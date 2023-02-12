Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен): снова ждем результативной игры

Прогноз Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) (12-го февраля), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) 12.02.2023

12.02.2023 в 01:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) примет соперника по национальному первенству Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен).



После нескольких выездных матчей баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) наконец-то возвращается в родные стены, где ему уже 12.02.2023 предстоит поединок против БК Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен). По московскому времени начало игры будет в 01:00. Уже пять лет команды не играли между собой, так как не играли вместе на этом турнире. Но, если брать во внимания историю личных встреч, то она говорит в пользу нынешних гостей.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен):

В 01:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) и Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 12.02.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) демонстрирует ужасную форму, проиграв четыре матча подряд. Такие результаты всех разочаровали, особенно главного тренера, ведь в двух поединках соперниками были явные аутсайдеры этого чемпионата. Причем, в одном из матчей хозяева допустили целых 26 потерь, которые соперник воплотил в сорок очков. Одной из причин слабой игры команды стала плохая форма лидера, который в этом месяце в среднем за игру набирает двенадцать очков, когда в прошлом месяце этот показатель достигал восемнадцати. Мало того, что баскетболист находится в худшей физической форме, так и точность бросков стала слабее. Тем не менее, пока команда не делает никаких резких решений, хотя опустилась уже на восьмую строчку и вполне может покинуть плей-офф. Хорошо хоть, что на своем поле Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) демонстрирует неплохой баскетбол, так что хозяева точно в этом матче будут отчаянно бороться за очки.



Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

WNCAA, Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен)

Главный тренер баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) пообещал, что 12.02.2023 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 01:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) (12.02.2023), ставки и коэффициенты

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен)

В прошлом месяце баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен), который должен пройти 12.02.2023 в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 01:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен): снова ждем результативной игры

Прошлый матч баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) — Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Техас Рио-Гранде Валлей Вакерос (жен) практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

И в прошлые годы баскетбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) показывал слабые результаты, находясь в нижней части турнирной таблицы, но в межсезонье команду покинуло двое ключевых нападающих, так что дела еще сильнее ухудшились. В этом сезоне гости уже замыкают турнирную таблицу, проигрывая практически всем, ведь в среднем у баскетбольного клуба Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) получается выигрывать один матч из пяти. Сейчас в составе команды нет уже ни одного баскетболиста, который мог бы стараться вытянуть гостей, так что даже самые отчаянные болельщики уже не верят, что футбольный клуб Абилин Крисчен Уайлдкэтс (жен) сможет выбраться со дна чемпионата. К тому же, главный тренер две недели назад сам подал в отставку, так что временно гости не имеют постоянного наставника, а временно исполняющий эти обязанности специалист не знает, как найти подход к игрокам, чтобы они начали играть хоть немного лучше. Этот поединок у гостей точно пропускают центровой и разыгрывающий защитник, а также под вопросом выход на площадку еще двух баскетболистов ближайшего резерва.

http://evolvegame.ru/cat1-648776-nmki-helsinki-hba-marski-prognoz-specialista-na-basketbol-12-02-23/