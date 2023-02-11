Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар. Прогноз, ставки на матч(12.02.23)

Прогноз Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар (12-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар 12-го февраля 2023 года

12-го февраля 2023 года в 09:05 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Японии, в котором на своей площадке местный клуб Нагоя Файтинг Иглс примет соперника по национальному первенству Йокогама Корсар.



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Нагоя Файтинг Иглс – Йокогама Корсар, запланированный на 12-го февраля 2023 года. Баскетболисты появятся на площадке в 09:05 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Йокогама Корсар, то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



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Уже четвертую игру подряд баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс проводит на своей площадке, и 12-го февраля 2023 года хозяевам предстоит матч против игроков клуба Йокогама Корсар. В прямом эфире данный поединок спортивные каналы будут транслировать в 09:05 по Москве. Только в этом сезоне это уже четвертая встреча данных команд, а в предыдущих трех две победы одержали баскетболисты клуба Нагоя Файтинг Иглс, а один раз сильнее были игроки БК Йокогама Корсар.

Нагоя Файтинг Иглс

В прошлом туре прервалась победная серия баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс, длившаяся двенадцать туров. На турнирном положении это никак не отразилось, так что хозяева продолжают находиться на втором месте в чемпионате. Нагоя Файтинг Иглс отличается сильной игрой при родных болельщиках, так что вряд ли команда допустит уже второе поражение подряд. Хозяева лучше всех в этом сезоне играют в нападении, регулярно набирая за матч не менее ста очков. Защита у баскетбольного клуба Нагоя Файтинг Иглс также надежная, ведь если и были у команды поражения, то лишь в одном случае разница превысила восемь очков. Один из ключевых баскетболистов дисквалифицирован, а также на долгий срок выбыл из строя разыгрывающий защитник, так что главному тренеру придется по-другому строить игру своей команды. Хорошо хоть, что у хозяев в запасе имеется достаточное количество игроков.



Йокогама Корсар

Буквально с первых туров баскетбольный клуб Йокогама Корсар сумел выбиться в лидеры и сейчас команда продолжает возглавлять турнирную таблицу. К тому же, у гостей постоянно получается немного увеличивать отрыв, так что уже не возникает сомнений, какая команда станет победителем регулярного чемпионата. Видно, что главный тренер понемногу начал проводить ротацию, стараясь подвести своих подопечных в отличной форме к матчам плей-офф. Но, даже если на площадке и появляются резервные игроки, это не влияет на результат, ведь последний раз баскетбольный клуб Йокогама Корсар проигрывал еще в начале прошлого месяца, а победная серия составляет уже пятнадцать матчей. В гостях команда играет не хуже, чем дома, набирая практически всегда более 110 очков. На данный момент в составе баскетбольного клуба Йокогама Корсар травмированы только игроки глубокого резерва.

Чемпионат Японии, Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар

Уже букмекеры начали принимать ставки на баскетбольный матч Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар, несмотря на то, что он должен пройти только 12-го февраля 2023 года. Поклонники данного вида спорта могут проследить за ходом игры в 09:05 по МСК. История данного противостояния началась еще в прошлом столетии, и за все время команды сыграли между собой 243 матча. В них баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс одержал 187 побед, а одна из них была уже как раз в этом сезоне.



Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар. Прогноз, ставки на матч(12.02.23)

Нагоя Файтинг Иглс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Йокогама Корсар

После того, как баскетбольный клуб Йокогама Корсар проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Йокогама Корсар хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Йокогама Корсар продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар Прогнозы от БК «БалтБет»

Стало известно, что баскетбольная встреча Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар пройдет 12-го февраля 2023 года, так что у игроков будет достаточно времени на подготовку к поединку. Баскетболисты данных команд появятся на площадке в 09:05 по московскому времени. Если брать во внимание статистику предыдущих встреч, то фаворит очевиден, так как хозяева данного матча в последних десяти очных поединках одержали восемь побед, потерпев только два поражения.

Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар: хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Нагоя Файтинг Иглс хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

С самого начала данного турнира баскетбольный клуб Йокогама Корсар входит в тройку наихудших команд, демонстрируя отвратительную игру. На выезде была уже серия из семи подряд поражений, а последний раз гостям удавалось выигрывать еще два месяца назад. Оборона баскетбольного клуба Йокогама Корсар не умеет сдерживать атаки соперника, что вызвано неопытностью защитников, так как большинство игроков данного амплуа только первый год проводят на таком уровне. В нападении хорошо смотрится только тяжелый форвард, но один он не может вытянуть команду, тем более, что между игроками нет взаимопонимания и слаженные действия на площадке можно увидеть не часто. В этом матче у главного тренера может не быть игрока, который сыграет атакующего защитника, так как все баскетболисты, выступающие на данной позиции, травмированы.

СЕГОДНЯ МАТЧ Нагоя Файтинг Иглс — Йокогама Корсар. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Ранее баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс был одним из сильнейших на данном турнире, но золотое поколение команды ушло, так что сейчас хозяева показывают посредственные результаты, даже не каждый год пробиваясь в плей-офф. В этом сезоне баскетбольный клуб Нагоя Файтинг Иглс вновь может пролететь мимо восьмерки сильнейших, ведь хозяева идут только десятыми в чемпионате, а от зоны плей-офф уже сильно отстают. Да, команда хорошо действует на своей площадке, но этого мало для успешных результатов, так как на выезде баскетболисты клуба Нагоя Файтинг Иглс практически не выигрывают. Сейчас команде очень не хватает стабильности, так как в последних десяти матчах было только три победы, а среди семи поражений четыре было с разгромным счетом. Руководство не стремится усиливать состав за счет трансферов, а в этом сезоне хозяева также испытывают кадровые проблемы, ведь на полгода выбыл из строя тяжелый нападающий, кого особо некем заменить.

Три года назад у баскетбольного клуба Йокогама Корсар сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Йокогама Корсар идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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