Прогноз Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс (26-го февраля), ставки и коэффициенты

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс. Прогноз, ставки на матч (26.02.23)

26-го февраля в 11:30 по МСК состоится матч в рамках чемпионата Кубок Филиппин, в котором на своей площадке местный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс примет соперника по национальному первенству Конвердж ФиберКсерс.



Главный тренер баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 26-го февраля хозяевам предстоит у себя дома принимать Конвердж ФиберКсерс. Игра, которая начнется в 11:30 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

После трех матчей на выезде баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс возвращается на родную площадку, где будет принимать игроков из БК Конвердж ФиберКсерс. Данный поединок будет сыгран 26-го февраля, а по московскому времени его начало состоится в 11:30. В этом сезоне команды встречались лишь однажды и тогда баскетболисты клуба Конвердж ФиберКсерс лишь в последней четверти сумели собраться с силами и вырвать победу.

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

В этом сезоне баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс стал настоящим открытием, ведь прогресс хозяев сильно впечатляет. Команда находится в прекрасной форме, так что сейчас ей важно не расслабиться и не потерять концентрацию. На сегодняшний день баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс выдает серию из шести побед, чего вообще ни разу не было в прошлом году. Но, главный тренер хочет большего, так что заставляет баскетболистов выкладываться на полную силу в каждой игре. Кроме того, в домашних матчах игроков сильно мотивируют болельщики, занимающие все места на трибунах и активно поддерживающие команду. В чемпионате баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс идет четвертым, так что за путевку в плей-офф можно уже не переживать, так как преимущество над преследователями внушительное. Если же рассматривать только домашние матчи команды, то по ним Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс вообще лидирует в чемпионате.



Конвердж ФиберКсерс

На данный момент баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс занимает шестую строчку в турнире, так что путевка в плей-офф уже практически обеспечена. Тем более, что сейчас команда находится в отличной форме и выдает серию из четырех побед. Если же взять последние десять туров, то в них гости выиграли восемь раз, а в двух поражениях отставание не превышало пяти очков. Стоит отметить, что Конвердж ФиберКсерс мощно играет на своей площадке, а вот на выезде уже не является настолько грозной командой, ведь практически все гостевые победы были добыты с трудом. Главная звезда команды набирает треть очков среди всех игроков гостей, а также лидирует в чемпионате в индивидуальном зачете. Но, если данного баскетболиста полностью закрывают игроки соперника, то Конвердж ФиберКсерс не может толком строить свою игру и зачастую такие матчи завершаются поражениями. В этой встрече у гостей не смогут играть нападающий и двое защитников.

«Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс» — «Конвердж ФиберКсерс»: прогноз автора

Поклонники баскетбола с нетерпением ожидают матча Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс, запланированного на 26-го февраля. На площадке игроки обеих команд появятся в 11:30 по МСК. В каждой встрече данных соперников счет зашкаливает, ведь Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс и Конвердж ФиберКсерс предпочитают атакующую игру, забрасывая мяч очень часто в кольцо. Что же касается лидера в данном противостоянии, то больше побед у баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс.



Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс. Прогноз, ставки на матч(26.02.23)

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс

После многочисленных потерь на выезде, баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс наконец-то возвращается на родную площадку, а дома команда играет намного лучше. В последнем гостевом поединке БК Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс сыграл просто ужасно, так как получилось с трудом набрать только пятьдесят очков, а в составе команды нормально действовало только два игрока, да и то лишь в одной четверти. При поддержке трибун баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс всегда выступает лучше, и в среднем набирает более сотни очков за матч. Но, хозяевам все же нужно поработать над своими действиями в атаке, так как подводит реализация из трехсекундной зоны, а также не лучшим образом баскетболисты клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс бросают из-за дуги. Серьезных кадровых потерь в составе хозяев нет, ведь в лазарете находятся игроки, но в этом сезоне они не отыгрывают большой роли в игре команды.

Конвердж ФиберКсерс

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Конвердж ФиберКсерс сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс Прогнозы от БК «БалтБет»

Баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс после длительной гостевой серии возвращается в родные стены, где 26-го февраля сыграет матч против БК Конвердж ФиберКсерс. Сирена, которая оповестит о начале поединка, прозвучит в 11:30 по МСК. В этом сезоне хозяевам уже удавалось обыгрывать данного противника, когда три месяца назад была зафиксирована победа с преимуществом в восемнадцать очков. В прошлом году БК Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс также не имел проблем в противостояниях с этой командой, одержав две победы.

Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс: в ожидании «трёхочковых бросков»

Прошлый матч баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс проиграл, что пошатнуло его положение в турнирной таблице. Команда очень мощно начала поединок и после первой четверти вела в счете, но затем хозяева потеряли доминирование на обоих сторонах площадки, так что постепенно начали терять очковое преимущество. А в третьем периоде было четыре минуты, когда баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс позволил сопернику набрать семнадцать очков, что непозволительно для команды такого уровня. В целом, хозяева показывают надежные действия в обороне и креативную игру в нападении, но в последнем туре не было ни первого, ни второго. Но, так как тот матч проходил на выезде, а в гостях Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс играет немного хуже, чем дома, то есть надежда, что в этом поединке хозяева смогут показать гораздо лучший результат. Тем более, что в составе баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс сейчас нет травмированных ключевых игроков.

На прошлой неделе баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс все же сумел преодолеть серию неудач и одержать такую необходимую победу, которая подняла команду на девятое место и существенно приблизила ее к зоне плей-офф. До последнего матча у гостей была серия из четырех поражений, а прошлую игру баскетболисты клуба Конвердж ФиберКсерс также начали не лучшим образом, ведь в первой четверти позволили сопернику набрать почти сорок очков. Во второй четверти гости также играли слабо, но после большого перерыва на площадку вышла совершенно другая команда, которая сумела ликвидировать огромное отставание, и еще одержать победу с запасом в шесть очков. Если баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс продолжит так играть, как во второй половине прошлого матча, то гости точно смогут пробиться в число сильнейших и сезон не завершится по окончанию регулярного чемпионата. В данный момент у команды нет кадровых потерь, так как небольшие повреждения у тех игроков, которые редко появлялись в этом сезоне.

СЕГОДНЯ МАТЧ Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс — Конвердж ФиберКсерс. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Финикс Супер ЛПГ Фул Мастерс все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

В данный момент баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс находится на стадии перестройки, ведь происходит смена поколений. В составе команды уже практически не осталось опытных ветеранов, так что наставнику приходится делать ставку на молодых баскетболистов, но далеко не все из них готовы сейчас играть на таком высоком уровне. Все это приводит к слабой игре команды, так что баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс сейчас находится в нижней части турнирной таблицы и не имеет даже теоретических шансов на то, чтобы пробиться в плей-офф. Но, руководство не давит на наставника, понимая, что для построения новой команды необходимо время, а денег на трансферы выделается не очень много. В большинстве матчей баскетбольный клуб Конвердж ФиберКсерс действует в оборонительной манере, что связано с отсутствием ярких атакующих баскетболистов. К тому же, единственный тяжелый форвард в команде выбыл на два месяца, и адекватной замены ему нет.



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