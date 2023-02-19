Прогноз Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен) (19 февраля), ставки и коэффициенты

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (19.02.23)

19-го февраля 2023 года в 22:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) примет соперника по национальному первенству Вальпараисо Биконс (жен).



Букмекерские конторы обновили свою линию, а для любителей баскетбола будет интересен поединок Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) – Вальпараисо Биконс (жен), запланированный на 19-го февраля 2023 года. Баскетболисты появятся на площадке в 22:00 по МСК. Так как в этом сезоне оба матча выиграл баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен), то болельщики хозяев надеются, что их команда хотя бы дома постарается порадовать победой.



Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Поклонники баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) намерены 19-го февраля 2023 года поддержать игроков, ведь в этот день им предстоит непростой поединок против БК Вальпараисо Биконс (жен). Болельщикам необходимо занять свои места на трибунах в 22:00 по МСК. Против данной команды хозяева играют не лучшим образом, ведь в последний раз получилось выигрывать три года назад, после чего было уже шесть поражений подряд.

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

На этот матч баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) выйдут в отличном настроении, ведь они сейчас выдают серию из четырех побед, причем в последних десяти матчах выигрышных было девять. Хозяева отличаются очень надежной обороной, так как в этих десяти турах они лишь однажды позволили сопернику набрать более сотни очков. Баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) лидирует в чемпионате, одержав в сезоне уже 34 победы, при всего десяти поражениях. Причем, на своем поле команда проиграла только три раза. Нападение у хозяев также хорошее, ведь редко бывают такие поединки, в которых баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) не может набрать больше сотни очков. Серьезных кадровых потерь у команды сейчас нет, ведь в лазарете хоть и есть баскетболисты, но они в этом сезоне не играют важной роли.



Вальпараисо Биконс (жен)

На данный момент баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Вальпараисо Биконс (жен) мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Вальпараисо Биконс (жен) не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

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На 19-го февраля 2023 года в данном баскетбольном турнире вынесено несколько поединков, среди которых самым интересным обещает стать Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен). По московскому времени прямая трансляция игры будет проходить в 22:00 сразу на нескольких спортивных каналах. Данная встреча станет уже четвертой между командами только в рамках этого сезона. В предыдущих трех баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) дважды выигрывал на своей площадке, но и баскетболистам клуба Вальпараисо Биконс (жен) удалось одержать победу у себя дома.



Прогноз и ставка на матч Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен) 19-го февраля 2023 года

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен)

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Вальпараисо Биконс (жен)

После того, как баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) проиграл восемь матчей подряд, терпение руководства лопнуло, и оно все же решилось сместить с поста главного тренера. На его место пришел новый наставник, который ранее на таком высоком уровне не работал, в основном тренируя команды, которые принимали участие в менее значимых турнирах. Но, первые два матча под руководством нового тренера баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) хоть и проиграл, но все же было видно, что игроки действительно стараются, а не показывают такую бесхарактерную игру, как раньше. В турнирном плане даже приглашение нового специалиста не позволит улучшить ситуацию, так как команда находится в нижней части таблицы, и для нее сейчас важно хотя бы не опуститься на последнее место. Если в обороне баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) продолжает показывать отсутствие взаимопонимания между игроками, то хотя бы в нападении команда начала действовать более слаженно, так что количество набранных очков увеличилось. Кроме травмы ноги легкого форварда у гостей больше нет потерь.

Сегодня матч Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Поклонники баскетбола наконец-то дождались поединка Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен), который должен пройти 19-го февраля 2023 года в рамках очень престижного турнира. Можно не сомневаться, что в 22:00 по московскому времени на трибунах будет полно болельщиков, а также многие будут смотреть прямую трансляцию игры по телевизору. Несмотря на то, что баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) в этом сезоне уже обыгрывал данных гостей, в целом команда не лучшим образом играет с данным соперником, сумев выиграть только три встречи из последних десяти.

Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен): хозяева разберутся с новичком

Прошлый матч баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) сейчас нет травмированных ключевых игроков.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) — Вальпараисо Биконс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Болельщики баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) уже привыкли к постоянным победам, ведь команда если не выигрывает регулярный чемпионат, то обязательно хорошо себя показывает в плей-офф. В настоящий момент хозяева идут вторыми в чемпионате, не сильно отставая от лидера, так что у команды еще есть время выбраться на первую строчку. Тем более, что в родных стенах баскетбольный клуб Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) пока непобедим, выиграв абсолютно все домашние матчи в этом сезоне. Хорошие результаты хозяевам удается показывать благодаря мощной игре в нападении, ведь в среднем команда набирает более 115 очков за матч. А главный тренер не делает ставку только на первую пятерку, а часто выпускает на площадку и других баскетболистов, предоставляя время для отдыха лидерам команды. Сейчас выигрышная серия баскетбольного клуба Эвансвилль Пёрпл Эйсес (жен) составляет семь матчей, и она может увеличиться, так как у хозяев нет кадровых потерь.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Вальпараисо Биконс (жен) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Вальпараисо Биконс (жен) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Вальпараисо Биконс (жен) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

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