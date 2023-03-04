Прогноз Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен) (05.03.2023), ставки и коэффициенты

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен). Прогноз, ставки на матч. WNCAA (05.03.23)

05.03.2023 в 02:00 по МСК состоится матч в рамках чемпионата WNCAA, в котором на своей площадке местный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) примет соперника по национальному первенству Радфорд Хайлендерс (жен).



Главный тренер баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) каждый день уделяет упорным тренировкам, ведь 05.03.2023 хозяевам предстоит у себя дома принимать Радфорд Хайлендерс (жен). Игра, которая начнется в 02:00 по московскому времени, не обещает быть легкой, так как статистика данного противостояния говорит в пользу гостей. Последний раз хозяевам удавалось выиграть в личной встрече уже три года назад.



Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен). КТО ФАВОРИТ МАТЧА?

В 02:00 по Москве на баскетбольную площадку выйдут игроки клубов Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и Радфорд Хайлендерс (жен). Организаторы турнира собираются провести данную игру 05.03.2023. Последний раз команды встречались на площадке два месяца назад, и тогда уверенную победу праздновали баскетболисты клуба Радфорд Хайлендерс (жен). Но, если брать всю статистику данного противостояния, то в ней сильнее был БК Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен), выигравший 87 матчей из 134-х очных встреч.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

Хотя в этом месяце баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) не показывает яркой игры, зачастую команде все же удается добиваться желаемого результата. Ведь, если в прошлом году хозяева финишировали на дне турнирной таблицы, то сейчас стабильно идут одиннадцатыми в чемпионате, сохраняя небольшие шансы на то, чтобы побороться за место в плей-офф. Хозяева неплохо действуют в обороне и обладают хорошими нападающими, но сложности добавляет плотный график, ведь баскетбольному клубу Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) придется играть уже второй матч за два дня. И, хоть состав у команды и обширный, но лидеров другие баскетболисты полностью заменить не могут, что и сказывается на игре. После того, как начался такой плотный график матчей, баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) ни разу не сумел перейти планку в сто очков. В последних пяти турах было три победы с небольшим преимуществом.



Радфорд Хайлендерс (жен)

Небольшой перерыв в турнире пошел баскетбольному клубу Радфорд Хайлендерс (жен) на пользу, ведь все три поединка после него команда выиграла. Но, две победы гости одержали в овертайме, а во всех трех встречах результативность зашкаливала. Даже в победных поединках баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) пропускал более 115 очков, что говорит о слабых действиях в обороне. Причина очевидна, ведь травмирован один из основных защитников, а никто остальной в команде не способен полноценно заменить данную позицию. Так что, гости выигрывают за счет хорошего нападения, но такое получалось еще и благодаря тому, что все матчи были со середняками чемпионата. С лидерами так может не получиться, а ведь проигрывать команде нельзя, ведь хоть баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) и пребывает в зоне плей-офф, но в любой момент может оттуда вылететь. Кроме травмы защитника, у гостей более нет кадровых потерь.

«Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)» — «Радфорд Хайлендерс (жен)»: прогноз автора

Главный тренер баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) пообещал, что 05.03.2023 его подопечные выложатся по максимуму в домашнем матче, чтобы в 02:00 по Москве порадовать зрителей победой. Но, сделать это будет не так просто, ведь противостоять придется баскетбольному клубу Радфорд Хайлендерс (жен). Хозяева имеют не самую лучшую статистику встреч с данным соперником, так как сумели выиграть лишь дважды в последних десяти очных поединках.



Прогноз и ставка на матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен) 05.03.2023

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен)

Сейчас баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) демонстрирует далеко не лучшие результаты, ведь если анализировать последний поединок, то хозяева лишь местами демонстрировали ту игру, которую от них хотелось увидеть. Да, команда одержала победу, но в основном это произошло из-за того, что в овертайме игроки поймали кураж, так что всего за несколько минут набрали семнадцать очков. Учитывая то, что баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) играл с более слабой командой, главному тренеру необходимо принимать какие-то меры, чтобы игра его подопечных обрела стабильность. Не сыграет в этом поединке один из ключевых защитников, который не только надежно действует в обороне, но еще и лучше остальных в команде бросает трехочковые, что часто позволяло баскетбольному клубу Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) вырываться вперед. На своей площадке команда уже не играла две недели, так что поддержать игроков соберется полный зал.

