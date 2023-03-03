Прогноз на бой Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США) 05.03.2023

«Амилкар Видаль (Уру)» – «Элайджа Лоренцо Гарсия (США)». 05.03.23. Прогноз и ставки на матч

Для любителей ставок на единоборства 05-го марта 2023 года букмекеры предоставляют не так много боев, среди которых наиболее интересным обещает стать поединок Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США). На ринге его участники появятся в 06:00 по Москве. Учитывая статистику предыдущих встреч данных бойцов, в которых Амилкар Видаль (Уру) одержал две досрочные победы, можно не сомневаться, кто является действительно фаворитом данного противостояния.

До 05-го марта 2023 года осталось еще много времени, но во многих букмекерских конторах уже сейчас начался прием ставок на поединок Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США). Это будет продолжаться вплоть до 06:00 по Москве, пока бойцы не выйдут на ринг и не прозвучит гонг. Один из спортсменов лишь в этом году поднялся в данную весовую категорию, что объясняет тот факт, что между бойцами ранее не было ни одного поединка.

СТАВКИ/КОЭФФИЦИЕНТЫ БУКМЕКЕРСКИХ КОНТОР НА МАТЧ Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США):

победа Амилкар Видаль (Уру) – 0, ничья – 0, победа Элайджа Лоренцо Гарсия (США) – 0

Прогноз на матч Амилкар Видаль (Уру) – Элайджа Лоренцо Гарсия (США) Бои, титульный бой, 05-го марта 2023 года :

По коэффициенту 0 ставить на то, что выиграет Амилкар Видаль (Уру) не очень выгодно, а вот Элайджа Лоренцо Гарсия (США) получил на победу в данном бою гораздо большую котировку 0.

История личных встреч

В профессиональной карьере Амилкар Видаль (Уру) провел на ринге 26 боев и ни одного не проиграл, одержав девятнадцать побед нокаутом. Особенно успешными стали выступления последних двух лет, когда Амилкар Видаль (Уру) сменил тренера, а новый наставник разрабатывает для бойца стратегию на каждый бой, отталкиваясь от конкретного соперника. Благодаря этим победам Амилкар Видаль (Уру) сумел существенно подняться в рейтинге, а это позволило стать главным претендентом на чемпионский бой. В этом бою Амилкар Видаль (Уру) постарается напирать с самого начала, а вести агрессивно боец себя умеет. Амилкар Видаль (Уру) не боится идти на сближение, так как не имеет хорошего размаха рук, а славится своими короткими резкими ударами по корпусу. Амилкар Видаль (Уру) в данный момент пребывает в отличной физической форме, так что сможет легко отбегать по рингу все необходимые раунды, и сможет драться все время в одном и том же темпе.

Несмотря на то, что Элайджа Лоренцо Гарсия (США) не является панчером, спортсмен все же показывает хорошие результаты, ни разу не проиграв за 23 боя. Но, побед нокаутом боец одержал только четырнадцать, ведь Элайджа Лоренцо Гарсия (США) обладает не настолько мощным ударом, чтобы отправить противника в нокдаун с одного раза. Большинство своих побед Элайджа Лоренцо Гарсия (США) одержал за счет удачных серий, которые состоят из множества коротких ударов, так что такую тактику боец выберет и на данный бой. Элайджа Лоренцо Гарсия (США) не имеет большого размаха рук, что мешает держать соперника на дистанции. Большинство своих боев Элайджа Лоренцо Гарсия (США) провел на родине, а сейчас придется выступать на чужом ринге, так что бойцу однозначно придется потратить время для адаптации, да и сложнее будет драться, не ощущая настолько явной поддержки со стороны зала.

