Прогноз на бой Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра) 17-го февраля 2023 года

«Николай Алексахин (Рос)» – «Сильмар Нуньес (Бра)». 17.02.23. Прогноз и ставки на матч

На этот раз 17-го февраля должен состояться бой Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра), который уже неоднократно переносился на другую дату из-за травмы одного из участников. Болельщики надеются, что в 19:35 по Москве бойцы все же выйдут на ринг и данная встреча в тяжелой весовой категории все же состоится. Ранее Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра) никогда не дрались друг с другом, ведь последний боец только третий бой проводит в этой весовой категории.

Стало известно, что именно 17-го февраля пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра). По Москве начало данного поединка будет в 19:35, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра):

победа Николай Алексахин (Рос) – 1.07, ничья – 70, победа Сильмар Нуньес (Бра) – 7.9

Прогноз на матч Николай Алексахин (Рос) – Сильмар Нуньес (Бра) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 17-го февраля :

Ставки по коэффициенту 1.07 окажутся выигрышными, если Николай Алексахин (Рос) станет победителем боя. Если выиграет Сильмар Нуньес (Бра), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 7.9.

История личных встреч

В свои 32 года Николай Алексахин (Рос) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Николай Алексахин (Рос) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Николай Алексахин (Рос) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Николай Алексахин (Рос) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Николай Алексахин (Рос) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Как показывает статистика, Сильмар Нуньес (Бра) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Сильмар Нуньес (Бра) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Сильмар Нуньес (Бра) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Сильмар Нуньес (Бра) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Сильмар Нуньес (Бра) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

Несмотря на то, что Николай Алексахин (Рос) за всю свою карьеру не потерпел ни одного поражения, все же очевидно, что в профессиональном спорте боец пробудет не долго, так как находится в 35-летнем возрасте, а для легкой весовой категории это уже очень серьезно. С возрастом падает скорость и ухудшается реакция, и по последним матчам было видно, что Николай Алексахин (Рос) уже не настолько легко справляется с противниками, как это было несколько лет назад. Если первую половину боя Николай Алексахин (Рос) всегда проводит в очень высоком темпе, то постепенно скорость снижается, а если поединок доходит до последнего раунда, то в нем боец намного меньше передвигается по рингу. Раньше Николай Алексахин (Рос) всегда демонстрировал великолепную защиту, но в последнее время начал иногда пропускать удары, и было видно, что бойцу очень непросто после них не потерять концентрацию. В этом бою Николай Алексахин (Рос) будет стараться атаковать с первого раунда, чтобы досрочно завершить поединок.

Несмотря на то, что Сильмар Нуньес (Бра) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Сильмар Нуньес (Бра) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Сильмар Нуньес (Бра) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Сильмар Нуньес (Бра) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Сильмар Нуньес (Бра) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Сильмар Нуньес (Бра) должен задуматься о своей обороне.

Николай Алексахин (Рос) – Сильмар Нуньес (Бра) 17.02.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра) очень долго готовились к этому моменту. Буквально через несколько часов эти бойцы выйдут на ринг и будут определять сильнейшего. Стоит отметить, что в мире профессионального бокса и боев без правил, эти соперники имеют мировую известность. За их плечами не только множество громких побед над своими соперниками, они также являются рекордсменами по количеству различных титулов и чемпионских поясов. Данный бой позволит дать ответ на вопрос о сильнейшем. Нельзя сказать, что это почетное звание можно получить благодаря победе лишь в одном поединке. Оба спортсмена уже вошли в историю в качестве легенд современных боевых искусств, лучше них, пожалуй, никого и нет. Конечно, их очное противостояние будет иметь не только спортивный, но и коммерческий интерес. За ходом матча будут наблюдать любители силовых единоборств во всем мире, а букмекеры уже во всю рекламируют свои предложения на этот матч. Такое внимание, несомненно, приятно обоим спортсменам, но, все же, на первом месте у них стоит подготовка. В противостоянии с такими соперниками, как Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра) необходимо не терять концентрацию. Они прекрасно умеют ждать и находить слабые места в обороне своего оппонента. Будущий матч – это еще и битва характеров, ведь на ринге побеждает тот спортсмен, кто сумел победить себя, и смог в нужный момент перехватить инициативу. В этом отношении Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра) – отличные стратеги, которые правильно рассчитывают свои действия на ринге. Надеемся, что сегодня они смогут удивить болельщиков потрясающей техникой, и подарят незабываемый вечер.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Так как Николай Алексахин (Рос) и Сильмар Нуньес (Бра) очень агрессивные бойцы, которые только и думают об атаке, то эксперты советуют взять для ставки досрочное завершение поединка.

Титульный бой Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Сильмар Нуньес (Бра) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Николай Алексахин (Рос)

Николай Алексахин (Рос) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Николай Алексахин (Рос) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Николай Алексахин (Рос) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Николай Алексахин (Рос) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Николай Алексахин (Рос) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Сильмар Нуньес (Бра)

Сейчас Сильмар Нуньес (Бра) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Сильмар Нуньес (Бра) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Сильмар Нуньес (Бра) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Сильмар Нуньес (Бра) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Сильмар Нуньес (Бра) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 17-го февраля

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Николай Алексахин (Рос) — Сильмар Нуньес (Бра) собираются ставить на то, что сильнее будет Николай Алексахин (Рос), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Николай Алексахин (Рос) легко справится с таким соперником, как Сильмар Нуньес (Бра). Учитывая это, аналитики намерены сделать ставку на победу еще до седьмого раунда.

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