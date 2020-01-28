Прогноз Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт (28-го января), ставки и коэффициенты

Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт. Прогноз, ставки на матч (28.01.20)

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СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт:

Розенкранц/Фаллерт

Судья теннисного матча Розенкранц/Фаллерт - Мушайтес/Сейферт должен дать знак о старте игры в 16:30 по Москве. Из-за того, что встреча назначена на 28-го января 2020 года, на подготовку осталось очень мало времени, так что оппонентам необходимо активизировать свои тренировки. Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт более десяти лет выступают на профессиональном уровне в большом теннисе, так что на различных турнирах им приходилось встречаться по шесть раз, и если Розенкранц/Фаллерт имеет четыре победы, то Мушайтес/Сейферт может похвастаться лишь двумя победами.На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 28-го января 2020 года откроет его противостояние Розенкранц/Фаллерт - Мушайтес/Сейферт. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 16:30 по МСК, то есть до начала игры. Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Мушайтес/Сейферт может гордиться семью победами, а вот Розенкранц/Фаллерт имеет только пять выигранных встреч.В большинстве своих выигранных поединков Розенкранц/Фаллерт берет верх за счет сильной подачи, ведь кроме нее больше нет особо чем похвастаться. Но, если Розенкранц/Фаллерт с первых минут перехватывает инициативу и постоянно подает, то у оппонента небольшие шансы на спасение. На этом турнире был сыгран уже один матч, который был отыгран очень уверенно. Подача работала на высшем уровне, так что оппонент не имел ни одного брейк-поинта. Розенкранц/Фаллерт сейчас находится в хорошей физической форме, что было видно по всех предыдущих матчах сезона, ведь если даже и приходилось играть по пять сетов, то не было видно большой усталости на исходе матча. Профильным покрытием является грунт, но на харде Розенкранц/Фаллерт также имеет играть, да и в этом сезоне на жестких кортах было уже достаточно матчей, чтобы привыкнуть к такому покрытию.

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Мушайтес/Сейферт

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Мушайтес/Сейферт имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Мушайтес/Сейферт демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Мушайтес/Сейферт не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Мушайтес/Сейферт не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

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Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт. Прогноз, ставки на матч(28.01.20)

Розенкранц/Фаллерт

Мушайтес/Сейферт

Сегодня матч Розенкранц/Фаллерт — Мушайтес/Сейферт Прогнозы от БК «БалтБет»

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Розенкранц/Фаллерт - Мушайтес/Сейферт: ставим на двойные ошибки

