Прогноз Канас Гарсия/Руис — Баэс/Фариа (28-го января), ставки и коэффициенты

Канас Гарсия/Руис — Баэс/Фариа. Прогноз, ставки на матч. ITF (28.01.20)

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Канас Гарсия/Руис — Баэс/Фариа:

Канас Гарсия/Руис

Сделать предматчевые ставки на теннисное противостояние Канас Гарсия/Руис - Баэс/Фариа можно будет вплоть до 16:00 по МСК, ведь в это время начнется игра, и коэффициенты станут меняться. Участники поединка сейчас упорно тренируются, каждый день посвящая подготовке к игре, ведь она назначена уже на 28-го января. Мало кто может дать прогноз на данный поединок, учитывая тот факт, что ранее Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа еще ни разу не встречались на теннисном корте.Букмекерские конторы начали принимать ставки на теннисную встречу Канас Гарсия/Руис - Баэс/Фариа, которая пройдет 28-го января в рамках популярного Мастерса. Тем, кто хочет на него также поставить, необходимо это сделать до 16:00 по московскому времени. Хотя обе известные личности в мире тенниса много лет выступают на высочайшем уровне, ранее они ни разу не встречались на корте.В этом сезоне Канас Гарсия/Руис показывает блеклую игру, ведь было сыграно шесть поединков на грунтовом покрытии, из которых три было проиграно. И это при том, что почти все матчи были в квалификации на различных турнирах. Видно, что на грунте Канас Гарсия/Руис играет очень тяжело, ведь ранее принимать участие получалось лишь в тех турнирах, которые проходили на харде. Канас Гарсия/Руис умеет лишь демонстрировать агрессивную быструю игру, а вот с вязкими грунтовыми матчами дело пока не складывается. Так что, хоть Канас Гарсия/Руис и входит в двадцатку сильнейших теннисных ракеток мира, нельзя говорить ни о каком лидерстве в данном поединке. Скорее всего, что Канас Гарсия/Руис будет делать ставку не только на свою подачу, но и постарается грамотно играть на приеме. Заднюю линию Канас Гарсия/Руис чувствует очень хорошо, но быстро перемещаться к сетке не всегда получается, так что это и есть слабым местом.

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Баэс/Фариа

На этом турнире Баэс/Фариа играет еще с квалификации, где вначале была победа над представителем пятой сотни теннисного рейтинга, а затем удалось в сложном матче обыграть местного игрока. Сыграв только в двух матчах, еще не получится адаптироваться к данному покрытию корта, ведь Баэс/Фариа все же больше любит грунтовые или травяные корты, а здесь придется играть на харде. Не обладая высокой скоростью, Баэс/Фариа не любит быстрого темпа игры, а отдает предпочтение надежной обороне на задней линии. Тем более, что Баэс/Фариа уверенно действует на приеме, хорошо пробивая обеими сторонами ракетки. 45-я ракетка мира обладает не только качественным форхендом, но и бэкхендом, так что Баэс/Фариа на второй подаче часто имеет даже больший процент выигрыша, чем на первой. В 35 лет Баэс/Фариа пока не думает о завершении карьеры, а на этом турнире пока еще не сложно выступать, так как между матчами хватает времени на восстановление.

Прогноз на матч

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Канас Гарсия/Руис — Баэс/Фариа. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.01.20)