В каждом своем бою Амилкар Видаль (Уру) много двигается по рингу, постоянно работая ногами с уклонами. Амилкар Видаль (Уру) не боится идти на сближение и периодически проводит успешные комбинации ударов. Да, боец иногда пренебрегает защитой, но все же держит удар, так что за всю карьеру еще не было ни одного поражения. В нескольких боях Амилкар Видаль (Уру) отправлялся в нокдаун, пропустив удар, но боец быстро приходил в себя, так что потом все же получалось переломить ход поединка и выиграть. В 28 проведенных на профессиональном ринге боев было 25 побед нокаутом, причем, если брать во внимание последних четыре боя, то во всех них победы были еще до начала пятого раунда. Именно это позволило собрать бойцу все чемпионские пояса в своей весовой категории, а сейчас Амилкар Видаль (Уру) будет проводить свою первую защиту по всем титулам.

Еще десть лет назад Элайджа Лоренцо Гарсия (США) находился на пике своей карьеры, демонстрируя феноменальные результаты. Тогда бои с участием данного спортсмена всегда вызывали огромный ажиотаж, но сейчас Элайджа Лоренцо Гарсия (США) уже в далеко не лучших физических кондициях, что можно объяснить внушительным возрастом. Почему Элайджа Лоренцо Гарсия (США) в свои сорок лет продолжает драться не понятно, ведь за успешные годы выступления на ринге получилось не только сделать себе имя, но и заработать много денег, а сейчас боец просто пользуется былой славой, показывая слабую форму в каждом поединке. Не удивительно, что последние три боя Элайджа Лоренцо Гарсия (США) проиграл, причем, во всех были нокауты. Скорее всего, что этот бой будет последним шансом громко заявить о себе, ведь далее просто не будет такого ажиотажа к поединкам, в которых дерется Элайджа Лоренцо Гарсия (США), так как с каждым боем и так уровень оппонента значительно понижается.

Амилкар Видаль (Уру) – Элайджа Лоренцо Гарсия (США) 05.03.23

Мы уже говорили о том, что боевые искусства лишь относительно недавно получили широкую популярность у любителей ставок. Пока беттинг на данный вид спорта не пользуется большой популярностью, но все те, кто уже разобрался с особенностями совершения ставок на боевые искусства, отмечают, что делать их также просто, как и ставки на популярные спортивные дисциплины. Наши эксперты тоже заинтересовались данными спортивными дисциплинами. Мы считаем, что в будущем это направление будет только развиваться, поэтому собираемся держать в курсе всех любителей силовых единоборств относительно предстоящих матчей, а также собираемся предлагать интересные и прибыльные прогнозы, позволяющие еще больше усилить эмоции от просмотра поединков. Ближайший матч, который обязательно должен привлечь внимание любителей единоборств, состоится уже совсем скоро, его соперниками станут Амилкар Видаль (Уру) и Элайджа Лоренцо Гарсия (США). Учитывая широкую известность спортсменов, мы решили не оставлять этот бой без внимания, и предлагаем несколько интересных прогнозов. Напомним, что перед стартом матча нас ждет несколько любительских противостояний, поэтому рекомендуем присоединяться к прямой трансляции пораньше, возможно, среди любителей есть будущие профессиональные бойцы, и с их техникой лучше ознакомиться заранее.

В мире существует множество интересных видов спорта, у каждого из которых своя армия фанатов. Боевые искусства тоже могут похвастаться солидной армией болельщиков, которые точно будут смотреть за матчем, соперниками в котором будут Амилкар Видаль (Уру) и Элайджа Лоренцо Гарсия (США). Спортсмены уже долгое время не выходили на ринг, посвящая все время подготовке к этому матчу. Команды соперников неоднократно выступали с заявлениями, в которых расхваливали оппонентов, не забывая при этом лестно отзываться о подготовке собственного бойца. Однако сейчас слова абсолютно неважны, так как до боя остается всего несколько часов, и уже совсем скоро болельщики смогут воочию убедиться в уровне подготовке спортсменов. Напомним, что Амилкар Видаль (Уру) и Элайджа Лоренцо Гарсия (США) отличные тактики, которые умеют приспосабливаться к действиям соперника, поэтому мы ждем здесь скорее тактического поединка, когда спортсмены будут стараться искать слабые места в действиях соперника. Напомним, что матч имеет огромное значение для спортсменов, так как это отличная возможность не только завоевать еще одну победу, но и положить на лопатки одного из своих самых злейших конкурентов. В общем, будем надеяться, что вывеска боя будет соответствовать тому, что в ближайшие часы будет происходить на ринге. Болельщики ждут зрелища, и Амилкар Видаль (Уру) и Элайджа Лоренцо Гарсия (США) – именно те спортсмены, которые могут и должны его подарить. Отметим, что просмотр поединка можно сделать еще более интересным, если воспользоваться прогнозами от наших экспертов.

