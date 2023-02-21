Прогноз Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS) (22.02.2023), ставки и коэффициенты

Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS). Прогноз, ставки на матч. NBA (22.02.23)

22-го февраля 2023 года в 02:12 по МСК состоится матч в рамках чемпионата NBA, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) примет соперника по национальному первенству Мемфис Гриззлис (CLAMPS).



Главный тренер баскетбольного клуба Финикс Санз (EVERGREEN) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 22-го февраля 2023 года хозяевам предстоит у себя дома принимать Мемфис Гриззлис (CLAMPS). Игра, которая начнется в 02:12 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

Баскетбольный поединок Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS) состоится 22-го февраля 2023 года в рамках очень популярного турнира, а игроки появятся на поле в 02:12 по московскому времени. Каждый год команды играют между собой как минимум два матча, так что всего между ними было уже 156 встреч, в которых очевидным лидером является баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN), выигравший 104 поединка. В этом сезоне команды еще не встречались.

Финикс Санз (EVERGREEN)

Можно смело говорить, что сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) переживает очередной кризис, так как удалось одержать лишь две победы в последних восьми встречах. А так как в последнем туре команда вообще проиграла аутсайдеру с разницей в двенадцать очков, то главному тренеру необходимо что-то срочно менять, пока руководство не поменяло его самого. Зону плей-офф хозяева покинули в прошлом туре, так что нужно срочно туда возвращаться, а нынешняя игра баскетбольного клуба Финикс Санз (EVERGREEN) больше располагает к тому, что команда будет лишь отдаляться от восьмой строчки. В обороне хозяев нет слаженных действий, ведь не раз уже возникали ситуации, когда все игроки убегали на чужую половину и забывали о защите собственного кольца. В родных стенах Финикс Санз (EVERGREEN) еще показывает какую-то стабильность, а на выезде действует полностью расхлябанная команда.



Мемфис Гриззлис (CLAMPS)

Президент баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (CLAMPS) ничего не делает для того, чтобы удержать многих ключевых игроков, так что после успешного прошлого сезона команду покинуло сразу трое баскетболистов основы. Серьезных трансферов не произошло, так что главный тренер не имеет в своем распоряжении восьмерых наигранных игроков, да и для ротации в наличии есть только четыре баскетболиста. А так как сейчас приходится выступать по сложному календарю, то многие баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (CLAMPS) сильно устали и не успевают полностью восстановиться к следующему матчу. Особенно ощущается отсутствие хорошего центрового, так что у гостей не всегда получается быстро создать контратаку и перейти из обороны в нападение. В последних восьми поединках команда четыре раза проиграла, что немного опустило баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) в чемпионате, но пока команда все равно является претендентом на плей-офф.

Прогноз и ставка от taffnews.ru

На 22-го февраля 2023 года организаторы баскетбольного турнира были вынуждены перенести матч Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS), так как ранее он не мог состояться из-за участия многих игроков в поединках национальных сборных. Арбитр встречи начнет баскетбольный поединок в 02:12 по московскому времени. Недавно команды играли между собой и четыре четверти не определили победителя, а в овертайме сильнее были гости данной встречи.



Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS). Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (22.02.23)

Финикс Санз (EVERGREEN)

Сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Финикс Санз (EVERGREEN) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Мемфис Гриззлис (CLAMPS)

Два года назад баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) доходил до финала данного турнира, но прошлый год был провальным, что было связано с уходом многих игроков. В этом сезоне гости показывают уже не настолько плохие результаты, ведь команда все же смогла обеспечить себе путевку в плей-офф, хоть это и получилось сделать только в предпоследнем туре регулярного чемпионата. Нынешний главный тренер придерживается атакующего стиля, в который баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) играет как на своей площадке, так и на выезде. Но, в гостях команда все же показывает более слабые результаты, так как количество набранных очков падает, а вот пропускают гости намного больше, чем дома. Кроме того, у наставника еще имеются проблемы с составом, ведь не все игроки отличаются стабильностью по ходу этого сезона, а травмы точно помешают выйти на игру тяжелому форварду и атакующему защитнику.

