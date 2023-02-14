Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Прогноз Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер (14.02.2023), ставки и коэффициенты

Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер (14.02.2023), ставки и коэффициенты

14.02.2023 в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Веддер/Хартоно , а противостоять в этом поединке будет Аназагасти-Пурсу/Линсер.



Судья теннисного матча Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер должен дать знак о старте игры в 22:00 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 14.02.2023, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Веддер/Хартоно имеет четыре победы, то Аназагасти-Пурсу/Линсер может похвастаться лишь двумя победами.



Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Теннисный поединок Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер запланирован организаторами турнира на 14.02.2023, а на корт звезды мирового тенниса должны выйти в 22:00 по московскому времени. Поклонники данного вида спорта очень сильно ждали этого матча, ведь последний раз Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер встречались на корте еще шесть лет назад, после чего их ни разу не сводил жребий на многочисленных турнирах. Ранее было сыграно четыре личных встречи, в которых Веддер/Хартоно имеет три победы при одном поражении.

Веддер/Хартоно

По непонятным причинам Веддер/Хартоно в этом сезоне демонстрирует неоднозначные результаты, показывая нестабильность. В одних матчах получается одержать победу над непростым оппонентом, но уже в другом Веддер/Хартоно теряется и отдает победу сопернику, значительно ниже расположенном в теннисном рейтинге. Не удивительно, что такие результаты привели к падению в рейтинге, ведь сейчас Веддер/Хартоно занимает 73-е место, хотя в начале сезона это была еще 52-я позиция. На грунте Веддер/Хартоно играет не лучшим образом, ведь за всю свою карьеру на данном покрытии корта не было выиграно еще ни одного трофея. Мало того, если взять прошлый сезон, то в нем на грунтовых кортах все чаще всего завершалось на ранних этапах. Да, Веддер/Хартоно имеет сильную подачу с правой, и может быстро двигаться по корту, но побеждать получается только в тому случае, когда удается задавать свой ритм и демонстрировать агрессивную игру, а на грунте это не помогает.



Аназагасти-Пурсу/Линсер

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Аназагасти-Пурсу/Линсерв шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Аназагасти-Пурсу/Линсер играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Аназагасти-Пурсу/Линсер держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Аназагасти-Пурсу/Линсер демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Аназагасти-Пурсу/Линсер находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Длительное время Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.



Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер (14.02.2023), ставки и коэффициенты

Веддер/Хартоно

На данном турнире Веддер/Хартоно выступает по не самому сложному календарю, но даже несмотря на это, по ходу сетки были испытаны определенные проблемы. На ранних стадиях удалось спастись от матчболлов, но далее не было видно прибавления игровой формы, так что Веддер/Хартоно выступает на том же уровне, что и в самом начале сезона. Во всех своих поединках Веддер/Хартоно допускает слишком много брака, причем больше всего ошибок можно наблюдать на задней линии, что в принципе не свойственно двадцатой ракетке мира. В чем причина столь слабой формы не ясно, ведь ни в этом, ни в прошлом сезоне не приходилось сталкиваться даже с малейшими повреждениями. Обороняться на задней линии в этом году не получается, а атаковать Веддер/Хартоно особо не умеет, не обладая мощной подачей, а также действуя слишком прямолинейно. Единственное преимущество, которым обладает Веддер/Хартоно, это умение играть на травяных кортах.

Аназагасти-Пурсу/Линсер

Этот сезон Аназагасти-Пурсу/Линсер проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Аназагасти-Пурсу/Линсер снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Аназагасти-Пурсу/Линсер слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Аназагасти-Пурсу/Линсер допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Веддер/Хартоно, и Аназагасти-Пурсу/Линсер неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер: будет сделан акцент на атакующий теннис

Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Веддер/Хартоно имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Аназагасти-Пурсу/Линсер хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Веддер/Хартоно. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Аназагасти-Пурсу/Линсер умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Веддер/Хартоно довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Аназагасти-Пурсу/Линсер вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Веддер/Хартоно.

СЕГОДНЯ МАТЧ Веддер/Хартоно — Аназагасти-Пурсу/Линсер. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Долгое время на вершине мирового рейтинга в большом теннисе находились лишь несколько спортсменов. Фактически, состав основных претендентов на трофеи в том или ином турнире оставался неизменным. Однако за прошедшие годы все существенно изменилось. Молодежь по уровню игры начинает догонять представителей элитной верхушки, причем, молодые таланты стараются не только навязывать борьбу, они выходят на корт побеждать, о чем свидетельствует уже ряд неожиданных результатов на самых престижных турнирах. Сенсации в матчах большого тенниса происходят повсеместно, и этим уже никого не удивить. Наши аналитики давно смекнули, что необходимо перестраивать подход к прогнозированию матчей большого тенниса. Необходимо больше внимания уделять аналитике, обращая внимание на статистические показатели спортсменов на том или ином типе покрытия, нужно отказываться от анализа матчей, основанного лишь на рейтинге спортсменов. Дело в том, что лишь небольшая часть теннисистов является универсалами, которые могут демонстрировать стабильные результаты на всех типах покрытий. Большинство спортсменов показывают лучший теннис лишь одном типе покрытия. Таким образом, аналитики нашего портала подчеркивают, что качественное прогнозирование теннисных матчей невозможно без понимания ряда факторов. Эти факторы мы старались использовать и в анализе матча, в котором встретятся Веддер/Хартоно и Аназагасти-Пурсу/Линсер, подробный прогноз на этот интересный теннисный поединок можно прочесть ниже. Надеемся, что болельщики не останутся разочарованными игрой спортсменов.

http://evolvegame.ru/cat0-650245-prognozy-i-stavki-specialistov-na-match-mariya-vittoriya-viviani-anzhelika-radzhi-14-02-23/