Канас Гарсия/Руис

Баэс/Фариа

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Канас Гарсия/Руис - Баэс/Фариа: андердог способен удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Канас Гарсия/Руис - Баэс/Фариа. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Уже все готово к старту матча, главными героями которого будут Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа. Спортсмены прекрасно известны любителям большого тенниса, так как всегда принимают участие в крупных турнирах, в которых им удается добираться до предфинальных и финальных стадий, радуя любителей этого вида спорта яркой и зрелищной игрой. В первых раундах турнира соперники без труда преодолели сопротивление своих визави, что позволило им обеспечить себе участие в этом матче. Однако сегодняшнее противостояние не будет таким легким, так как соперники прекрасно осведомлены о сильных и слабых сторонах игры своих визави, поэтому тренировались играть в максимально неудобном для соперника стиле. Наши эксперты предполагают, что спортсмены вполне способны продемонстрировать что-то новое, изменить привычный для себя стиль игры, что позволит рассчитывать на успех в этом матче. Немалое значение для успеха будет иметь и психологический настрой. Хотя, судя по результатам текущего сезона, с этим у спортсменов проблем нет, они понимают значимость побед на таком крупном турнире, поэтому стараются превосходить своих соперников не только в технике, но и в психологии, а когда эти два фактора соединены воедино, спортсмен практически непобедим. Многие считают, что фактор очных противостояний имеет свое значение на результат, так как психологически может давить на соперников. Однако наши эксперты с этим не согласны. Мы считаем, что если покрытие турнира и текущая форма спортсмена совпадают, то даже перевес в прошлых противостояниях не сможет гарантировать сопернику победу. Важно действовать здесь и сейчас, показывая лучший теннис и добиваясь высоких результатов.На данный момент Канас Гарсия/Руис занимает в мировом теннисном рейтинге 39-е место, ведь по итогам прошлого сезона удалось подняться более, чем на сорок строчек. В этом сезоне Канас Гарсия/Руис снова большинство своих поединков играет на жестком покрытии, так как на других кортах пока не получается демонстрировать настолько хорошие результаты. Начало этого сезона пока не задалось, так как на первых двух турнирах был вылет на ранних стадиях, да и на престижном прошлом турнире был слабый результат, так как вылет был уже на стадии 1/32, так и не выиграв хотя бы одного сета. Канас Гарсия/Руис не может похвастаться стабильностью, из-за чего за всю свою карьеру никогда не удавалось подняться в двадцатку сильнейших ракеток мира. При хорошей подаче, Канас Гарсия/Руис не всегда уверенно действует на приеме, да и на задней линии при обмене ударами иногда встречаются грубые ошибки.В этом сезоне Баэс/Фариа не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Баэс/Фариа сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Баэс/Фариа допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Баэс/Фариа допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Баэс/Фариа демонстрирует посредственные результаты.Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Канас Гарсия/Руис, и Баэс/Фариа неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Баэс/Фариа относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Баэс/Фариа проводит второй или третий матч. А вот Канас Гарсия/Руис как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Канас Гарсия/Руис, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Канас Гарсия/Руис без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Канас Гарсия/Руис вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.Довольно необычно ведет на крупном теннисном турнире спортсменов, которые еще недавно выступали в менее значимых по рейтингу турнирах. Однако мировые эксперты отмечают, что большой теннис прогрессирует довольно быстро, молодые спортсмены стараются демонстрировать теннис высокого уровня, что дает им возможность противостоять теннисистам с высоким рейтингом. Причем, в отдельных матчах молодые спортсмены не только навязывают борьбу своим более именитым и титулованным соперникам, но и побеждают их. Результаты текущего турнира показывают, что Канас Гарсия/Руис и Баэс/Фариа сейчас находятся в прекрасной форме, по ходу турнира они провели несколько непростых матчей, из которых им удалось выйти победителями. А это говорит о готовности бороться здесь и попадать в следующий круг. Наши аналитики полагают, что матч с участием этих спортсменов должен стать очень зрелищным, а его результат может быть непредсказуемым, так как и Канас Гарсия/Руис, и Баэс/Фариа будут прилагать все усилия для того чтобы попасть в следующий круг турнира, что позволит им не только серьезно заявить о своих намерениях в большом теннисе, но и существенно продвинет спортсменов в рейтинге. Поэтому мы предлагаем всем любителям большого тенниса не пропустить этот яркий, и, несомненно, интересный матч, добавить интригу в котором смогут наши прогнозы, с которыми можно подробно ознакомиться ниже.

http://evolvegame.ru/cat2-233017-segodnya-match-minnesota-zhen-indiana-zhen-prognozy-i-stavki-ot-eksperta-28-01-20/