразу тремя титулами. Но, на данный момент боец обладает только одним чемпионским поясом, по которому была проведена только одна защита. Тот поединок судьи прекратили из-за рассечения брови, когда соперники неумышленно столкнулись головами. В целом, сейчас Гонсало Фуэнсалида (Чил) имеет не настолько впечатляющую статистику, как было раньше. В 39 боях было 22 победы нокаутом, одна ничья и четыре поражения. Со времени прошлого боя прошло полгода, и Гонсало Фуэнсалида (Чил) практически нигде не показывался, так что не ясно, в какой сейчас форме находится боец и сможет ли он в свои 36 лет отстоять все раунды. При хорошо поставленном ударе, Гонсало Фуэнсалида (Чил) не лучшим образом защищается, так как часто пропускает удары, даже не пытаясь от них уклоняться. Гонсало Фуэнсалида (Чил) не боится идти в разнос, хотя в большинстве случае сближение с соперником ничего хорошего не дает.

Несмотря на то, что Клаудио Марреро (Дом) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Клаудио Марреро (Дом) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Клаудио Марреро (Дом) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Клаудио Марреро (Дом) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Клаудио Марреро (Дом) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Гонсало Фуэнсалида (Чил) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Гонсало Фуэнсалида (Чил) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Гонсало Фуэнсалида (Чил) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Гонсало Фуэнсалида (Чил) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Гонсало Фуэнсалида (Чил) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Гонсало Фуэнсалида (Чил) должен задуматься о своей обороне.

Клаудио Марреро (Дом) – Гонсало Фуэнсалида (Чил) 12.02.23

Появление на ринге таких бойцов, как Клаудио Марреро (Дом) и Гонсало Фуэнсалида (Чил) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Клаудио Марреро (Дом) и Гонсало Фуэнсалида (Чил). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Клаудио Марреро (Дом) и Гонсало Фуэнсалида (Чил) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Клаудио Марреро (Дом) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Гонсало Фуэнсалида (Чил) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Клаудио Марреро (Дом) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Гонсало Фуэнсалида (Чил) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Клаудио Марреро (Дом)

Свою самую выдающуюся победу Клаудио Марреро (Дом) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Клаудио Марреро (Дом) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Клаудио Марреро (Дом) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Клаудио Марреро (Дом) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Клаудио Марреро (Дом) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Гонсало Фуэнсалида (Чил)

Прошлый бой Гонсало Фуэнсалида (Чил) проиграл, так что в один момент лишился всех своих титулов, так что сейчас придется начинать все сначала, если не получится одержать реванш и вернуть все свои чемпионские пояса. Гонсало Фуэнсалида (Чил) является великолепным панчером, и в 34 боях на профессиональном ринге было всего одно поражение, как раз в прошлом бою, причем, до сих пор не ясно, что же стало причиной проигрыша. Гонсало Фуэнсалида (Чил) обладает мощным ударом и даже в 35 лет показывает хорошие физические данные, так как может выдержать затяжной бой и старается очень быстро передвигаться по рингу. Спортсмен имеет необычную технику, да еще и является левшой, что делает его совершенно неудобным соперником. После поражения все пять месяцев прошли в упорных тренировках, а также Гонсало Фуэнсалида (Чил) нанял еще одного тренера, который ранее работал с известными бойцами, которые ранее становились чемпионами в супертяжелом весе.

Клаудио Марреро (Дом) — Гонсало Фуэнсалида (Чил). Прогноз и ставки на матч. Бои 12 февраля

В этом поединке Клаудио Марреро (Дом) не сможет ничего противопоставить такому сопернику, как Гонсало Фуэнсалида (Чил), исходя из чего, прогнозисты намерены поставить на досрочную победу последнего.

Статистика и личные встречи

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Клаудио Марреро (Дом) и Гонсало Фуэнсалида (Чил), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Клаудио Марреро (Дом) выиграет с помощью нокаута.

http://evolvegame.ru/cat0-647105-monako-lion-vill%d1%91rban-prognoz-i-stavki-ot-specialista-10-02-23/

http://rockaluga.ru/cat0-879420-stavki-na-match-kabin-yunayted-pattayya-dolfins-yunayted-prognoz-na-futbol-ot-11-02-23/