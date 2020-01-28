Прогноз Юнг-Вунг На — Вишайя Тронгчароенчайкул (29-го января 2020 года), ставки и коэффициенты

Прогноз и ставка на матч Юнг-Вунг На — Вишайя Тронгчароенчайкул 29-го января 2020 года

Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы Больше прогнозов на stavka.tv Читать прогнозы

Более 18000 прогнозов каждый день Присоединяйся и выигрывай

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Юнг-Вунг На — Вишайя Тронгчароенчайкул:

Юнг-Вунг На

29-го января 2020 года пройдет следующий этап популярного Мастерса, в рамках которого померяются силами Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул. Ожидается очень непростой поединок, так что можно не сомневаться, что в 05:30 по МСК зрители на трибунах увидят на корте напряженную борьбу. В прошлом сезоне был уже матч между данными оппонентами, в котором Юнг-Вунг На может похвастаться досрочной победой уже по итогам первых двух сетов.На следующей неделе стартует престижный теннисный турнир, и 29-го января 2020 года откроет его противостояние Юнг-Вунг На - Вишайя Тронгчароенчайкул. Тем, кто хочет попасть на матч-открытие, лучше прийти на трибуны до 05:30 по МСК, то есть до начала игры. Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул отлично знают друг друга, ведь история противостояния насчитывает уже двенадцать матчей, в которых Вишайя Тронгчароенчайкул может гордиться семью победами, а вот Юнг-Вунг На имеет только пять выигранных встреч.На данный момент Юнг-Вунг На является одной из «темных лошадок» данного турнира, ведь в этом сезоне не было участия в других соревнованиях столь высокого класса. Зачастую это были простые Челленджеры, где хватало оппонентов из третьей и четвертой сотни мирового теннисного рейтинга. Как Юнг-Вунг На поведет себя в матче с более серьезным оппонентом пока не ясно, ведь вряд ли получится задавать свой темп и полностью контролировать игру, как это было во всех предыдущих поединках. В прошлых сезонах для успешного выступления не хватало стабильности, а сейчас Юнг-Вунг На пока демонстрирует лишь хорошую первую подачу, но пока не замечено умелой обороны и первоклассных технических навыков. К тому же, Юнг-Вунг На слабо играет у сетки, а также часто допускает потерю концентрации. Этот турнир является домашним, так что есть надежда, что Юнг-Вунг На будет более тщательно готовиться к поединку.

Сомневаешься в таком исходе? Участвуй в любом из четырёх конкурсов прогнозов с общим призовым фондом в 250 000 рублей, основной - уже стартовал Участвовать

Вишайя Тронгчароенчайкул

Нынешняя форма, которую демонстрирует Вишайя Тронгчароенчайкул еще слишком далека от оптимальной, так что необходимо сыграть еще около десятка поединков, чтобы выйти на максимум своих возможностей. Пока в этом году было участие лишь в одном турнире, где не получилось пройти квалификацию и пробиться в основную сетку. Хотя, в квалификации были не самые сложные оппоненты. Что касается данного турнира, то на нем Вишайя Тронгчароенчайкул постоянно показывает слабые результаты, а в прошлом году был вылет уже в первом матче. Сейчас вполне может случиться то же самое, ведь Вишайя Тронгчароенчайкул пока не показывает свою мощную подачу, а только можно увидеть плохую игру на задней линии и много брака на приеме. Отчасти это можно еще списать на начало сезона и то, что на харде Вишайя Тронгчароенчайкул не особо умеет играть, больше предпочитая грунтовые корты. Но, если Вишайя Тронгчароенчайкул не станет работать над улучшением своей игры, то может покинуть первую сотню рейтинга.

"Юнг-Вунг На" - "Вишайя Тронгчароенчайкул": прогноз автора

Более 18000 прогнозов в твоем телефоне Скачать приложение

Юнг-Вунг На — Вишайя Тронгчароенчайкул. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (29.01.20)

Юнг-Вунг На

Вишайя Тронгчароенчайкул

Сегодня матч Юнг-Вунг На — Вишайя Тронгчароенчайкул Прогнозы от БК «БалтБет»

Растопи лед с Дашей Мироновой Делай ставки на хоккей с экспертом Ставка ТВ - Дарьей Мироновой. Более 6000 верных прогнозов. Участвовать

Юнг-Вунг На - Вишайя Тронгчароенчайкул: андердог способен удивить фаворита

СЕГОДНЯ МАТЧ Юнг-Вунг На - Вишайя Тронгчароенчайкул. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ

