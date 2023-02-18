Прогноз Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс (18 февраля), ставки и коэффициенты

Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. Прогноз, ставки на матч (18.02.23)

18-го февраля в 19:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Чемпионат Швейцарии, в котором на своей площадке местный клуб Цюрих Уилдкэтс примет соперника по национальному первенству Ред Девилз Моржес Сен-Прекс.



В 19:30 по Москве болельщики баскетбольных клубов Цюрих Уилдкэтс и Ред Девилз Моржес Сен-Прекс займут свои места на трибунах, чтобы поддержать игроков своих любимых команд. Несмотря на то, что поединок пройдет 18-го февраля, уже сейчас нельзя найти билетов в свободной продаже. Последний раз команды встречались в позапрошлом месяце, и тогда баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс в четвертой четверти переломил ход игры и выиграл со счетом 98-90.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс:

В 19:30 по московскому времени поклонники баскетбола постараются посмотреть прямую трансляцию поединка Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. Матч назначен на 18-го февраля, так что сейчас баскетболисты упорно тренируются, так как результат игры имеет очень большое значение. Данная встреча для команд будет первой в этом сезоне, а в прошлом было четыре очных поединка, в которых каждый клуб одержал по две домашние победы.

Цюрих Уилдкэтс

В этом сезоне баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс уже не первый раз набирает хороший ход, но на этот раз хозяевам это удается даже без своего лидера, выбывшего на три месяца. В отличной форме другой нападающий команды, который начал забрасывать и за себя, и за травмированного партнера. В семи последних турах баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс одержал шесть побед, а единственное поражение было на выезде от команды со второй строчки таблицы. Сами же хозяева идут в чемпионате шестыми, но наступают на пятки представителю пятого места. Одной из основ успешного выступления команды является слаженная оборона, ведь игроки никогда не забывают о защите своего кольца, даже если намечается очень выгодная контратака. Так что, в родных стенах баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс лишь дважды пропустил более, чем сто очков за матч. Кроме лидера команды, в составе БК Цюрих Уилдкэтс нет более травмированных игроков основы.



Ред Девилз Моржес Сен-Прекс

На данный момент баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Ред Девилз Моржес Сен-Прекс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Ред Девилз Моржес Сен-Прекс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

Чемпионат Швейцарии, Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс

На 18-го февраля в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 19:30 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Ред Девилз Моржес Сен-Прекс удалось одержать победу у себя дома.



Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (18.02.23)

Цюрих Уилдкэтс

С приходом нового тренера баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс начал показывать действительно командную игру. От этого пострадала индивидуальная результативность игроков, но вот общие результаты команды существенно улучшились, так что в этом сезоне хозяева являются одними из сильнейших на данном турнире. Если взять прошлую игру, то лишь один баскетболист сумел набрать семнадцать очков, а остальные не набрали более пятнадцати, но зато все двенадцать заявленных игроков сумели отметиться. Очень эффективно играет ключевой центровой, который стал меньше забрасывать, но зато теперь полностью исключает из игры лидера команды соперника. Нынешний наставник также сделал уклон на оборону, так что сейчас хозяева очень надежно играют в защите, не часто подпуская противника близко к своему кольцу. В этом матче с игроками обороны все в порядке, а может пропустить игру только тяжелый форвард, повредивший лодыжку в прошлом матче.

Ред Девилз Моржес Сен-Прекс

В прошлом месяце баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс играл откровенно плохо, сумев одержать только две победы, что немного опустило команду в турнирной таблице. Но, в этом месяце гости все же смогли собраться, так что показывают гораздо лучшую игру. Баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс надежно действует в обороне и гораздо мощнее атакует, так что сейчас сложно поверить в то, что команда проводит не самый стабильный сезон. Улучшение игры было вызвано тем, что вернулись в строй двое ключевых баскетболистов, на которых и строилась вся тактика главного тренера. Оба баскетболиста после возвращения в каждом матче набирают более двадцати очков, что и позволяет команде выигрывать. Да, в лазарете еще остается несколько баскетболистов, но практически все они игроки резерва, за исключением атакующего защитника, но у главного тренера есть еще кого выпустить на данную позицию.

Сегодня матч Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 18-го февраля сыграет матч против БК Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 19:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Цюрих Уилдкэтс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс: единоборств будет много, набранных очков — нет

Прошлый матч баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Цюрих Уилдкэтс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Цюрих Уилдкэтс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Цюрих Уилдкэтс — Ред Девилз Моржес Сен-Прекс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Цюрих Уилдкэтс уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Цюрих Уилдкэтс пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Цюрих Уилдкэтс составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

В данный момент баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Ред Девилз Моржес Сен-Прекс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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