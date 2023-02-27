Прогноз Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова (28 февраля), ставки и коэффициенты

Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова. Прогноз, ставки на матч (28.02.23)

28.02.2023 в 17:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Катинка Фон Дайчманн , а противостоять в этом поединке будет Эла Платеникова.



Поклонники тенниса уже давно ожидали такого матча, как Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова, так что увидеть игру мастеров ракетки можно 28.02.2023, а его начало по МСК будет в 17:00. Оппоненты отлично знают друг друга, ведь в большом теннисе уже не первый год, и за все время между ними было три встречи. Правда, во всех трех матчах был один и тот же победитель — Катинка Фон Дайчманн. В первом противостоянии все завершилось досрочной победой, а во вторых двух были выигрыши после трех сетов.



СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова:

28.02.2023 пройдет очередной раунд престижного теннисного турнира, в рамках которого встречаются Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова. Ведущие ракетки мира появятся на корте в 17:00 по московскому времени. Статистика личных встреч насчитывает уже шестнадцать матчей, в которых лидером по количеству побед является Эла Платеникова, выиграв десять раз, из которых четыре победы были досрочные. Кроме того, Эла Платеникова выигрывает уже последние три личные встречи, а последняя из них была в конце прошлого сезона.

Катинка Фон Дайчманн

В этом сезоне Катинка Фон Дайчманн демонстрирует самую лучшую форму за всю свою карьеру. Сильная игра была продемонстрирована на первом турнире, после чего на Мастерсе удалось дойти до полуфинала, несмотря на то, что старт был еще в квалификации. На этом турнире Катинка Фон Дайчманн снова показывает мощную игру и легко справляется с теми оппонентами, которые попадаются по жеребьевке. Не удивительно, что сейчас Катинка Фон Дайчманн является одним из фаворитов, несмотря на занимаемое в мировом теннисном рейтинге лишь 98-е место. Начало карьеры было как раз на траве, так что данного покрытия Катинка Фон Дайчманн не боится и может продемонстрировать, как умение обороняться, так и похвастаться выносливостью, стабильно играя на протяжении пяти сетов. Пока все матчи были выиграны досрочно, так что Катинка Фон Дайчманн еще и экономит силы, что может сыграть важную роль в данном матче, если он еще не будет выигран заранее.



Эла Платеникова

Старт сезона был полностью провален, так что сейчас Эла Платеникова имеет мало игровой практики. Было сыграно только три матча, причем все они завершились поражениями, и только в одном получилось выиграть один сет. Это было в игре с оппонентами, которые находятся значительно ниже в рейтинге мирового тенниса. Так что, хоть в прошлом году на данном турнире удалось зайти в четвертьфинал, будет неожиданностью, если на этот раз хотя бы удастся преодолеть матчи квалификации. Эла Платеникова демонстрирует крайне слабый уровень, ведь нет такого аспекта игры, в котором бы не имелось проблем. И с подачей начались проблемы, и прием ухудшился, так что брак виден кругом. Заднюю линию Эла Платеникова не чувствует, а зону возле сетки не может перекрыть просто из-за плохой скорости. Что случилось в межсезонье не понятно, так что остается надеяться, что с увеличением игровой практики ситуация улучшиться, так что Эла Платеникова не будет смотреться во всех матчах настолько безнадежно.

ITF, Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова

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Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (28.02.23)

Катинка Фон Дайчманн

Лишь в первом матче данного турнира было непонятно, в какой форме находится Катинка Фон Дайчманн, ведь представителя четвертой сотни мирового теннисного рейтинга удалось дожать лишь в пятом сете, когда все ожидали яркой досрочной победы. Но, затем Катинка Фон Дайчманн уже не позволяет оппонентам показывать свой теннис, а навязывает свой стиль. Катинка Фон Дайчманн старается загонять соперников по корту и максимально вымотать их. Главным козырем, которым обладает Катинка Фон Дайчманн, является психологическая стойкость, ведь даже проиграв два первых сета Катинка Фон Дайчманн не опускает рук, а вполне может переломать ход поединка и одержать победу, что наблюдалось уже неоднократно. Хотя профильным покрытием является грунт, Катинка Фон Дайчманн все же умело действует на любом корте, при этом, меняется и стиль игры. Так как в этом сезоне уже было сыграно несколько матчей на харде, то Катинка Фон Дайчманн точно не станет испытывать проблем на данном покрытии.

Эла Платеникова

Эла Платеникова лишь начинает свои выступления в этом сезоне, так что пока было сыграно только четыре матча, из которых было два выиграно, а два завершились поражениями. Стоит отметить, что оба поражения были в матчах против оппонентов, которые выступают в похожем стиле, действуя на корте в очень агрессивной манере. Пока Эла Платеникова играет лишь так, настолько позволяет соперник, так что если будет слишком большой агрессивный натиск, то Эла Платеникова начинает ошибаться и игра в обороне разрушается. Что касается данного покрытия корта, то на нем Эла Платеникова выступает не лучшим образом, так как за всю свою карьеру не было никаких достижений, разве что два года назад на этом же турнире удалось зайти до четвертьфинала, но тогда по сетке попадались слишком легкие оппоненты. На подготовку к этому матчу было только два дня, а так как в прошлой игре было потрачено много сил и эмоций, то вряд ли Эла Платеникова сможет показать сейчас свой лучший теннис.