Длительное время Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул не могли скрестить ракетки, чтобы определить, кто является лучшим спортсменом на сегодняшний день. Уже длительное время в мире большого тенниса бытует мнение, что эти спортсмены сейчас являются лучшими, но до этого турнира пути теннисистов не пересекались, так что, сказать, кто из них достоин звания лучшего спортсмена на теннисном Олимпе – было непросто. Любители большого тенниса, а также мировые эксперты и прогнозисты, среди которых есть и сотрудники нашего сайта, полагают, что результат этой встречи позволит ответить на многие вопросы. В СМИ тоже не перестают активно обсуждать этот матч, предлагая не только смотреть онлайн это противостояние, но и активно делясь своими прогнозами. В свете таких событий, мы тоже решили предложить любителям тенниса прогнозы на центральный матч турнира, в котором встретятся Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул. Это будет противостояние достойных соперников, так как теннисисты существенно превосходят своих визави и в физической и в психологической подготовке. Разговоры идут вокруг того, удастся ли одному из соперников победить малой кровью, либо же болельщиков ждет напряженное противостояние, победителя которого будет определять решающий сет. Преимущество решающего сета заключается в том, что интрига сохраняется до конца, и только решающий розыгрыш сможет поставить точку на этом противостоянии, определив победителя матча. А прогнозы от наших экспертов позволят с еще большим интересом наблюдать за этим матчем, так как бетторы смогут сделать разнообразные ставки, тем самым увеличив шансы на выигрыш.После того, как в 2016 году было выиграно сразу четыре титула, из которых три как раз на харде, все ожидали, что прошлый сезон Юнг-Вунг На проведет как минимум не хуже, но он получился довольно слабым, так как не было ни одной победы на серьезном турнире. И матчей было сыграно намного меньше, да и результаты в них были хуже, так что пришлось опуститься с пятого места в рейтинге на 26-ю строчку в мировом теннисе. В межсезонье были упорные тренировки, так что есть надежда, что Юнг-Вунг На в этом сезоне продемонстрирует более привычный уровень тенниса и ввяжется в борьбу за престижные трофеи. Тем более, что Юнг-Вунг На больше всего любит играть как раз в залах на твердом покрытии, так как этот турнир может стать трамплином для новых успехов. Несмотря на молодой возраст, Юнг-Вунг На уже обладает хорошим опытом в профессиональном теннисе, а также может продемонстрировать немалый арсенал технических навыков.В этом сезоне Вишайя Тронгчароенчайкул не может продемонстрировать свою лучшую форму, но, тем не менее, на данном турнире получилось дойти так далеко. Отчасти это было связано с тем, что оппоненты попадались явно слабее, или же были не в лучшей форме. В прошлом поединке никто не ожидал, что Вишайя Тронгчароенчайкул сможет выиграть, а уже в первом сете пришлось проигрывать со счетом 4-1, но затем все же получилось его выиграть, а оппонент отказался от продолжения игры, ссылаясь на высокое давление и плохое самочувствие. Во всех матчах Вишайя Тронгчароенчайкул допускает слишком много ошибок, так что в этой встрече будет особенно сложно, так как предстоит выдержать агрессивный натиск. Действовать в розыгрышах будет не так просто, ведь при обмене ударами на задней линии Вишайя Тронгчароенчайкул допускает слишком много брака. Данное покрытие корта не является профильным, так что на нем Вишайя Тронгчароенчайкул демонстрирует посредственные результаты.Очень много внимание СМИ уделяют теннисному матчу, в котором встретятся Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул. И это внимание является вполне заслуженным. Теннисисты проводят отличный сезон, в котором доказывают, что не зря входят в число лучших представителей этого вида спорта. Участие в полуфиналах, финалах и завоевание трофеев престижных теннисных турниров – все это есть в карьере спортсменов, в том числе и в нынешнем сезоне. Сейчас соперники рассматриваются букмекерами в качестве основных претендентов на трофей текущего турнира. Однако побороться за него сможет лишь победитель. История личных взаимоотношений соперников на корте довольно насыщенная. Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул встречались на различных типах покрытий, в том числе и на том, на котором проводится данный турнир. Учитывая, что Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул довольно легко преодолели сопротивление своих визави в предыдущих раундах, наши аналитики сделали вывод, что спортсмены берегли силы именно на финальные матчи, так как отлично отдавали себе отчет в том, что в важных стадиях турнира предстоят непростые матчи с довольно неуступчивыми соперниками, которые умеют держать свою подачу, и могут навязать борьбу на подаче соперника. Личные встречи Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул подчеркивают, что соперники предпочитают активный атакующий теннис, хотя, могут и изменить привычной тактики, сыграв на ошибках оппонента. Для зрителей матч обещает стать интересным зрелищем, а наши прогнозы должны сделать его еще и прибыльным для тех, кто делает ставки на теннис в букмекерских конторах.Судя по количеству финалов и титулов, которые Юнг-Вунг На имеет в своем активе за свою карьеру, вопрос о фаворите в теннисном матче, в котором встретятся Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул отпадает сам собой. Наши аналитики, и аналитики букмекерских контор не видят возможности, которая позволит аутсайдеру победить в этом матче. Вишайя Тронгчароенчайкул в принципе и не аутсайдер, если судить по рейтингу, однако Юнг-Вунг На превосходят по всем параметрам своего соперника. Единственное, в чем есть какие-то сомнения – сможет ли фаворит матча пробить фору, заявленную букмекерами. В принципе, если судить по личным встречам, то здесь фора выставлена правильно. В львиной доли матчей между теннисистами фора либо пробивалсь фаворитом впритык, либо не пробивалась. Так что, наши аналитики решили не гадать, а просто пропустить ставку на фору в этом матче, так как было бы неправильно прогнозировать ставки ни за, ни против форы. А вот общий тотал геймов, предложенный букмекерами, вызвал у нас интерес. Отталкиваясь от текущей формы спортсменов, мы сделали вывод, что вряд ли Вишайя Тронгчароенчайкул сможет выиграть сет у соперника, поэтому ждем здесь легкой победы фаворита. А это означает, что букмекеры завысили общий тотал геймов на 1-2 гейма. Мы решили воспользоваться этим, и рекомендуем бетторам делать ставки на тотал меньше, тем более, что Юнг-Вунг На гораздо более комфортно чувствует себя на данном типе покрытия, чем соперник.Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Юнг-Вунг На и Вишайя Тронгчароенчайкул. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Юнг-Вунг На и для Вишайя Тронгчароенчайкул, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

http://evolvegame.ru/cat4-233294-prognoz-na-match-florida-missisipi-steyt-bulldogz-29-01-20/