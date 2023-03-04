Прогноз на бой Брайан Цурхер (США) — Дэвид Эванс (США) 04-го марта 2023 года

«Брайан Цурхер (США)» – «Дэвид Эванс (США)». 04.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 04 марта букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Брайан Цурхер (США) — Дэвид Эванс (США). На ринге его участники появятся в 05:15 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Брайан Цурхер (США) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

Сейчас Брайан Цурхер (США) обладает несколькими чемпионскими титулами и 04 марта предстоит защита по одному из них. Организаторы поставили соперником Дэвид Эванс (США), так что вряд ли в 05:15 по МСК можно будет увидеть нового чемпиона. Личных встреч между бойцами не было, но и без них ясно, кто является очевидным фаворитом и как завершится данный поединок.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Брайан Цурхер (США) — Дэвид Эванс (США):

победа Брайан Цурхер (США) – 1.31, ничья – 33, победа Дэвид Эванс (США) – 3.32

Прогноз на матч Брайан Цурхер (США) – Дэвид Эванс (США) Смешанные боевые искусства, титульный бой, 04 марта :

Ставки по коэффициенту 1.31 окажутся выигрышными, если Брайан Цурхер (США) станет победителем боя. Если выиграет Дэвид Эванс (США), то букмекеры выплатят по ставкам на котировку 3.32.

История личных встреч

В профессиональной карьере Брайан Цурхер (США) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Брайан Цурхер (США) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Брайан Цурхер (США) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Брайан Цурхер (США) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Брайан Цурхер (США) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Брайан Цурхер (США) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Дэвид Эванс (США) очень хорошо проводит защиту своего титула, ведь получилось отстоять чемпионский пояс уже в трех боях. В последнем поединке боец сумел отравить противника в нокаут уже во втором раунде, правда, соперник попался не очень сложный, так как находится на закате своей карьеры. После того боя Дэвид Эванс (США) уже почти год не выходил на ринг, так как постоянно организаторы переносили защиту титула по различным причинам, в том числе травму получил и Дэвид Эванс (США), повредив левое колено. Но, данная травма была еще пять месяцев тому, так что сейчас Дэвид Эванс (США) должен быть в хорошей физической форме. Дэвид Эванс (США) является типичным панчером, ведь в девятнадцати выигранных поединках было восемнадцать побед нокаутом. О защите боец не особо беспокоится, но и ранее предстояло драться с такими соперниками, которые не отличались хорошим нокаутирующим ударом.

Брайан Цурхер (США) обладает внушительными физическими данными, имея большой рост и огромный размах рук. Но, если на старте профессиональной карьеры получалось показывать хорошие результаты, то в этом году дела у бойца складываются не лучшим образом, так как было три поражения подряд. В двух из них Брайан Цурхер (США) проиграл нокаутом, а в одном был проигрыш по очкам. Слабые результаты можно объяснить тем, что часто Брайан Цурхер (США) идет в размен, начиная агрессивно действовать на ринге, совершенно не заботясь о защите. А вот держать удар Брайан Цурхер (США) не очень умеет, так что если у соперника получается провести хорошую комбинацию, то Брайан Цурхер (США) валится с ног. К тому же, Брайан Цурхер (США) работает в основном только правой рукой, а левую задействует очень редко, так что она служит только для защиты. Так что, не удивительно, что в тридцать лет Брайан Цурхер (США) не имеет никаких достижений в данном виде спорта.

В своей карьере Дэвид Эванс (США) провел 36 боев, в которых было три поражения, но все в самых значимых встречах. Побед нокаутом было 21, но понятно, что половина из них припала на ранний этап карьеры, когда приходилось встречаться с соперниками не очень высокого уровня. По сути, этот поединок для бойца будет самым важным в карьере, ведь ранее не выпадала возможность подраться за чемпионский титул. При своем росте Дэвид Эванс (США) имеет не самый большой размах рук, но зато отличается очень скоростными ударами, так что боец всегда старается идти на сближение, чтобы затем провести серию из нескольких коротких ударов. Дэвид Эванс (США) умеет подстраиваться под стиль соперника, и благодаря богатому опыту может экономить силы, если бой проходит на дистанции и не получается провести свои удары по сопернику. В последних трех боях Дэвид Эванс (США) одержал легкие победы, но во всех них соперниками были ветераны, которым уже давно было необходимо завершить карьеру.

