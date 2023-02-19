Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу: ставим на двойные ошибки

Прогноз Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу (21-го февраля 2023 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу 21-го февраля

21-го февраля в 01:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ATP, в котором на корт выйдут Баэс/Рамос Виньолас , а противостоять в этом поединке будет Ламмонс/Уифроу.



Судья теннисного матча Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу должен дать знак о старте игры в 01:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 21-го февраля, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Баэс/Рамос Виньолас имеет четыре победы, то Ламмонс/Уифроу может похвастаться лишь двумя победами.



Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

На следующей неделе пройдет следующий этап турнира серии Большого Шлема, в рамках которого 21-го февраля встречаются Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу. Начало поединка запланировано на 01:30 по МСК. Баэс/Рамос Виньолас является очевидным лидером в данном противостоянии, так как ранее было восемь личных встреч, и в них удалось выиграть семь раз, причем в пяти случаях победы были досрочные.

Баэс/Рамос Виньолас

Баэс/Рамос Виньолас отличается очень сильным характером, так что в любой момент может переломить ход поединка. В предыдущем матче не только были проиграны два сета, но и в третьем поначалу все складывалось не лучшим образом, но все же произошла сенсация, так как удалось переломить ход поединка и добиться победы. В этом сезоне Баэс/Рамос Виньолас проводит лишь второй турнир, так что еще не получилось выйти на пик формы. Тем не менее, на прошлом Челленджере удалось дойти до полуфинала, где было поражение в пятом сете от неудобного по стилю оппонента. Этот турнир намного значимее предыдущего, так что можно не сомневаться, что Баэс/Рамос Виньолас проявит большую мотивацию и постарается зайти как можно дальше. Тем более, что на грунте Баэс/Рамос Виньолас играть умеет и легко выдерживает затяжные подачи. Да, Баэс/Рамос Виньолас больше любит диктовать свои условия игры, но в некоторых случаях получается успешно действовать в зависимости от стиля попавшегося соперника.



Ламмонс/Уифроу

В принципе, старт этого сезона можно считать неплохим, ведь хоть Ламмонс/Уифроув шести сыгранных матчах имеет только три победы, но все три поражения были исключительно от представителей ТОП-20 мирового теннисного рейтинга. При этом, всем трем оппонентам была навязана борьба, позволившая выиграть по одному сету. Главной специализацией является хардовое покрытие, но в залах Ламмонс/Уифроу играет не часто, лишь изредка подавая заявки на такого рода турниры. В розыгрышах Ламмонс/Уифроу держит высокий темп игры, а также глубоко атакует с форхенда. К тому же, несмотря на то, что сейчас только начало сезона, Ламмонс/Уифроу демонстрирует крайне мало брака при обмене ударами. Пока еще Ламмонс/Уифроу находится на 112-м месте в теннисном рейтинге, но в этом сезоне есть все шансы пробиться в первую сотню и избегать квалификаций на престижных турнирах.

Прогноз на матч

Эксперты нашего сайта заинтересовались теннисным матчем, в котором встретятся Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу. Судя по тем результатам, которые соперники демонстрируют в текущем сезоне, они провели прекрасную подготовку, следовательно, в нынешнем сезоне они планируют показывать достойные результаты и завоевывать титулы. Судя по составу участников турнира, в рамках которого состоится этот матч, наши соперники имеют неплохие шансы на то, чтобы попасть в высокие стадии и побороться за титул. Мировые эксперты тенниса еще несколько лет назад говорили о том, что Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу в ближайшем будущем будут входить в число лучших спортсменов тура. В прошлых сезонах эти спортсмены прибавляли в игре, и вот наступил момент, когда даже против серьезных соперников, букмекеры выставляют их фаворитами. Причем, на наш взгляд, все это — вполне справедливо, так как, по словам самих спортсменов, они жаждут занять самые высокие места в туре. Однако для этого необходимо не только много тренироваться, но и выигрывать титулы. Поэтому спортсмены возлагают большие надежды на этот турнир, так как победа здесь позволит им существенно укрепить свои позиции в мировом рейтинге. Напомним, что за победу в крупном теннисном турнире спортсменам начисляют большое количество призовых очков, составляющих рейтинг спортсмена. Так что, здесь противостояние будет очень интересным, так как Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу имеет самые радужные планы на этот сезон. В отношении прогнозов от наших экспертов, то ниже мы постарались отразить свое видение этого матча, на котором и базируются наши прогнозы. Надеемся, они окажутся полезными, и позволят насладиться интересным противостоянием и неплохо заработать на ставках в букмекерских конторах.



Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу (21-го февраля), ставки и коэффициенты

Баэс/Рамос Виньолас

Несмотря на внушительный возраст, Баэс/Рамос Виньолас демонстрирует в этом году великолепную форму, уже сумев выиграть два малозначительных турнира. Они были использованы в первую очередь для набора оптимальной формы, так как Баэс/Рамос Виньолас гораздо более хочет выиграть данный турнир, который входит в число самых престижных. Баэс/Рамос Виньолас обладает огромным опытом в большом теннисе, и это не удивительно для второй ракетки мира, но даже при таком плотном графике матчей получается постоянно выигрывать, не отдавая оппонентам ни единого сета. Ожидался сложный матч на прошлом этапе, но оппонент после часа напряженной борьбы отказался от игры, пожаловавшись на проблемы со здоровьем. Это позволило сэкономить силы, так что в этом матче Баэс/Рамос Виньолас снова сможет продемонстрировать свои максимальные возможности. Баэс/Рамос Виньолас может стабильно играть на любом покрытии корта, причем на всех различных типах были выиграны трофеи.

Ламмонс/Уифроу

В этом сезоне Ламмонс/Уифроу не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Ламмонс/Уифроу сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Ламмонс/Уифроу допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Ламмонс/Уифроу допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Ламмонс/Уифроу демонстрирует посредственные результаты.

Сегодня матч Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу Прогнозы от БК «БалтБет»

Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.

Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу: ставим на двойные ошибки

Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Баэс/Рамос Виньолас имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Ламмонс/Уифроу хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния — Баэс/Рамос Виньолас. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Ламмонс/Уифроу умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Баэс/Рамос Виньолас довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Ламмонс/Уифроу вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Баэс/Рамос Виньолас.

СЕГОДНЯ МАТЧ Баэс/Рамос Виньолас — Ламмонс/Уифроу. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Баэс/Рамос Виньолас и Ламмонс/Уифроу.



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