Прогноз на бой Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США) 04-го марта

«Блейк Перри (США)» – «Джошуа Накагава (США)». 04.03.23. Прогноз и ставки на матч

Всемирная ассоциация запланировала титульный бой Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США) на 04 марта, так что на подготовку к нему у бойцов осталось не так много времени. Ранее Блейк Перри (США) и Джошуа Накагава (США) никогда не встречались на ринге, но можно не сомневаться, что сейчас они все знают друг о друге, так как тщательного готовились к данному бою. По московскому времени его начало в 03:00.

Стало известно, что именно 04 марта пройдет титульный бой за звание чемпиона в легкой весовой категории Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США). По Москве начало данного поединка будет в 03:00, так что именно в это время можно искать прямую трансляцию боя на различных спортивных каналах. Данный бой уже неоднократно переносили по различным причинам, а ранее данные спортсмены никогда не дрались между собой.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США):

победа Блейк Перри (США) – 0, ничья – 0, победа Джошуа Накагава (США) – 0

Прогноз на матч Блейк Перри (США) – Джошуа Накагава (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 марта :

Ставки по коэффициенту 0 окажутся выигрышными, если Блейк Перри (США) станет победителем боя. Если выиграет Джошуа Накагава (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 0.

История личных встреч

В свои 32 года Блейк Перри (США) провел на ринге уже 44 поединка, в которых одержал 27 побед нокаутом, но и было уже три поражения. Да, на данный момент Блейк Перри (США) является действующим чемпионом по версии сразу нескольких ассоциаций, но если рассматривать проигранные бои, то все же видно, что спортсмен совершенно не умеет держать удар, так что если получит по подбородку, то наверняка попадет в нокдаун. В этом бою Блейк Перри (США) будет драться с соперником, за которого он намного крупнее и тяжелее, так что проблем с нокдауном от одного удара не должно возникать. Сам же Блейк Перри (США) отличается хорошими ударами с обеих рук, а также имеет большой размах рук, что позволяет не подпускать к сближению большинство противников. В этом бою Блейк Перри (США) предстоит защищать все свои титулы, так что боец постарается действовать аккуратно, и будет пытаться вымотать соперника, которому будет не просто драться с таким гигантом.

Джошуа Накагава (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Джошуа Накагава (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Джошуа Накагава (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Джошуа Накагава (США) должен быть в хорошей физической форме. Джошуа Накагава (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

В свои 27 лет Блейк Перри (США) провел на профессиональном ринге уже 51 бой, и одержал пятьдесят побед, где в 48 случаях получилось выиграть нокаутом. Блейк Перри (США) является классическим панчером, ведь на протяжении боя наносит по сопернику огромное количество ударов, и большинство из них очень сильные, что и объясняется настолько впечатляющую статистику. Блейк Перри (США) бьет очень плотно, так что часто даже получается пробить плотный блок тех противников, которые умеют хорошо обороняться. Особой техникой Блейк Перри (США) не отличается, так как действует зачастую прямолинейно, просто стараясь сильно и точно ударить. А ведь несмотря на то, что Блейк Перри (США) мощно атакует, боец еще хорошо действует в защите, умея быстро уклоняться от ударов благодаря отличной реакции. Не удивительно, что на данный момент Блейк Перри (США) обладает несколькими чемпионскими поясами в данной весовой категории.

Несмотря на то, что Джошуа Накагава (США) имеет великолепную статистику, не проиграв за свою карьеру ни одного боя, все же видно, что возраст берет свое и с каждым поединком бойцу все тяжелее побеждать на ринге. Джошуа Накагава (США) предпочитает атакующий стиль, так что постоянно идет вперед и старается нанести по сопернику как можно больше ударов. Как только оппонент начинает ошибаться, Джошуа Накагава (США) проводит серию сокрушающих ударов, которые приводят к нокауту. Но, кроме мощного удара Джошуа Накагава (США) еще имеет крепкие ноги, так что постоянно перемещается по рингу, стараясь не подставиться под удар. Но, как показали последние бои, Джошуа Накагава (США) все же имеет бреши в обороне, так что иногда случалось пропускать удары соперников, но они не привели даже к нокдауну. Хорошо, что в последних боях приходилось противостоять не очень опытным соперникам, которые не являются панчерами, но в этом бою ситуация будет намного сложнее, так что Джошуа Накагава (США) должен задуматься о своей обороне.