Брайан Цурхер (США) – Дэвид Эванс (США) 04.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Брайан Цурхер (США) и Дэвид Эванс (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

Силовые единоборства и бокс собирают огромную армию фанатов. Любители этих спортивных дисциплин стараются не пропускать ни одного знакового противостояния, особенно, если на кону титул. Брайан Цурхер (США) и Дэвид Эванс (США) – соперники, имена которых отлично известны всем любителям единоборств. Спортсмены являются легендами, так как за свою карьеру принимали участие в большом количестве различных поединков, побеждали и зарабатывали чемпионские пояса. Предстоящий бой станет для них особенным, так как по его окончанию один из спортсменов станет абсолютным победителем, другому же придется ждать нового шанса. В СМИ широко освещают предстоящее противостояние, так как оба спортсмена – знаковые фигуры в мире спорта, за матчам будет наблюдать огромная аудитория, а букмекеры предлагают интересные ставки на этот матч. Наш ресурс тоже решил не оставаться в стороне от данного спортивного события. Мы уверены, что оба спортсмена постараются продемонстрировать свой лучший бой. Не зря они так долго готовились к этому поединку. У каждого из соперников есть свои сильные и слабые места. Конечно, в процессе подготовки к бою соперники тщательно изучили друг друга, их команды смогли составить им верную тактику на предстоящий матч. Но, как известно, на ринге все может пойти совсем не по сценарию. В общем, мы уверены, что оба спортсмена будут стараться доказать свое превосходство уже с первых секунд боя, поэтому болельщикам стоит ждать интереснейшего противостояния, на которое мы уже составили прогнозы.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

В этом бою Брайан Цурхер (США) является очевидным фаворитом, ведь Дэвид Эванс (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

Спортивные прогнозисты считают, что Брайан Цурхер (США) в данный момент сильнее, нежели Дэвид Эванс (США), так что предлагают сделать ставку на досрочную победу данного бойца.

Брайан Цурхер (США)

Брайан Цурхер (США) обладает внушительными габаритами, имея огромный рост и широкий размах рук. Ни в одном проведенном ранее бою спортсмен не подпускал даже близко к себе соперников, постоянно держа их на расстоянии, и нанося свои разящие удары. Но, кроме хороших атлетических данных, Брайан Цурхер (США) еще и обладает великолепной техникой, так что вряд ли на сегодняшний день найдется достойный соперник в этой весовой категории. В прошлом своем бою Брайан Цурхер (США) побил чемпиона мира и прибрал к своим рукам все чемпионские титулы, так что это будет первый поединок, в котором боец будет проводить защиту поясов. За всю карьеру Брайан Цурхер (США) не проиграл ни одного боя, одержав девятнадцать побед нокаутом и еще четыре раза выиграв благодаря решению судей. Брайан Цурхер (США) является левшой, но сильный удар может нанести любой рукой, а больше всего спортсмен любит использовать хук, после которого еще никто не мог устоять на ногах.

Дэвид Эванс (США)

Сейчас Дэвид Эванс (США) находится еще на старте своей профессиональной карьеры, ведь хоть и было проведено семнадцать боев, но почти все они были против откровенно посредственных соперников, так что не удивительно, что в них было шестнадцать побед, из которых двенадцать нокаутом. А единственное поражение было еще в третьем бою, причем причиной стала травма, из-за которой Дэвид Эванс (США) не смог продолжать поединок. Да, боев с бойцами такого класса Дэвид Эванс (США) еще не проводил, так что данный поединок будет очень непростым. Но, все же Дэвид Эванс (США) это талантливый спортсмен, умеющий держать удар, а также отличающийся хорошей техникой и сильным ударом. Боец может мощно бить как правой, так и левой, а также уверенно себя чувствует не только на дальней дистанции благодаря широкому размаху рук, но и в клинче. Спортсмену уже приходилось проводить на ринге много раундов, так что с выносливостью проблем не будет, а скорость Дэвид Эванс (США) имеет очень хорошую, что можно было видеть в отточенных тройках.

Брайан Цурхер (США) — Дэвид Эванс (США). Прогноз и ставки на матч. Смешанные боевые искусства 04 марта

На титульный бой Брайан Цурхер (США) — Дэвид Эванс (США) был составлен прогноз ведущими экспертами в данном виде спорта, которые уверены, что досрочной победы не будет, а чемпион будет определен по очкам.

Статистика и личные встречи

В этом бою Брайан Цурхер (США) является очевидным фаворитом, ведь Дэвид Эванс (США) сейчас пребывает не в лучшей форме. А ведущие прогнозисты советуют ставить на фаворита.

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