Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Прогноз Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш (03-го марта 2023 года), ставки и коэффициенты

Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш (03.03.2023), ставки и коэффициенты

03.03.2023 в 07:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата ITF, в котором на корт выйдут Валентини Грамматикопулу , а противостоять в этом поединке будет Деа Хердзелаш.



Так как теннисный поединок Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш пройдет уже 03.03.2023, то с каждым днем вокруг него все больший ажиотаж. Можно не сомневаться, что в 07:00 по Москве на трибунах не будет ни одного свободного места, да и многие телезрители займут свои места возле экранов. Единственная очная встреча состоялась четыре года назад, и тогда она показала, что Валентини Грамматикопулу на тот момент намного сильнее, нежели Деа Хердзелаш.



Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш. КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

До 03.03.2023 осталось не так много времени, так что тем, кто все же хочет увидеть теннисный поединок Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш вживую, необходимо поспешить. Уже четыре года Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш не выходили вместе на один корт, а ранее было всего две личных встречи, в которых каждый оппонент сумел получить по одной победе со счетом 3-2. Начало этого матча в 07:00 по МСК.

Валентини Грамматикопулу

Этот турнир Валентини Грамматикопулу проводит достаточно уверенно, преодолев уже три раунда. В последнем была победа над более именитым оппонентом, но, несмотря на это, получилось пройти дальше. В каждом сете было по брейку, причем Валентини Грамматикопулу может похвастаться тем, что не было потеряно ни одной собственной подачи. В прошлом году на этом турнире все завершилось как раз на этой стадии, так что Валентини Грамматикопулу однозначно хочет улучшить свой результат и пройти еще дальше. Так как Валентини Грамматикопулу имеет уже 32 года, то на таком высоком уровне получится выступать лишь несколько лет, так что этот турнир один из шансов добавить в свой немногочисленный послужной список еще один трофей. Хард является профильным покрытием, да еще и Валентини Грамматикопулу левша, с очень неудобной для соперников уходящей подачей, так что все предпосылки для победы имеются. Кроме того, Валентини Грамматикопулу хорошо двигается по корту и часто бегает к сетке.



Деа Хердзелаш

Деа Хердзелаш имеет слишком вспыльчивый характер, который и не позволяет стабильно действовать на корте. В этом матче снова придется дать волю своим эмоциям, так как оппонент предстоит серьезный, еще и лучше работающий ногами. Но, зато Деа Хердзелаш уверенно действует на задней линии, так что показывает хороший уровень при обмене ударами. Играть в зале на жестком покрытии Деа Хердзелаш умеет, ведь если брать прошлый сезон, то в нем было таких семь поединков, из которых шесть завершились победами. Деа Хердзелаш обладает мощной подачей, и хоть и не отличается быстротой на корте, но зато демонстрирует постоянную вариативность ударов, так что крайне сложно предугадать направление полета мяча. С мотивацией Деа Хердзелаш проблем не имеет, ведь хоть турнир и не очень значительный, но на нем необходимо пройти как можно дальше, чтобы не лишиться рейтинговых очков.

Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш. КАК ИГРАЛИ МЕЖДУ СОБОЙ?

Разница в классе не должна помешать соперникам, выдать отличный матч на теннисных кортах известного турнира. Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш впервые будут встречаться между собой. Если Валентини Грамматикопулу уже привык выступать на таких стадиях крупных теннисных турниров, где обладает немалым опытом, то соперник — Деа Хердзелаш пока только делает первые шаги во взрослом теннисе, поэтому еще недостаточно опытен в подобных матчах. Даже учитывая тот факт, что эксперты мирового тенниса пророчат спортсмену большое будущее, ни букмекеры, ни эксперты нашего ресурса не видят здесь никаких факторов в пользу победы менее опытного спортсмена. Наряду с этим, мы полагаем, что в одном из сетов, а то и в двух, соперник может навязать своему более опытному оппоненту борьбу. Глядя на результаты, которые Валентини Грамматикопулу демонстрировал будучи юниором, создается впечатление, что спортсмен – будущее мирового тенниса. Естественно, чтобы играть на равных и побеждать лидеров мирового рейтинга, помимо таланта нужно обладать должным опытом и иметь отличный психологический настрой. Все это придет со временем, а пока стоит отталкиваться от текущей формы, а она говорит о том, что Валентини Грамматикопулу – фаворит противостояния. Возможно, что фаворит даст сопернику проявить себя, позволив получить бесценный опыт выступлений на таком уровне и против таких соперников. В этом случае, игра будет очень интересная, в первую очередь, с той точки зрения, что любители спорта смогут понаблюдать за первыми шагами будущей звезды. Прогнозы от наших экспертов на этот матч представлены ниже, всем хорошего тенниса и выигрышных ставок.



Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш. Прогноз, ставки на матч от эксперта сайта taffnews.ru (03.03.23)

Валентини Грамматикопулу

Валентини Грамматикопулу не обладает очень сильной подачей, а старается просто послать мяч как можно глубже на половину корта оппонента. Но, с приема Валентини Грамматикопулу любит и умеет атаковать хорошими ударами, так что может создать опасность, как на первой, так и на второй подаче. Обладая огромным опытом в большом теннисе, Валентини Грамматикопулу умеет хорошо читать игру и всегда предугадывает направление удара, даже если оппонент отличается вариативностью ударов. Так что, добыть эйс против такой легенды тенниса, как Валентини Грамматикопулу не очень просто. Начало карьеры было как раз на травяных кортах, так что хоть в этом сезоне еще и не было матчей на данном покрытии, но на нем Валентини Грамматикопулу умеет играть очень хорошо. Слабым местом является выносливость, ведь в таком возрасте не просто играть так часто матчи, но пока в прошлых поединках не приходилось ввязываться в затяжную игру.

