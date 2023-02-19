Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.23)

Прогноз Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили (19.02.2023), ставки и коэффициенты

Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили (19-го февраля), ставки и коэффициенты

19-го февраля в 05:50 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Мастерс, в котором на корт выйдут Тамерлан Евлоев , а противостоять в этом поединке будет Никита Наскидашвили.



Букмекерские конторы расширили свою линию до 19-го февраля, так что уже точно известно, что именно в этот день пройдет теннисный поединок Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. А тем, кто хочет на него сделать ставку, необходимо это сделать до 05:50 по Москве. Если брать во внимание предыдущие личные встречи, то в них явным лидером является Тамерлан Евлоев, выиграв семь раз, причем пять раз были досрочные победы, когда поражение было лишь одно.



Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В линии букмекерских контор появились события, которые пройдут 19-го февраля, так что в разделе тенниса можно найти поединок Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. Для тех, кто хочет сделать предматчевую ставку на игру, необходимо это совершить до 05:50 по Москве, пока не начался поединок. Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили еще ни разу не встречались на корте, несмотря на то, что занимают высокие позиции в теннисном рейтинге и уже не первый год выступают на профессиональном уровне.

Тамерлан Евлоев

Первые матчи в этом сезоне продемонстрировали, что Тамерлан Евлоев находится в великолепной форме, так что может очень далеко зайти. Кроме того, с мотивацией проблем не будет, так как турнир домашний, а значит, в каждом матче обеспечена мощная поддержка публики. В предыдущих матчах большинство считало, что Тамерлан Евлоев является аутсайдером, но все же они завершились победами, гарантировавшими проход в следующий этап. Тамерлан Евлоев умеет великолепно играть на задней линии и защищаться у сетки, хотя все же чаще используется атакующий стиль. Тамерлан Евлоев обладает сильной подачей с обеих рук, а также умеет правильно использовать не только форхенд, но и бэкхенд. Матчи на данном покрытии корта не представляют особой сложности, так как Тамерлан Евлоев может хорошо играть где угодно, меняя свой стиль в зависимости от обстановки.



Никита Наскидашвили

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Никита Наскидашвилив шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Никита Наскидашвили играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Никита Наскидашвили держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Никита Наскидашвили демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Никита Наскидашвили находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили – интересные соперники, которые всегда стараются показывать не только качественный, но и красивый теннис. Публика просто обожает, когда соперники выходят на корт в матчах с оппонентами. Однако очное противостояние этих спортсменов – отличный повод полюбоваться разными немыслимыми вещами современного тенниса. Пластичность и отличное чувство мяча – главные козыри соперников, позволяющие им повергать оппонентов в шок удачными попаданиями из совершенно невероятных позиций. Наши эксперты, прогнозируя данный матч, обратили внимание на покрытие, на котором проводится турнир. Они отлично подходит под стиль игры соперников, то есть, здесь будет место не только невероятным розыгрышам, но и стандартным комбинациям, позволяющим спортсменам защищать очки на собственной подаче. Вообще, победа в этом матче позволит пройти в следующий раунд турнира, заработать рейтинговые очки и призовые. Учитывая, что соперники имеют не самый высокий рейтинг, вряд ли они будут пренебрегать такой возможностью. Поэтому борьба в матче будет нешуточной. Мы думаем, что противостояние получится затяжным, и на этом базируем свои прогнозы на матч. С ними можно ознакомиться ниже. А сам матч мы рекомендуем не пропустить, так как считаем, что это будет потрясающее зрелище, которое не оставит равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.



Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (19.02.23)

Тамерлан Евлоев

К данному турниру Тамерлан Евлоев подходит в отличной форме, так что постарается приложить максимум усилий для защиты прошлогоднего титула. До данной стадии было сыграно уже пять поединков, причем во всех них не просто были легкие победы, но и не было проиграно ни одной партии. А ведь оппоненты были не самые слабые, так что это еще раз подтверждает, что Тамерлан Евлоев находится мало не на пике своих возможностей, так что мало кому удастся остановить звезду большого тенниса. Тамерлан Евлоев не может похвастаться самой сильной подачей, но зато обладает высокой скоростью, да и сил на предыдущие матчи было потрачено мало. Тамерлан Евлоев старается при первой подаче сделать упор на не силу, а просто использует множество вариаций, пытаясь сбить оппонента с толку. В розыгрышах Тамерлан Евлоев демонстрирует стабильно, надежно играет при обмене ударами на задней линии, а в плане комбинационной игры на данный момент нет достойных конкурентов.

Никита Наскидашвили

На этом турнире Никита Наскидашвили играет еще с квалификации, но в первых трех матчах не было особо сильного сопротивления, так что и не пришлось тратить много сил для победы. Это позволило набрать хороший ход, так что в последнем поединке даже получилось обыграть более именитого оппонента, находившегося не в лучших кондициях. Сейчас пока сложно сказать, имеет ли Никита Наскидашвили какие-то слабые места, ведь 149-я ракетка мира выглядит стабильно во всех моментах игры. Никита Наскидашвили уверенно вводит мяч в игру сильной подачей, а обмениваться ударами может не только на задней линии, но и в любой точке корта, даже возле сетки. Со скоростью проблем также нет, ведь Никита Наскидашвили много работает ногами и постоянно движется на корте, выбирая наилучшее место для приема мяча. Пока еще не было затяжных поединков, где необходимо проводить на корте по несколько часов, так что пока не ясно, как Никита Наскидашвили сможет сыграть в матче на выносливость. Но, так как Никита Наскидашвили не имеет даже двадцати лет, то вряд ли в этом плане будут проблемы.

Сегодня матч Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Тамерлан Евлоев, и Никита Наскидашвили неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили: в ожидании «эйсов»

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Никита Наскидашвили относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Никита Наскидашвили проводит второй или третий матч. А вот Тамерлан Евлоев как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Тамерлан Евлоев, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Тамерлан Евлоев без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Тамерлан Евлоев вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Тамерлан Евлоев — Никита Наскидашвили. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Тамерлан Евлоев и Никита Наскидашвили. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Тамерлан Евлоев и для Никита Наскидашвили, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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