Прогноз на бой Лаид Зерхуни (Фра) — Пупанга Трезор (Кон) 24 февраля

«Лаид Зерхуни (Фра)» – «Пупанга Трезор (Кон)». 24.02.23. Прогноз и ставки на матч

На следующей неделе 24.02.2023 состоится интересный поединок Лаид Зерхуни (Фра) — Пупанга Трезор (Кон), участники которого на данный момент являются сильнейшими бойцами в своей весовой категории. Спортивные каналы начнут прямую трансляцию встречи в 18:20 по московскому времени. Еще большего ажиотажа в данном бою вызывает тот факт, что соперники ранее никогда не дрались между собой, хотя уже много лет выступают на профессиональном уровне.

В 18:20 по московскому времени Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон) будут драться на ринге за вакантный чемпионский пояс, так как действующий чемпион решил завершить карьеру. Так как поединок назначен на 24.02.2023, то у бойцов очень мало времени на подготовку. Но, друг друга Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон) отлично знают, ведь в прошлом году им приходилось встречаться на ринге, и тогда победу нокаутом в девятом раунде одержал Лаид Зерхуни (Фра).

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Лаид Зерхуни (Фра) — Пупанга Трезор (Кон):

победа Лаид Зерхуни (Фра) – 1.21, ничья – 65, победа Пупанга Трезор (Кон) – 4.28

Прогноз на матч Лаид Зерхуни (Фра) – Пупанга Трезор (Кон) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 24.02.2023 :

Из-за того, что все ставят на то, что Лаид Зерхуни (Фра) выиграет бой, коэффициент на победу опустился до 1.21. А котировка на то, что Пупанга Трезор (Кон) будет сильнее повысилась до 4.28.

История личных встреч

На профессиональном ринге Лаид Зерхуни (Фра) провел только четырнадцать боев, но несмотря на это, спортсмен уже сейчас считается одним из лучших в своей весовой категории. Дело в том, что Лаид Зерхуни (Фра) пока не только выиграл все свои поединки, где было одиннадцать побед нокаутом, но и практически не пропускал ударов от соперников, так что на данный момент боец действительно кажется непобедимым. Лаид Зерхуни (Фра) является очень техничным бойцом, ведь несколько лет провел в любительском боксе, так что умеет хорошо двигаться по рингу и обладает очень сильным ударом. Но, все же главный козырь данного спортсмена — это скорость, ведь Лаид Зерхуни (Фра) никогда не стоит на одном месте, а постоянно меняет свое местоположение, что позволяет атаковать соперника с разных сторон и под различными ракурсами. Лаид Зерхуни (Фра) имеет почти двухметровый размах рук, что часто позволяет не подпускать к себе соперников на близкое расстояние.

Пупанга Трезор (Кон) является восходящей звездой в данной весовой категории, начав свою карьеру только четыре года назад, но сумев провести на ринге двенадцать боев. Все они были выиграны, а в половине поединков победа была нокаутом. Пупанга Трезор (Кон) хорошо двигается по ринге и плотно бьет с правой, а так как это легкий вес, то не удивительно, что нокаутом было выиграно только половину боев. С каждым поединком Пупанга Трезор (Кон) показывает все лучшую технику и более сильный удар, так что в последнем бою получилось отправить соперника в нокаут уже в четвертом раунде. Пока Пупанга Трезор (Кон) еще не имеет никаких достижений в своей карьере, но если получится выиграть данный бой, то спортсмен станет главным претендентом на чемпионский бой. Поединки, в которых приходилось драться по двенадцать раундов, показали, что Пупанга Трезор (Кон) имеет хорошую выносливость, ведь даже в последнем раунде боец смотрелся не более уставшим, чем в первом.