Сегодня матч Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS) Прогнозы от БК «БалтБет»

На 22-го февраля 2023 года можно сделать ставку на баскетбольное противостояние Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS), в котором встречаются одни из главных претендентов на победу в данном турнире. Предматчевая ставка на данный матч будет возможна до 02:12 по Москве, пока не прозвучит сирена и не начнется игра. По статистике предыдущих встреч определить очевидного фаворита не так просто, так как в последних десяти матчах было по пять побед у каждой команды.

Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS): команды сделают акцент на атаку

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) играет очень агрессивно на чужой половине площадки, и именно умелые действия в нападении часто позволяли команде возвращаться, хотя до этого она проигрывала с сильным отставанием. Обладая не самым сильным составом на данном турнире, баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) уже и так сотворил настоящую сенсацию, когда сумел квалифицироваться в плей-офф, и даже пройти первый этап, хотя соперник попался очень сложный и более опытный. Сами же хозяева уже давно не играли на столь высоком уровне, но баскетболисты клуба Финикс Санз (EVERGREEN) хоть и не имеют опыта, но все же обладают большим талантом и большинство из них регулярно набирает очки в каждом матче. К тому же, хозяева отличаются хорошим командным взаимодействием, так что очень быстро переходят от обороны к нападению. Не поможет команде в этой игре только центровой, повредивший запястье.

Вылетев из международного турнира, баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) полностью сосредоточился на данном чемпионате, где команде необходимо закрепиться в зоне плей-офф. Гости на данный момент идут пятыми, но ниже настолько плотное скопление команд, что в случае даже двух поражений баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) может оказаться за пределами первой восьмерки. В этом сезоне команда является слишком домашней, ведь у себя дома было лишь три поражения, а все остальные поединки баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) выиграл. Но, на выезде не получится похвастаться такими результатами, так как было уже восемь проигранных матчей. Тем не менее, сейчас гости находятся в отличной форме, ведь после минимального поражения в одно очко от лидера турнира было сразу три уверенных победы. Под присмотром врачей сейчас находится сразу четверо баскетболистов команды, но ни один из них не отыгрывает ключевой роли.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Санз (EVERGREEN) — Мемфис Гриззлис (CLAMPS). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

В межсезонье руководство допустило огромную ошибку, отпустив троих ключевых игроков, так что сейчас баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) просто ужасно выступает, проигрывая практически всем подряд. Не удивительно, что хозяева находятся на последней строчке, и даже подняться на одно место выше в чемпионате будет непросто, так как отставание уже очень большое. В действиях баскетболистов клуба Финикс Санз (EVERGREEN) совершенно нет слаженности, так что команда плохо играет в обороне, а еще хуже показывает себя в нападении, ведь только в редких матчах получается набрать большое количество очков. За восемь последних поединков баскетбольный клуб Финикс Санз (EVERGREEN) выиграл только две встречи, да и то они были против команд, находящихся также в нижней части турнирной таблицы. Мало того, что в составе хозяев почти не осталось опытных игроков, так в этом поединке еще точно не сыграет основной центровой, а могут пропустить игру еще и оба нападающих.

После провального прошлого сезона руководство баскетбольного клуба Мемфис Гриззлис (CLAMPS) не только отправило в отставку главного тренера, но еще и разорвало контракты с несколькими игроками. Был приглашен новый наставник, который сразу же привлек в команду свежих игроков, и именно на них начал строить всю игру. Перемены пошли гостям на пользу, ведь сейчас баскетбольный клуб Мемфис Гриззлис (CLAMPS) уже не выглядит явным аутсайдером, а даже имеет шансы квалифицироваться в плей-офф, так как занимает девятое место и от восьмого отставание не очень большое. Недавно у команды был небольшой спад, который привел к серии из пяти поражений, но гости все же сумели преодолеть кризис, что позволило улучшить игру, и в последних четырех матчах было три победы и только одно поражение. Новый наставник делает большую ставку на оборону, так что если команду устраивает результат, то баскетболисты клуба Мемфис Гриззлис (CLAMPS) очень надежно защищаются и практически не пускают к своему кольцу соперников. Если не считать дисквалификации легкого форварда, то у гостей нет кадровых потерь.

http://evolvegame.ru/cat0-656320-gergana-topalova-dzhessika-pieri-prognoz-i-stavki-ot-professionala-22-02-23/