Предматчевый анализ и прогнозы букмекеров

На титульный бой Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США) составлен прогноз ведущими мировыми экспертами в данном спорте, которые уверены, что Амилкар Видаль (Уру) не сможет продемонстрировать своих лучших качеств, так что лучше делать ставку на победу соперника.

Титульный бой Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США) подвергся тщательному анализу спортивных экспертов, которые предполагают, что Элайджа Лоренцо Гарсия (США) одержит победу, и это будет еще до начала седьмого раунда.

Амилкар Видаль (Уру)

На самом деле Амилкар Видаль (Уру) не является таким простым бойцом, как кажется изначально. Да, сейчас спортсмен занимает не самую высокую позицию в рейтинге, но не стоит забывать, что за свою долгую карьеру 35-летний боец дважды становился чемпионом мира и по несколько боев удерживал свой титул. Правда, последний раз Амилкар Видаль (Уру) был чемпионом еще три года назад, а после того спортсмену ни разу не доводилось проводить титульного боя. Соперники попадались разные, так что были и победы, и поражения, ведь Амилкар Видаль (Уру) не может похвастаться хорошей физической формой, так как возраст дает о себе знать и с каждым раундом бойцу все сложнее быстро передвигаться по рингу. Если вначале боя Амилкар Видаль (Уру) много двигается и постоянно уходит от ударов соперника, то далее боец просто стоит и ставит блок. Но, удар Амилкар Видаль (Уру) имеет до сих пор очень сильный и обладает хорошей техникой, так что если возникнет возможность, то боец может легко отправить соперника в нокаут.

Элайджа Лоренцо Гарсия (США)

Элайджа Лоренцо Гарсия (США) это не только опытный боец, но и довольно успешный, ведь становиться чемпионом получалось в шести весовых категориях, что удавалось совсем немногим спортсменам. За всю свою карьеру Элайджа Лоренцо Гарсия (США) провел 64 боя, в которых одержал 59 побед, дважды поединок завершался ничьей, а также было три поражения. В свои 38 лет Элайджа Лоренцо Гарсия (США) уже не может похвастаться прежней ловкостью, но спортсмен обладает по-прежнему мощным ударом, который способен отправить в нокдаун любого соперника. Элайджа Лоренцо Гарсия (США) является ярко выраженным нокаутером, ведь в 59 выигранных поединках, завершить бой досрочно удалось 53 раза. Особенно сильный удар боец имеет с правой, но и левую руку он активно использует, причем наносить удары Элайджа Лоренцо Гарсия (США) может под различным углом, так что сопернику очень сложно их заблокировать.

Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США). Прогноз и ставки на матч. Бои 05-го марта 2023 года

Никто не сомневается, что Амилкар Видаль (Уру) намного сильнее, чем Элайджа Лоренцо Гарсия (США), так что легко выиграет данный бой. Но, из-за очень низкого коэффициента просто на победу, лучше поставить на выигрыш в первых трех раундах.

Статистика и личные встречи

Прогноз аналитиков по единоборствам на бой Амилкар Видаль (Уру) — Элайджа Лоренцо Гарсия (США) основан на текущей физической форме соперников, так что предлагается сделать ставку, что Элайджа Лоренцо Гарсия (США) выиграет нокаутом.

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