Радфорд Хайлендерс (жен)

В прошлом сезоне баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) становился победителем данного турнира, так что в этом году гостям очень хотелось бы защитить свой титул. В регулярном чемпионате команда стартовала слабо, но затем набрала форму, так что путевка в плей-офф была обеспечена заблаговременно. Баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) уже закрепил за собой четвертое место в турнирной таблице, так что в оставшихся турах регулярного чемпионата на площадку выходило много игроков запаса, а результаты были далеко не лучшими. Понятно, что в матчах плей-офф Радфорд Хайлендерс (жен) сыграет своим сильнейшим составом, тем более, что большинство ключевых исполнителей получило время на отдых, так что к важным поединкам они подойдут в оптимальной форме. За это время также почти опустел лазарет команды, ведь нынче там находится только один защитник, но он ранее не часто попадал в основу.

Сегодня матч Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен) Прогнозы от БК «БалтБет»

Следующий тур баскетбольного турнира пройдет 05.03.2023, и в его рамках состоится поединок Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен). За ходом игры будут следить болельщики со всего мира, а прямая трансляция встречи начнется в 02:00 по Москве. В этом году команды еще не играли между собой, но в прошлом было две встречи, в которых соперники обменялись домашними победами с небольшим преимуществом.

Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен): хозяева разберутся с новичком

В этом сезоне у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) подобрался очень сильный состав, который можно смело назвать наилучшим за последние десять лет. У хозяев есть сразу несколько баскетболистов, которые способны сотворить на площадке настоящую сенсацию и повлиять на ход встречи. Так что, если у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) и бывают травмы ключевых игроков, то другие баскетболисты берут на себя лидерские обязанности, так что хозяева не сбрасывают оборотов. А сейчас у баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) еще и нет кадровых потерь, так что команда выступает сильнейшим составом. Не удивительно, что хозяева выдали серию из девяти побед и в таблице поднялись на второе место, наступая на пятки лидеру. Главный тренер команды постоянно меняет тактику игры своих подопечных, так что непросто предугадать, как баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) сыграет в конкретном матче.

Вопреки ожиданиям, баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) сейчас показывает хорошие результаты и команде даже удалось выбраться на первое место своей Конференции. У гостей травмировано двое ключевых баскетболистов – атакующий защитник и тяжелый форвард, но даже без них команда показывает хорошие результаты. Баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) выиграл пять матчей подряд, а в последнем вообще легко обыграл соперника, обеспечив себе преимущество в более, чем двадцать очков. С нынешним тренером Радфорд Хайлендерс (жен) показывает атакующий баскетбол, регулярно набирая более сотни очков за игру. Гостевых матчей баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) не боится, ведь на выезде выступает не хуже, чем в родных стенах. Далее команде предстоит играть по еще более сложному календарю, так что главному тренеру нужно задуматься о ротации, ведь многим баскетболистам приходится выходить на площадку в каждом поединке.

СЕГОДНЯ МАТЧ Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) — Радфорд Хайлендерс (жен). ПРОГНОЗ ОТ ЭКСПЕРТОВ



Долгое время баскетбольный клуб Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) лидировал в своей Конференции, но стоило проиграть два матча подряд, как хозяева уступили первую строчку, так что сейчас занимают уже второе место. Но, так как выиграть регулярный сезон вряд ли получится, команда не особо стремится вернуть первое место, ведь для баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) гораздо важнее финишировать в зоне плей-офф, и лучше это сделать в первой четверке, ведь будут гораздо выше шансы выиграть первый раунд. В этом сезоне командой руководит новый тренер, который сделал более надежной игру в обороне, причем, особенно это касается домашних поединков, где баскетболисты делают все возможное, чтобы не дать сопернику сделать бросок по кольцу. Так как выездная серия только что завершилась, то болельщики баскетбольного клуба Гарднер-Уэбб Раннин Буллдогз (жен) все же надеются, что их команда сможет наконец-то одержать победу. Тем более, что из лазарета вышел разыгрывающий защитник, который контролирует всю игру команды.

Три года назад у баскетбольного клуба Радфорд Хайлендерс (жен) сменился владелец, который решил вложить в развитие команды огромное количество денег, так что главный тренер во время каждого трансферного окна подписывает новых баскетболистов, а результаты команды с каждым годом улучшаются. Если в прошлом сезоне гости боролись за попадание в плей-офф, то сейчас можно не сомневаться, что они там финишируют. Баскетбольный клуб Радфорд Хайлендерс (жен) идет третьим в чемпионате, и даже еще есть шансы подняться выше в турнирной таблице, так как двое команд выше оторвались не очень сильно. На выезде команда играет немного хуже, чем в родных стенах, но сейчас гости в хорошей форме, ведь демонстрируют серию из восьми побед, а последние три матча были как раз на выезде. Лидер команды показывает феноменальную игру, почти в каждом поединке набирая дабл-дабл. Может пропустить игру центровой, но он и так не играл в этом сезоне, так что тренер уже научился без него обходиться.

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