СЕГОДНЯ МАТЧ Розенкранц/Фаллерт - Мушайтес/Сейферт. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Интерес наших экспертов привлек теннисный матч, в котором соперниками будут известные спортсмены. Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт являются лидерами мирового рейтинга. Эти соперники уже неоднократно встречались между собой, а их противостояния всегда проходят в напряженный борьбе с равными шансами на успех. Мы думаем, что и в сегодняшнем матче ничего не изменится. Вначале сезона эти спортсмены уже встречались. Тот матч запомнился болельщикам надолго, так как теннисисты держали публику в напряжении до последнего розыгрыша. Во время матча они умудрялись разыгрывать нереальные ралли, выдавая потрясающие по красоте и исполнению комбинации. Сегодня теннисисты уже успели принять участие в ряде турниров, в которых участвовали в финальных стадиях. Они также успели завоевать по несколько трофеев, что тоже лишний раз подтверждает великолепную форму спортсменов. В СМИ активно обсуждают и прогнозируют этот матч, не отстают и популярные паблики сети Интернет, в которых прогнозисты делятся своими мнениями и прогнозами относительно развития событий в данном матче. Наш портал тоже решил сделать свои прогнозы на матч, в котором сойдутся известные спортсмены. Многие эксперты пророчат победителю этой пары теннисистов борьбу за титул турнира. Об этом говорить пока рано, но, судя по текущей форме оппонентов, в этих прогнозах есть доля истины. Таким образом, все указывает на то, что игра должна оставить после себя приятное послевкусие, следовательно, мы рекомендуем посмотреть этот матч, а наши прогнозы позволят сделать просмотр прибыльным занятием.На столь высокой стадии престижного теннисного турнира Розенкранц/Фаллерт выступает вполне заслуженно, ведь этот сезон можно считать одним из лучших в карьере. Розенкранц/Фаллерт всегда мобильно действует на корте, и зачастую именно это качество помогает побеждать. На этом турнире были пройдены очень серьезные оппоненты, так что можно не сомневается, что сейчас Розенкранц/Фаллерт уже все сделает для того, чтобы пробиться в финал. На данный момент Розенкранц/Фаллерт занимает в мировом рейтинге тенниса тринадцатую строчку, что является наивысшим достижением, но играть против представителей ТОП-10 не получается, так как высокая скорость и мощная подача еще не являются залогом победы. К тому же, Розенкранц/Фаллерт больше любит играть на жестком покрытии, а сейчас придется действовать на травяных кортах, на которых за всю карьеру еще не было никаких достижений. Тем не менее, Розенкранц/Фаллерт имеет на два дня больше на подготовку, а это много чего значит.Из-за низкого места в теннисном рейтинге Мушайтес/Сейферт все турниры начинает с квалификации, но данные поединки не представляют какой-то сложности, так как в них в основном происходят досрочные победы. Благодаря тому, что уже на начале сезона было сыграно много поединков, Мушайтес/Сейферт сейчас демонстрирует мощную форму, так что на этом турнире уже идет среди числа фаворитов. На прошлых турнирах не получилось завоевать трофеев лишь по той причине, что были поражения от явно более сильных оппонентов, ведь на одном турнире проигрыш был от будущего победителя, а на втором от соперника, дошедшего до полуфинала. На этом турнире также была легко пройдена квалификация, ведь все три матча завершились по итогам двух партий. Видно, что с каждым поединком Мушайтес/Сейферт все лучше чувствует себя на данных кортах, так что в этом матче уже не должно быть проблем с адаптацией к типу покрытия. Мушайтес/Сейферт предпочитает быстрый темп и сильные удары, но при необходимости может хорошо сыграть и в защите.Со старта текущего теннисного сезона Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт которым предстоит определить сильнейшего в ближайшем матче престижного теннисного турнира, соперники, которые отлично знакомы со стилем игры друг друга. Теннисисты уже неоднократно скрещивали ракетки на разных стадиях различных турниров. Поэтому прежде чем начать прогнозирование этого противостояния, наши аналитики решили прибегнуть к статистике очных встреч. Из нее стало видно, что Розенкранц/Фаллерт имеет преимущество над соперником, так как на данном типе покрытия не имеет поражений. А вот Мушайтес/Сейферт хоть и показывает неплохой теннис в текущем сезоне, все же так и не может добиться более-менее вменяемых результатов на данном типе покрытия. Это означает, что наш фаворит этого противостояния - Розенкранц/Фаллерт. Однако матч для фаворита вряд ли будет проходным. Мушайтес/Сейферт умеет настраиваться на титулованных соперников. Об этом говорит высокий рейтинг спортсмена, да и личные встречи между соперниками в большинстве матчей проходили в борьбе. Тщательно изучив линию букмекерских контор, мы обратили внимание, что в лини предлагается заниженный общий тотал геймов. Мы полагаем, что этим необходимо пользоваться, тем более, что в предыдущих матчах на турнире Розенкранц/Фаллерт довольно посредственно действовал на своей подаче. Если предыдущие соперники были гораздо ниже уровнем, то Мушайтес/Сейферт вряд ли будет прощать такое. Наши эксперты ждут здесь плотного противостояния, но за счет большего опыта победителем будет Розенкранц/Фаллерт.Мы неоднократно говорили о том, что в современном теннисе все больше ярких и интересных матчей, в которых аутсайдеры не только навязывают борьбу фаворитам, но и побеждают их. Это происходит из-за того, что современный теннис стал моложе. Появляется все больше талантливых юниоров, которые уже в юном возрасте заявляют о себе как о будущих топ-теннисистах. Старожилам большого тенниса, которые на протяжении длительного времени удерживали лидирующие позиции мирового рейтинга, теперь очень непросто, так как молодежь полна сил, участвует в большом количестве турниров и не так подвержена усталости и травмам. Конечно, молодым талантам еще не хватает опыта и мастерства, однако желание победить с лихвой компенсирует все недостатки. Поэтому любители тенниса становятся свидетелями не только ярких матчей, но и неожиданных результатов. Такое положение дел устраивает всех, в том числе и букмекеров, которые, потирая руки, зарабатывают деньги на ставках бетторов на фаворитов. Наши аналитики решили положить этому конец. Мы тщательно отбираем матчи, анализируем их, предлагая только качественные прогнозы, ставки на которые на дистанции принесут бетторам гарантированную прибыль. С нашей помощью можно не только наслаждаться интересным теннисом, но и выигрывать на ставках. Поэтому не пропустите наш очередной прогноз на теннисный матч, соперниками в котором будут Розенкранц/Фаллерт и Мушайтес/Сейферт.

http://evolvegame.ru/cat2-233112-samsun-bsh-anakent-zhen-astor-pvi-zhen-prognoz-stavki-bukmekera-na-match-chempionat-turcii-28-01-20/