Блейк Перри (США) – Джошуа Накагава (США) 04.03.23

Появление на ринге таких бойцов, как Блейк Перри (США) и Джошуа Накагава (США) всегда вызывает большой ажиотаж. Силовые единоборства в последние годы становятся все более популярным видом спорта. Собирается не только большая аудитория зрителей, которые с интересом наблюдают за происходящим на ринге, но и не меньшее количество болельщиков делают ставки на этот вид спорта. Букмекеры смекнули, что единоборства могут приносить хороший доход, особенно, если вывеска боя содержит фамилии известных бойцов. Букмекеры предлагают огромный объем ставок, и любители единоборств с удовольствием прогнозируют исходы поединков. Наши эксперты решили, что на боях можно неплохо зарабатывать. Конечно, для этого необходимо обладать достаточной информацией, чтобы четко представлять, кто из соперников является фаворитом поединка. Получить эту информацию несложно, достаточно просмотреть несколько записей предыдущих боев соперников. Это позволит заметить их сильные и слабые стороны. Так мы поступили при прогнозировании матча, соперниками в котором будут Блейк Перри (США) и Джошуа Накагава (США). Надеемся, что спортсмены выдадут зрелищный бой, а наши прогнозы позволят многократно усилить эмоции от просмотра этого противостояния.

До старта боя, соперниками в котором будут Блейк Перри (США) и Джошуа Накагава (США) остается всего считанные часы, поэтому нам бы хотелось осветить это событие. Отметим, что внимание к этому поединку особенное, так как не каждый день подобные бойцы выходят на ринг для определения сильнейшего. Конечно, в СМИ уже полностью рассказали о достоинствах каждого из соперников, присовокупив их достижения на ринге. Однако нам бы хотелось остановиться на ряде моментов, которые могут оказать ключевое влияние на исход этого поединка. Блейк Перри (США) имеет богатый послужной список. Это настоящий боец, который даже в самых тяжелых ситуациях на ринге не отступает, продолжая вести бойцы, стараясь найти малейшую возможность для атаки. Джошуа Накагава (США) тоже отлично зарекомендовал себя. В активе этого бойца множество побед, причем, в поединках с некоторыми соперниками он не был фаворитом, что также характеризует его как настоящего профессионала, способного добиваться нужного для себя результата в сложных матчах. Именно такие соперники в ближайшее время будут определять, кому достанется чемпионский пояс. Мы уверены, что оба спортсмена тщательно изучили сильные и слабые стороны своих оппонентов, так что, сегодня успех противостояния будет на стороне того бойца, кто проявит выдержку и сможет отыскать слабое место в защите своего оппонента. Любителям этого вида спорта мы рекомендуем не пропустить бой, на который наши прогнозисты уже приготовили интересные ставки.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

Учитывая уровень, который в последние годы показывают Блейк Перри (США) и Джошуа Накагава (США), эксперты боевых единоборств не сомневаются, что ставить можно на то, что Блейк Перри (США) выиграет с помощью нокаута.

По мнению ведущих прогнозистов в данном виде спорта, бой Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США) не принесет особых сюрпризов, так что можно сделать ставку, что победителем будет Джошуа Накагава (США).

Блейк Перри (США)

Как бы Блейк Перри (США) не старался создать как можно больше пиара вокруг данного боя, все же не стоит забывать, что боец является обычным середняком, которому просто посчастливилось нокаутировать чемпиона и отобрать себе титул. Удастся ли его удержать в первом матче по защите титула, большой вопрос. Да и статистика предыдущих боев у спортсмена не очень впечатляющая. В своей карьере Блейк Перри (США) провел восемнадцать боев, где все выиграл, а побед нокаутом было одиннадцать. Но, если не считать последнего поединка, то все остальные были со слабыми соперниками, ведь Блейк Перри (США) дрался на ринге только с представителями своей страны. Блейк Перри (США) не может похвастаться хорошо отработанной техникой, да и удара сильного боец не имеет, а единственное его преимущество в этом бою это огромные габариты. К тому же, на тренировках Блейк Перри (США) совершенно не работает над собственной защитой.

Джошуа Накагава (США)

На сегодняшний день Джошуа Накагава (США) является обладателем сразу трех чемпионских поясов. Четыре года назад спортсмен объявил о завершении карьеры, но спустя два года вернулся на ринг. За это время боец провел четыре поединка, и все их выиграл, причем во всех удалось послать соперников в нокаут. Это и позволило стать чемпионом сразу во всех возможных ассоциациях, так что сейчас Джошуа Накагава (США) является самым лучшим бойцом в своей весовой категории. При этом нельзя сказать, что спортсмен обладает очень мощным ударом, ведь побеждать получается благодаря своей ловкости и скорости. Даже в 33 года Джошуа Накагава (США) очень быстро передвигается по рингу и не дает подставить себя под удар. При этом, сам боец умеет наносить хоть и не очень сильные, но точные удары с любой позиции, используя обе руки. Зачастую Джошуа Накагава (США) дает сопернику атаковать, но затем следуют несколько неожиданных точных ударов, которые выводят оппонента из строя.

Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 марта

Ведущие эксперты данного вида спорта в поединке Блейк Перри (США) — Джошуа Накагава (США) собираются ставить на то, что сильнее будет Блейк Перри (США), так как данный боец сейчас находится на пике своей карьеры.

Статистика и личные встречи

Спортивные эксперты не сомневаются, что в данном бою Блейк Перри (США) будет намного сильнее, чем Джошуа Накагава (США), так что ставку нужно делать на его досрочную победу.

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