Сегодня матч Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова Прогнозы от БК «БалтБет»

Со старта текущего теннисного сезона Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова начали демонстрировать отличный уровень подготовки, что вылилось в большое количество побед и завоеванных трофеев. На фоне того, что ряд спортсменом пока не может похвастаться хорошей формой, демонстрируя рваные результаты, наши соперники стараются выигрывать как можно больше матчей, чтобы улучшать свои позиции в рейтинге. Напомним, что за победу в текущем турнире теннисисты получат достаточное количество очков, чтобы еще больше подняться в рейтинге, и результаты, которые Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова показывают на этом турнире, свидетельствуют о том, что соперники не собираются сбавлять обороты, и главной их целью здесь является взятие трофея. Именно поэтому матч этих соперников приковал внимание любителей тенниса, и наши аналитики тоже решили поделиться своими прогнозами на этот матч. Так как уже в текущем сезоне Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова провели несколько очных матчей, которые прошли в напряженной борьбе, наши аналитики уверены в том, что великолепная форма и отличный уровень подготовки должны способствовать тому, что и этот матч между соперниками должен получиться не менее зрелищным, чем предыдущие матчи. Покрытие турнира тоже располагает к затяжной игре, так как Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова действуют от подачи, поэтому мы не исключаем плотную борьбу в каждом сете, что, несомненно, придется по вкусу любителям большого тенниса.

Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова: ставим на двойные ошибки

Мы обратили внимание на теннисный матч, в котором встретятся Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова, так как он обещает стать отличным зрелищным противостоянием, учитывая особенность покрытия на котором проводится турнир. Спортсмены, которые примут участие в матче, отлично чувствуют себя на данном типе покрытия. Об этом говорят результаты их выступлений, как в текущем сезоне, так и в прошлые годы. Кроме этого, Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова уже встречались между собой на этом турнире несколько лет назад. Результат того матча до сих пор вызывает шок у любителей большого тенниса, так как само противостояние продолжалось несколько дней, неоднократно прерываясь из-за осадков. Букмекеры, по мнению наших аналитиков, верно выставили коэффициенты на этот матч. Однако, глядя на общий тотал геймов, предлагаемый в линии, мы думаем, что было бы ошибкой не сыграть его на больше, тем более, что теннисисты будут явно стараться прикладывать массу усилий для защиты собственных подач. Учитывая, что игра на приеме не самая сильная сторона спортсменов, мы ждем здесь ряд плотных сетов, в которых, скорее всего, для определения победителя, теннисистам придется играть тай-брейки, то есть, выражаясь футбольным термином, пробивать пенальти. Многие букмекеры предлагают еще одну любопытную ставку: первый сет равен второму. Опять-таки, особенности покрытия, да и личная встреча между спортсменами говорит в пользу этой ставки. Надеемся, что теннисисты не растеряли своих навыков в преддверии матча и зрители все даже станут свидетелями затяжного противостояния.

СЕГОДНЯ МАТЧ Катинка Фон Дайчманн — Эла Платеникова. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

На матч, в котором встретятся Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова букмекеры предложили довольно интересную линию. Напомним, что линию на теннисные матчи букмекеры составляют исходя из рейтинга и текущей формы спортсменов. Судя по тому, как соперники начали сезон, они готовы демонстрировать высокие результаты на всех турнирах, в которых принимают участие. Поэтому наши аналитики полагают, что линия, выставленная букмекерами, является верной. Однако это не помешало нам тщательно проанализировать возможность победы одного и другого спортсмена в этом матче, и предложить свои прогнозы на это противостояние. Мы знаем, что сейчас в большом теннисе идет серьезная борьба за места в рейтинге. Ситуация такова, что целый ряд теннисистов имеет отличные шансы на то, чтобы улучшить свои позиции в рейтинге, заняв более высокое место. Для этого необходимо показывать стабильно высокие результаты на всех крупных турнирах. И данный турнир не является исключением. Сейчас начинаются самые ответственные стадии, и чем дальше пройдут соперники по турнирной сетке, тем больше получат рейтинговых очков за участие в турнире. Поэтому сейчас все спортсмены будут действовать на пределе возможностей, активно играя не только на своей подаче, но и цепляясь за каждое очко на подаче соперника. Благодаря этому, мы можем гарантировать, что Катинка Фон Дайчманн и Эла Платеникова проведут зрелищный и активный матч, в котором порадуют зрителей ярким атакующим теннисом, со множеством интересных комбинаций.

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