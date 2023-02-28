Прогноз на бой Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР) 02.03.2023

«Такунда Горимбо (Зве)» – «Натаниэль Комана (ЮАР)». 02.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 02-го марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР). На ринге его участники появятся в 15:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Такунда Горимбо (Зве) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 02-го марта осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР). Это будет продолжаться вплоть до 15:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР):

победа Такунда Горимбо (Зве) – 0, ничья – 0, победа Натаниэль Комана (ЮАР) – 0

Прогноз на матч Такунда Горимбо (Зве) – Натаниэль Комана (ЮАР) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 02-го марта :

Букмекерские конторы на бой Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР) выставили вполне предсказуемые коэффициенты 0 и 0.

История личных встреч

Такунда Горимбо (Зве) решился на возобновление карьеры, но боец сделает это не в своей, а в высшей весовой категории. Правда, не понятно, сможет ли Такунда Горимбо (Зве) успешно выступить там, где более тяжелые и мощные соперники. До завершения карьеры Такунда Горимбо (Зве) провел на ринге 46 боев, в которых было пять поражений. А побед нокаутом данный боец одержал 25. Можно вспомнить, что шесть лет назад Такунда Горимбо (Зве) пробовал выступать в данной весовой категории, проведя на ринге один бой, но он завершился поражением по решению судей. Такунда Горимбо (Зве) ранее был очень подвижным спортсменом, который хорошо уклонялся от ударов, но будет ли боец демонстрировать такую же легкость, когда у него добавилось несколько лишних килограммов. Такунда Горимбо (Зве) имеет хороший удар, но все же не стоит идти в разнос в данном бою, ведь удары в этой весовой категории будут посильнее, так что Такунда Горимбо (Зве) может и не устоять на ногах.

Как показывает статистика, Натаниэль Комана (ЮАР) является страшным панчером, одержав 29 побед нокаутом в 33 матчах. Боец в каждом своем поединке показывает агрессивный стиль, причем, даже несмотря на то, что сейчас ему уже 34 года, Натаниэль Комана (ЮАР) все равно очень активно атакует и пытается выиграть в первых раундах. В прошлом году боец показывал небольшой спад, когда не настолько уверенно действовал на ринге как всегда, но в последних четырех боях были яркие победы, когда удавалось побить противников еще до начала четвертого раунда. Во время боя Натаниэль Комана (ЮАР) наносит множество ударов, причем, они могут идти как с левой, так и с правой руки. Натаниэль Комана (ЮАР) показывает хорошую технику, так что всегда действует разнопланово и редко когда придерживается одного стиля. Во время боя Натаниэль Комана (ЮАР) может также переходить с правосторонней в левостороннюю стойку.

В свои 27 лет Такунда Горимбо (Зве) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Такунда Горимбо (Зве) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Такунда Горимбо (Зве) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Такунда Горимбо (Зве) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Такунда Горимбо (Зве) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Такунда Горимбо (Зве) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Еще десть лет назад Натаниэль Комана (ЮАР) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Натаниэль Комана (ЮАР) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Натаниэль Комана (ЮАР) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Натаниэль Комана (ЮАР) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Натаниэль Комана (ЮАР), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Такунда Горимбо (Зве) – Натаниэль Комана (ЮАР) 02.03.23

Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Их не только смотрят болельщики, но на их исходы еще и делают ставки. Причем, нашим экспертам удалось протестировать систему ставок на единоборства, и мы убедились, что при правильном анализе такие ставки способны приносить хороший доход. Здесь все зависит от степени подготовки двух соперников. Победителем схватки будет тот, кто лучше готов физически и психологически. Поэтому для анализа предстоящих матчей нет необходимости перебирать тонну различной информации, достаточно посмотреть несколько последних матчей с участием спортсменов, чтобы понять их сильные и слабые стороны, а также ознакомиться с тактикой ведения боя. Конечно, это далеко не все, что мы используем при прогнозировании поединков в силовых единоборствах, есть еще некоторые хитрости, но, в принципе, основная суть составления прогнозов такова. Такунда Горимбо (Зве) и Натаниэль Комана (ЮАР), которые встретятся на ринге уже совсем скоро, являются известными бойцами, которые неоднократно побеждали своих соперников на ринге. Поединок обещает стать очень зрелищным, а его итог не берутся предсказывать даже букмекеры, так как полагают, что уровень подготовки каждого из соперников может позволить ему праздновать триумф в этом противостоянии. С нашими прогнозами на этот бой можно ознакомиться выше. Мы считаем, что каждый любитель единоборств в обязательном порядке должен посмотреть этот матч.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Такунда Горимбо (Зве) и Натаниэль Комана (ЮАР). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Такунда Горимбо (Зве) и Натаниэль Комана (ЮАР) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Такунда Горимбо (Зве) и Натаниэль Комана (ЮАР) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Аналитики бокса отлично знают, в какой форме сейчас находятся Такунда Горимбо (Зве) и Натаниэль Комана (ЮАР), так что без сомнения они собираются сделать ставку на то, что Такунда Горимбо (Зве) выиграет бой.

На чемпионский бой Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР) эксперты со всего мира советуют сделать ставку на то, что выиграет Натаниэль Комана (ЮАР), так как данный боец более мотивирован на поединок и пребывает в лучшей физической форме.

Такунда Горимбо (Зве)

Такунда Горимбо (Зве) хорошо известен, как быстрый и мобильный боец, а так как в этом поединке он еще и очень мотивирован, то можно не сомневаться, что спортсмен постарается доминировать с первых секунд боя. В своем весе именно Такунда Горимбо (Зве) обладает самой лучшей техникой, так что если даже и не получится отправить соперника в нокаут с одного удара, боец все равно на протяжении всего поединка будет периодически наносить удары, так что, рано или поздно все же завалит оппонента на пол. В свои 27 лет Такунда Горимбо (Зве) может похвастаться отличной статистикой, выиграв все тридцать боев, в которых нокаутом получилось победить 23 раза. Ввязываться в жесткую рубку Такунда Горимбо (Зве) не станет, а постарается постоянно уходить от клинчей и обменов ударами с соперником, зная о его мощном ударе. Учитывая умение данного бойца работать ногами, можно не сомневаться, что Такунда Горимбо (Зве) не даст сопернику прижать себя к канатам.

Натаниэль Комана (ЮАР)

Последний раз Натаниэль Комана (ЮАР) становился чемпионом в своей весовой категории еще в 2011 году, но уже во втором бою уступил титул, после чего больше ничего выиграть у бойца не получалось. Кроме того, в последние годы Натаниэль Комана (ЮАР) встречался в основном с более слабыми оппонентами, где и так было заранее известно, кто будет победителем. На ринге Натаниэль Комана (ЮАР) провел 53 поединка, из которых выиграл 50. Так как боец не является панчером, то нокаутом получилось выиграть лишь 32 боя. В свои 33 года Натаниэль Комана (ЮАР) уже перестал прогрессировать, так что не завершил карьеру лишь из-за финансовой составляющей, ведь спортсмен понимает, что побороться за какие-то титулы уже не получится. Да, Натаниэль Комана (ЮАР)обладает неплохим ударом, но у бойца не хватает скорости, так что часто он не только не может добить соперника, если появляется возможность, но и сам не уходит от его ударов. К тому же, сейчас Натаниэль Комана (ЮАР) уже не демонстрирует стойкого характера, проиграв два боя из-за отказа их продолжать.

Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 02-го марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Такунда Горимбо (Зве) — Натаниэль Комана (ЮАР) собираются ставить на то, что сильнее будет Такунда Горимбо (Зве), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

В этом бою Такунда Горимбо (Зве) является очевидным фаворитом, ведь Натаниэль Комана (ЮАР) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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