Лаид Зерхуни (Фра) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Лаид Зерхуни (Фра) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Лаид Зерхуни (Фра) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Лаид Зерхуни (Фра) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Лаид Зерхуни (Фра) валится с ног. К тому же, Лаид Зерхуни (Фра) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Лаид Зерхуни (Фра) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Пупанга Трезор (Кон) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Пупанга Трезор (Кон) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Пупанга Трезор (Кон) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Пупанга Трезор (Кон) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Лаид Зерхуни (Фра) – Пупанга Трезор (Кон) 24.02.23

Ближайший вечер подарит всем любителям силовых единоборств возможность наблюдать за поединком, соперниками в котором будут Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон). Это известные бойцы, которые проводят бои лишь несколько раз в год. Их соперники – не рядовые спортсмены, а профессионалы, за плечами которых богатый опыт выступлений и наличие большого количества побед. В СМИ во всю анонсируют предстоящее противостояние, так как журналистам известно, что на ринге эти спортсмены всегда стараются действовать отчаянно, ведь главной задачей для них является победа. Конечно, победа в таком бое позволит спортсменам увеличить список своих побед, а также принесет очередной титул. Мы понимаем, что Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон) тщательно готовились к предстоящему бою, изучали сильные и слабые места друг друга, букмекеры, выставляя котировки на этот бой, тоже изучили все характеристики соперников. Однако наши прогнозисты решили все же предложить свое видение этого противостояния. Мы уверены, что предстоящий матч скорее будет напоминать шоу, ведь стоимость билетов и трансляций очень велика, и никто не будет в выигрыше, если одному из спортсменов удастся одержать быструю победу в первом или во втором раунде. Тем более соперники не того калибра, чтобы глупо подставляться под атаки друг друга. Поэтому ждем здесь затяжного матча, что, несомненно, должно порадовать болельщиков.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Лаид Зерхуни (Фра) сейчас находится на пике формы, так что Пупанга Трезор (Кон) вряд ли имеет шансы одержать победу в данном бою, так что прогнозисты намерены поставить, что сильнее будет Лаид Зерхуни (Фра).

Титульный бой Лаид Зерхуни (Фра) — Пупанга Трезор (Кон) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Пупанга Трезор (Кон) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Лаид Зерхуни (Фра)

Свою самую выдающуюся победу Лаид Зерхуни (Фра) одержал в последнем бою, когда сумел побить противника, существенно превышающего самого бойца в росте. Оппонент не сумел построить толковой защиты и очень много пропускал, так что Лаид Зерхуни (Фра) не один раз отправлял его в нокдаун, а в восьмом раунде получилось нанести настолько мощный удар, что соперник не сумел подняться с пола. Благодаря этой победе Лаид Зерхуни (Фра) стал чемпионом мира в своем весе, так что сейчас бойцу очень важно собраться и провести достойную защиту пояса. Лаид Зерхуни (Фра) это в первую очередь техничный боец, которые поражает всех быстротой своих ударов, так что мало кому удается от них закрыться. Да, Лаид Зерхуни (Фра) не является панчером, ведь удар не очень сильный, но их настолько много, что в проведенных 24 боях были только победы, и в 23 поединках получилось выиграть нокаутом.

Пупанга Трезор (Кон)

Сейчас Пупанга Трезор (Кон) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Пупанга Трезор (Кон) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Пупанга Трезор (Кон) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Пупанга Трезор (Кон) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Пупанга Трезор (Кон) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Лаид Зерхуни (Фра) — Пупанга Трезор (Кон). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 24.02.2023

Спортивные эксперты считают, что Лаид Зерхуни (Фра) сейчас намного сильнее, чем Пупанга Трезор (Кон), так что предлагают сделать ставку на победу данного бойца.

Статистика и личные встречи

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Лаид Зерхуни (Фра) и Пупанга Трезор (Кон), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Лаид Зерхуни (Фра) выиграет бой.

http://rockaluga.ru/cat1-837421-prognoz-andrey-levin-aleksandr-vasilyuk-24-02-2023-stavki-i-koefficienty/

http://evolvegame.ru/cat1-658186-kudermetovasamsonova-kichenokostapenko-prognoz-i-stavki-ot-specialista-24-02-23/