Деа Хердзелаш

Этот сезон Деа Хердзелаш проводит довольно неубедительно, так что в фавориты данного поединка 42-ю ракетку мира букмекеры поставили исключительно из-за более высокой позиции в теннисном рейтинге. Первые два турнира были проиграны уже на первой стадии, а в третьем удалось пройти первый раунд, но исключительно лишь благодаря тому, что у оппонента случился рецидив травмы. А уже во втором раунде было поражение в двух партиях. Вряд ли после этого что-то сильно поменялось, так что в этом матче Деа Хердзелаш снова не сможет продемонстрировать уверенной игры, а будет допускать много глупых ошибок. На корте Деа Хердзелаш слишком нервничает, что хорошо видно по приему мяча, а также по тому, настолько много совершается лишних движений. В этом сезоне Деа Хердзелаш допускает слишком много брака на задней линии, а в розыгрышах часто излишне форсирует события, что приводит к потере мяча. Что касается ввода мяча в игру, то и здесь все далеко не идеально.

Сегодня матч Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш Прогнозы от БК «БалтБет»

Отличная игра спортсменов в предыдущих раундах турнира не могла остаться незамеченной нашими опытными аналитиками. Поэтому, как только букмекеры предложили линию на матч, в котором сойдутся Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш, аналитики нашего портала сразу же принялись искать интересные ставки на этот матч. Рассматривая личные встречи спортсменов, мы обратили внимание, что борьба между ними всегда идет довольно плотной, ни у одного из соперников нет видимого преимущества. Кроме этого, Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш играют в агрессивный теннис, стараются завершать розыгрыши в два-три удара, что позволяет им сохранять силы для защиты очков на своей подаче. Для составления качественных прогнозов, наши эксперты стараются изучать как можно больше информации относительно выступлений спортсменов на турнире. История выступлений сегодняшних соперников здесь довольно яркая. И Валентини Грамматикопулу, и Деа Хердзелаш неоднократно попадали в финальные раунды турнира. Это наталкивает на мысль, что покрытие турнира позволяет им играть в комфортный для них теннис, следовательно, можно предположить, что и в нынешнем году соперники приложат все усилия для того чтобы пробиться как можно дальше по турнирной сетке, а это значит, что в матче обязательно будет борьба и интересные комбинации, которые не оставят равнодушным ни одного любителя этого вида спорта.

Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш: ставим на двойные ошибки

Наши аналитики обратили внимание на теннисный матч, в котором соперниками будут Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш из-за того, что букмекеры предложили здесь очень заманчивый коэффициент на победу одного из спортсменов. Если взглянуть на рейтинг соперников, то можно увидеть, что они занимают соседние строчки, однако это не означает, что в данный момент они находятся в одинаковой форме. Напомним, что покрытие, на котором проводится данный теннисный турнир, является довольно-таки специфическим, на нем комфортно чувствуют себя далеко не все представители большого тенниса. Деа Хердзелаш относится как раз к тем спортсменам, которым некомфортно играть на данном типе покрытия. Фактически, на этом покрытии в текущем сезоне Деа Хердзелаш проводит второй или третий матч. А вот Валентини Грамматикопулу как раз умеет выступать на данном покрытии. Подтверждением этому являются высокие стадии и титулы ряда турниров. Исходя из этого, наши аналитики предлагают делать ставки на то, что в матче победит Валентини Грамматикопулу, причем, букмекеры предлагают на это событие непомерно высокий коэффициент. Есть у нас и предложение на этот матч для более рисковых бетторов – это минусовая фора нашего фаворита. В личных встречах, которые соперники провели между собой на подобном типе покрытия, Валентини Грамматикопулу без особых проблем побеждала, поэтому мы не видим оснований для того чтобы уверенно не победить и в этом матче. Это же относится и к общему тоталу геймов, который мы рекомендуем играть на меньше, так как Валентини Грамматикопулу вряд ли будет затягивать матч с соперником, для которого покрытие является непрофильным.

СЕГОДНЯ МАТЧ Валентини Грамматикопулу — Деа Хердзелаш. ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Сегодня среди любителей ставок на спорт теннис занимает особую популярность. Благодаря тому, что современные букмекеры существенно расширили линию ставок на этот вид спорта, бетторы получили возможность большого выбора событий на теннисные матчи. Теперь можно делать ставки не только на исходы матча, форы и тоталы, но и на сеты, геймы и статистику. Конечно, чтобы выигрывать на ставках на теннисной статистике, необходимо иметь определенные знания, однако благодаря нашим аналитикам, которые выбирают наиболее интересные теннисные противостояния, и составляют к ним прогнозы, все становится гораздо проще. Сегодня среди большого количества теннисных матчей наши эксперты выбрали матч, в котором соперниками будут Валентини Грамматикопулу и Деа Хердзелаш. Эти спортсмены уверенно играют на данном турнире, своих соперников они прошли, не потратив дополнительных усилий. Скорее всего, теннисисты так распланировали свой график, чтобы выходить на пик формы с сохранением большого количества физических и психологических сил как раз к важным стадиям турнира. Наши аналитики полагают, что предстоящий матч станет серьезным экзаменом и для Валентини Грамматикопулу и для Деа Хердзелаш, так как действия спортсменов на корте позволят оценить их реальную подготовку, а также позволят ответить на вопрос, можно ли рассматривать спортсменов в качестве одних из претендентов на титул в этом турнире. Поэтому рекомендуем понаблюдать за этим матчем, а чтобы подогреть интерес к просмотру противостояния, советуем воспользоваться нашими прогнозами, которые приведены ниже.

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